زوجة عبدالله رشدي في أول وآخر ظهور لها بعد وفاتها الغامضة (شاهد)

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وطن- تصدرت صورة للداعية الإسلامي الشهير عبد الله رشدي، مع زوجته التي توفيت منذ يومين، منصات التواصل الاجتماعي وتحولت إلى تريند خلال ساعات من نشر “رشدي” لها على حساباته وجعلها صورة لبروفايله في “تويتر وفيسبوك”.

عبدالله رشدي ينعي زوجته بعد وفاتها

وبدا عبدالله رشدي في الصورة التي رصدتها (وطن) مبتسماً إلى جانب زوجته التي ظهرت في زيها الشرعي ونقابها الكامل.

وعلق الداعية المصري الشهير على الصورة بقوله: “هذه حبيبتي”، وفي تغريدة لاحقة علق قائلاً: “غَرَبَتْ شمسُكِ بعد أن أنارتْ حياتي دهراً”.

وتفاعل العديد من النشطاء مع صورة “رشدي” وزوجته وأمطروه بتعليقات مؤثرة، شملت الترحم على زوجته المتوفية والدعاء له بالصبر والسلوان.

ويأتي ذلك وسط شكوك وتكهنات بخصوص ظروف وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي.

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وكان “رشدي” المتحدث الإعلامي السابق باسم وزارة الأوقاف، قد نعى زوجته على حسابه في تويتر وأعلن وفاتها قائلاً :”انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرةٍ دامتْ خمسَ عشرةَ سنةٍ؛ كانت فيها الزوجةَ المُحِبَّةَ ورفيقة الدرب الوفية.”

وتابع:”مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله”.

انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرةٍ دامتْ خمسَ عشرةَ سنةٍ؛ كانت فيها الزوجةَ المُحِبَّةَ ورفيقة الدرب الوفية؛ مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله.

صلاةُ الجنازة غداً الأحد بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة عقب صلاة الظهر. — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) December 31, 2022

هل توفيت زوجة عبدالله رشدي جراء الإهمال الطبي؟

وأثيرت الكثير من التساؤلات حول ملابسات وفاة شريكة عمر الداعية المصري التي عاشت معه 15 عاماً.

وفي هذا السياق تقدم رشدي ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الخامس، اتهم خلاله مستشفى “نسائم” بالتجمع الخامس، بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة الإهمال الطبي.

مليون جنيه تكلفة العلاج

وبحسب موقع “القاهرة 24” طلب المشفى المذكور من رشدي مبلغ مليون جنيه مصاريف العلاج.

وكشف مصدر مقرب من عبد الله رشدي، للموقع بعض التفاصيل الخاصة بحالة زوجته وما طلبته المستشفى، قائلًا: زوجته على الأجهزة من خمسة أشهر، وأمس طلبت المستشفى من الشيخ عبد الله رشدي مبلغًا خياليًا كتكاليف الفترة الماضية، حيث طلبوا منها ما يقرب من المليون جنيه”.

وأكد المصدر، أن ما تداوله البعض بشأن وقوع خلافات بين عبد الله رشدي وزوجته، على خلفية اتهام سيدة عراقية تدعى جيهان، له بهتك عرضها وخداعها بزعم الزواج منها، عارٍ تمام من الصحة ولا يعدو كونه شائعات، مشيرًا إلى أن علاقتهما كانت جيدة ولم يكن هناك شيء بينهما”.

اتهامات لعبدالله رشدي باغتصاب سيدة عراقية

يذكر أن الشيخ عبد الله رشدي، قد أثار الجدل في عدة مناسبات وتعرض لانتقاداتٍ بسبب آرائه حول الحجاب والتحرش والعلمانية والرق.

وفي أغسطس الماضي، واجه “رشدي” اتهامات باغتصاب سيدة عراقية تدعى جيهان، بعد علاقة عاطفية بينهما قبل أن تتهمه بخداعها واستدراجها واغتصابها.

وبالرغم من نفي رشدي الاتهامات الموجهة له مؤكدًا لجوئه إلى القضاء، إلا أن العراقية جيهان قالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع فيسبوك بأنها هربت إلى دولة أوروبية بعدما غرر بها الشيخ وهتك عرضها وخداعها بزعم الزواج منها ثم تهرب منها.

تفاعل النطشاء

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة الداعية رشدي مع زوجته الراحلة بردود وتعليقات حيث علق ” ناصر دشتي” : “عند حرمة الموت يتوقف الخلاف والإختلاف العقدي بالنسبة لي ونعزي من نختلف معه بما يعتقد إنطلاقاً من قيم أخلاقية نبيلة .. عظم الله أجرك أخ عبدالله ولها الرحمة والسلام”.

عند حرمة الموت يتوقف الخلاف والإختلاف العقدي بالنسبة لي ونعزي من نختلف معه بما يعتقد إنطلاقاً من قيم أخلاقية نبيلة .. عظم الله أجرك أخ عبدالله ولها الرحمة والسلام .. — 🇰🇼﮼ناصردشتي🇰🇼 (@Na9eR_Dashti) January 2, 2023

وقالت سهيلة بنت محمد:”من أكتر الحاجات اللي اثرت فيا في الفترة الاخيرة هي وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، يمكن فعلاً فراق الزوج او الزوجة من أصعب المصائب اللي يمر بيها أي انسان، ان شريك حياته ميكونش موجود ويكمل حياته من غيره بعد سنين من الحب والمودة والشراكة.”

وعقبت “جويرية” مخاطبة الشيخ رشدي :” ستمضى هذة الايام ويضمم الله جراحك وياتيك الخير ويجازيك على صبرك وايمانك فالمؤمن اذا اصابته ضراء صبر فكان خير له.”

مولانا الحبيب والله انى حزينة لحزنك ربنا يغفر لها ويرحمها برحمته الواسعة ويجعل قبرها نورا ويلهمك الصبر والثبات ويبارك لك فى الاولاد ويعينك عليهم وعلى رعايتهم باذن الله ستمضى هذة الايام ويضمم الله جراحك وياتيك الخير ويجازيك على صبرك وايمانك فالمؤمن اذا اصابته ضراء صبر فكان خير له — جويرية (@AdmHylyngore) January 1, 2023

وقال “ساجد” مواسياً :”أجارك الله في مصابك الجلل وألبسك رداء الرضا وجعل قبر فقيدة قلبك روح وريحان وجنة نعيم برضاك عنها ورضي الله عنها وأرضاها”.

من هو الداعية المصري عبدالله رشدي؟

وعبد الله رشدي، هو داعية وإمام وخطيب وناشط مصري، ولد بالعاصمة المصرية القاهرة عام 1984.

تلقى تعليمه في كلية الدعوة الإسلامية وحصل على البكالوريوس بها، ثم التحق بجامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون، وحصل على شهادة في الشريعة الإسلامية.

قدم “رشدي” الكثير من البرامج الدينية التي تستند إلى جدل بين المشايخ على عدة قنوات، منها قناة الفجر الفضائية، ومنع من التحدث أمام الجمهور لفترة معينة بسبب تصريحاته التي قيل إنه كفر فيها اليهود والنصارى، وعاد بعدها إلى المهنة والتحق بعدة قنوات كمقدم برامج.