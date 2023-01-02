الإثنين, يناير 2, 2023
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زوجة عبدالله رشدي في أول وآخر ظهور لها بعد وفاتها الغامضة (شاهد)

عبدالله رشدي ينشر صورة له مع زوجته لأول مرة بعد وفاتها التي فجعت جمهور الداعية المصري

كتب خالد الأحمد
زوجة عبد الله رشدي watanserb.com
الداعية عبد الله رشدي وزوجته
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وطن- تصدرت صورة للداعية الإسلامي الشهير عبد الله رشدي، مع زوجته التي توفيت منذ يومين، منصات التواصل الاجتماعي وتحولت إلى تريند خلال ساعات من نشر “رشدي” لها على حساباته وجعلها صورة لبروفايله في “تويتر وفيسبوك”.

عبدالله رشدي ينعي زوجته بعد وفاتها

وبدا عبدالله رشدي في الصورة التي رصدتها (وطن) مبتسماً إلى جانب زوجته التي ظهرت في زيها الشرعي ونقابها الكامل.

وعلق الداعية المصري الشهير على الصورة بقوله: “هذه حبيبتي”، وفي تغريدة لاحقة علق قائلاً: “غَرَبَتْ شمسُكِ بعد أن أنارتْ حياتي دهراً”.

عبدالله رشدي ينعي زوجته بعد وفاتها
عبدالله رشدي ينعي زوجته بعد وفاتها

وتفاعل العديد من النشطاء مع صورة “رشدي” وزوجته وأمطروه بتعليقات مؤثرة، شملت الترحم على زوجته المتوفية والدعاء له بالصبر والسلوان.

ويأتي ذلك وسط شكوك وتكهنات بخصوص ظروف وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي.

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وكان “رشدي” المتحدث الإعلامي السابق باسم وزارة الأوقاف، قد نعى زوجته على حسابه في تويتر وأعلن وفاتها قائلاً :”انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرةٍ دامتْ خمسَ عشرةَ سنةٍ؛ كانت فيها الزوجةَ المُحِبَّةَ ورفيقة الدرب الوفية.”

وتابع:”مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله”.

هل توفيت زوجة عبدالله رشدي جراء الإهمال الطبي؟

وأثيرت الكثير من التساؤلات حول ملابسات وفاة شريكة عمر الداعية المصري التي عاشت معه 15 عاماً.

وفي هذا السياق تقدم رشدي ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الخامس، اتهم خلاله مستشفى “نسائم” بالتجمع الخامس، بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة الإهمال الطبي.

مليون جنيه تكلفة العلاج

وبحسب موقع “القاهرة 24” طلب المشفى المذكور من رشدي مبلغ مليون جنيه مصاريف العلاج.

وكشف مصدر مقرب من عبد الله رشدي، للموقع بعض التفاصيل الخاصة بحالة زوجته وما طلبته المستشفى، قائلًا: زوجته على الأجهزة من خمسة أشهر، وأمس طلبت المستشفى من الشيخ عبد الله رشدي مبلغًا خياليًا كتكاليف الفترة الماضية، حيث طلبوا منها ما يقرب من المليون جنيه”.

وأكد المصدر، أن ما تداوله البعض بشأن وقوع خلافات بين عبد الله رشدي وزوجته، على خلفية اتهام سيدة عراقية تدعى جيهان، له بهتك عرضها وخداعها بزعم الزواج منها، عارٍ تمام من الصحة ولا يعدو كونه شائعات، مشيرًا إلى أن علاقتهما كانت جيدة ولم يكن هناك شيء بينهما”.

اتهامات لعبدالله رشدي باغتصاب سيدة عراقية

يذكر أن الشيخ عبد الله رشدي، قد أثار الجدل في عدة مناسبات وتعرض لانتقاداتٍ بسبب آرائه حول الحجاب والتحرش والعلمانية والرق.

وفي أغسطس الماضي، واجه “رشدي” اتهامات باغتصاب سيدة عراقية تدعى جيهان، بعد علاقة عاطفية بينهما قبل أن تتهمه بخداعها واستدراجها واغتصابها.

وبالرغم من نفي رشدي الاتهامات الموجهة له مؤكدًا لجوئه إلى القضاء، إلا أن العراقية جيهان قالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع فيسبوك بأنها هربت إلى دولة أوروبية بعدما غرر بها الشيخ وهتك عرضها وخداعها بزعم الزواج منها ثم تهرب منها.

تفاعل النطشاء

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة الداعية رشدي مع زوجته الراحلة بردود وتعليقات حيث علق ” ناصر دشتي” : “عند حرمة الموت يتوقف الخلاف والإختلاف العقدي بالنسبة لي ونعزي من نختلف معه بما يعتقد إنطلاقاً من قيم أخلاقية نبيلة .. عظم الله أجرك أخ عبدالله ولها الرحمة والسلام”.

وقالت سهيلة بنت محمد:”من أكتر الحاجات اللي اثرت فيا في الفترة الاخيرة هي وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، يمكن فعلاً فراق الزوج او الزوجة من أصعب المصائب اللي يمر بيها أي انسان، ان شريك حياته ميكونش موجود ويكمل حياته من غيره بعد سنين من الحب والمودة والشراكة.”

وعقبت “جويرية” مخاطبة الشيخ رشدي :” ستمضى هذة الايام ويضمم الله جراحك وياتيك الخير ويجازيك على صبرك وايمانك فالمؤمن اذا اصابته ضراء صبر فكان خير له.”

وقال “ساجد” مواسياً :”أجارك الله في مصابك الجلل وألبسك رداء الرضا وجعل قبر فقيدة قلبك روح وريحان وجنة نعيم برضاك عنها ورضي الله عنها وأرضاها”.

من هو الداعية المصري عبدالله رشدي؟

وعبد الله رشدي، هو داعية وإمام وخطيب وناشط مصري، ولد بالعاصمة المصرية القاهرة عام 1984.

تلقى تعليمه في كلية الدعوة الإسلامية وحصل على البكالوريوس بها، ثم التحق بجامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون، وحصل على شهادة في الشريعة الإسلامية.

قدم “رشدي” الكثير من البرامج الدينية التي تستند إلى جدل بين المشايخ على عدة قنوات، منها قناة الفجر الفضائية، ومنع من التحدث أمام الجمهور لفترة معينة بسبب تصريحاته التي قيل إنه كفر فيها اليهود والنصارى، وعاد بعدها إلى المهنة والتحق بعدة قنوات كمقدم برامج.

المصدرتويتر، موقع القاهرة 24، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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