الإثنين, يناير 2, 2023
الرئيسيةاقتصادرئيسة صندوق النقد الدولي تحذر: عام 2023 سيكون "صعباََ" على الإقتصاد العالمي
اقتصاد

رئيسة صندوق النقد الدولي تحذر: عام 2023 سيكون “صعباََ” على الإقتصاد العالمي

حذرت من أن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا."

كتب ايمان الباجي
رئيسة صندوق النقد الدولي تحذر: عام 2023 سيكون
رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا
- Advertisement -

وطنبالنسبة لمعظم الاقتصاد العالمي، سيكون عام 2023 عامًا صعبًا حيث أن المحركات الرئيسية للنمو العالمي وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، كلها تعاني من ضعف نشاطها الإقتصادي، حسب ما أكدته رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا.

وفي مقابلة مع برنامج “واجه الأمة” الذي يبث على شبكة “سي بي أس” الأميركية، حذرت غورغيفا من أن العام الجديد سيكون “أصعب من العام الذي نتركه خلفنا.”

وأضافت:”لماذا؟ لأن الاقتصادات الثلاثة الكبرى وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد.”

في أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي للحد من ضغوط الأسعار.

الإقتصاد الصيني

منذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها الخاصة بـ”صفر كوفيد” وشرعت في إعادة فتح إقتصادها، على الرغم من أن المستهلكين الصينين لا يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

الرئيس الصيني شي جين بينغ

في أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل مزيد من الجهد مع دخول البلاد “مرحلة جديدة”.

- Advertisement -

وقالت جورجيفا:”للمرة الأولى منذ 40 عامًا، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساويا للنمو العالمي أو دونه.”

علاوة على ذلك، قالت جورجيفا، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم.

وأضافت: “في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على الصين، وسيكون التأثير على النمو الصيني سلبياً، وسيكون التأثير على المنطقة سلبياً، كما سيكون سلبياََ على النمو العالمي.”

العام الماضي قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند 3,2 بالمئة، مشابها للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضا تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4,4 بالمئة مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي.

ومع ذلك، تشير تعليقاتها إلى أن خفضًا آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يكون في القريب العاجل في وقت لاحق من هذا الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادةً عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا.

الاقتصاد الأمريكي “الأكثر متانة”

وحول الاقتصاد الأمريكي، قالت جورجيفا، أنه قد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم.

وقالت أن “الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل لا تزال قوية جداََ.”

لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطرا لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي.

صندوق النقد الدولي

وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقا للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ 2%.

وفي أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، رفع المركزي الأميركي العام الماضي سعر الفائدة القياسي مما يقرب من الصفر في مارس إلى النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%. وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز 5% في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007.

وستكون سوق العمل في الولايات المتحدة في الواقع محور تركيز لمسؤولي المركزي الأميركي الذين يرغبون في رؤية الطلب على العمالة يتباطأ للمساعدة في تقليل ضغوط الأسعار، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

المتحور الصيني BF.7 شديد العدوى أكثر من أوميكرون وجميع متحورات كوفيد-19؟

الهدهد

“بايدن” يتحسس قضيب طفل صغير.. صورة تشعل مواقع التواصل وتثير جدلاً كبيراً

الهدهد

الغارديان تكشف مصير عبدالله السنوسي بعد تسليم “أبو عجيلة” مسعود للولايات المتحدة

تقارير

سيناريو مرعب.. انتشار واسع لـ”كورونا” في الصين وتوقعات بوفاة مليون شخص(شاهد)

حياتنا

أغرب واقعة احتيال.. سيدة تنتقم من صديقة طفولتها وفعلت ما لا يصدقه عقل

الهدهد

“الخوخ الأصفر” علاج سحري لكورونا.. الصين توضح بعد الهوس به ونفاد مخزونه

الهدهد

على مشارف 2023..كيف يبدو الاقتصاد العالمي؟

الهدهد

صفقة سعودية صينية تثير مخاوف أمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.. ما القصة؟

حياتنا

من الصين إلى الأردن.. مشهد الدوران الغامض للأغنام تكرر ولغز حير العالم

اقتصاد

قطر توقع اتفاقاً لإمداد ألمانيا بالغاز لمدة 15 عاماً.. هل توقف حملاتها الإعلامية ضد الدوحة؟!

حياتنا

شاب قطري يتصدر تريند الصين ويصبح الأكثر شهرة فيها.. ما القصة؟!(شاهد)

الهدهد

مكافأة مغرية لمن يتزوج مسلمة.. خطة الصين لاستئصال شأفة الإيغور

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هاجر أحمد بفستان سهرة في الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة! (شاهد)

هذا هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم تساوي ثروته ثروة رونالدو 15 مرة

مصر: أزمة الدولار وارتفاع سعر النفط يعصفان بالاقتصاد وتدخلات أمنية عاجلة

إيتمار بن غفير يستهل حقبته باللعب بالنار.. اقتحام مرتقب للأقصى ينذر بانفجار الأوضاع

فيديو “الكوبري الجنسي”.. تطور مفاجئ بعد إخلاء سبيل المتهمين (شاهد)

مقبرة عمودية في الطابق التاسع.. أين يوارى جثمان بيليه الثرى؟

تشكيلة ريال مدريد ضد كاسيرينو في كأس الملك والقنوات الناقلة

السعودية تبدأ حملة ابتزاز رجال الأعمال وهذا ما حدث مع نايف الصاعدي

وجوه ملائكية لملوك وملكات مصر القديمة بتقنية الذكاء الاصطناعي (شاهد)

ميا خليفة تستقبل العام الجديد بصورة بذيئة من البحر الأبيض المتوسط (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC