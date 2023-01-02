الإثنين, يناير 2, 2023
الرئيسيةحياتناخطأ مروع يحول شابة بولندية إلى هذا الشكل المرعب.. احذروا (شاهد)
حياتنا

خطأ مروع يحول شابة بولندية إلى هذا الشكل المرعب.. احذروا (شاهد)

كانت العارضة السابقة قد قررت أنها تريد محاكاة فنان راب يُدعى بوبك الذي كان أيضًا بياض عينيه مصبوغًا باللون الأسود

كتب رفيف عبدالله
خطأ مروع يحول شابة بولندية إلى هذا الشكل المرعب.. احذروا (شاهد) watanserb.com
وشم يصيب امرأة بالعمى
- Advertisement -

وطن– تسبب خطأ من فنان تاتو فاشل في إصابة امرأة شابة بالعمى بعد أن تم وشم مقل عينيها بشكل غير صحيح.

فقدت البصر

توجهت ألكساندرا سادوسكا (21 عاماً)، إلى رسام وشم للحصول على القليل من الحبر على عينيها. وطلبت منه وشم بياض عينيها باللون الأسود، وذلك في استوديو في وارسو ، بولندا.

يجب أن يدفع رسام الوشم الآن لها 28 ألف جنيه إسترليني

عند العثور على الاستوديو عبر الإنترنت ، توجهت الشابة إلى هناك وحصلت على تجربة فاشلة مروعة تركت إحدى عينيها في حالة حرجة جداً. وفقدت النظر تماماً في الأخرى.

اكتشف المحققون أن الفنان لا يعرف كيفية عمل وشم العين واستخدم تقنية مماثلة لوشم الجلد

فرضت محكمة منذ ذلك الحين غرامة على فنان الوشم المسؤول عن الوشم الفاشل بتعويض ضخم بقيمة 28 ألف جنيه استرليني (34 ألف دولار) بحسب ما أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية.

ألكساندرا طورت الجلوكوما ، متبوعًا بإعتام عدسة العين المتقدم

خبرات وشهادة طبية كاذبة

وفي حديثها لوسائل الإعلام في ذلك الوقت ، قالت سادوسكا: “فنان الوشم لديه العشرات من هذه التجارب في خبراته. على الأقل هذا ما قاله”.

- Advertisement -

وأضافت: “ثم اتضح أن هذا ليس صحيحًا. وادعى أيضًا أنه تلقى تعليمًا طبيًا ، وهو أمر مشكوك فيه أيضًا”.

خلال العملية الفاشلة التي تمت في عام 2017 ، اخترق الرسام مقل ألكساندرا بإبرته بعمق شديد ، واستخدم حبرًا غير معتمد للاستخدام على العينين

بدأت المضاعفات بالنسبة إلى سادوسكا على الفور تقريبًا ، حيث اضطرت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا لإجراء ثلاث عمليات جراحية في محاولة لتحسين بصرها ، ولم ينجح أي منها.

إعاقة دائمة

بسبب عملية الوشم الفاشلة ، طورت سادوسكا الجلوكوما وإعتام عدسة العين المتقدم ، مع استبدال إحدى عينيها في النهاية بزرع.

رفعت سادوسكا بعد ذلك دعوى قضائية على استوديو الوشم ، وبعد ست سنوات ، أدين الرسام المسؤول بالفشل في تقديم المساعدة للضحية والتسبب في إعاقة دائمة.

كان عليها أن تخضع لثلاث عمليات ، لكن لم يحدث أي تحسن كبير

يجب أن يدفع الرسام الآن 28 ألف جنيه استرليني (150 ألف زلوتي بولندي).

كما قضت المحكمة عليه بأداء 30 ساعة من خدمة المجتمع شهريًا على مدار عام.

أصيبت ألكساندرا سادوسكا بالعمى في إحدى عينيه واضطررت إلى إزالة الأخرى بعد الإجراء الفاشل
كانت العارضة السابقة قد قررت أنها تريد محاكاة فنان راب يُدعى بوبك ، الذي كان أيضًا بياض عينيه مصبوغًا باللون الأسود.

ليس كافياً

بعد صدور الحكم ، قال باول جاجيلسكي ، المحامي الذي يمثل سادوسكا ، إنهم سينظرون في تقديم استئناف بشأن الأموال المستحقة للمرأة.

وقال: “في تقييمنا الأولي ، لا يزال مبلغ 150 ألف زلوتي بولندي غير متناسب إلى حد الضرر الذي لحق به من جراء العجز الشديد في شكل فقدان كامل للبصر”.

المصدرميرور - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بنود مثيرة للغاية في عقد رونالدو مع النصر السعودي .. هل سيعود لدوري الأبطال؟!

خبير روحاني يتوقع أمراً مروعاً للأمير أندرو ونهاية صادمة لميغان وكيت! (شاهد)

مريم جودة تختفي بشكل غامض بعد تشريح جثة زوجها وكشف سبب وفاته (شاهد)

إيفانا نول تبدأ العام الجديد في أحضان أشهر نجوم هوليوود بفستان فاضح للغاية (فيديو)

هلا رشدي ترد على فيديو الكعبة المثير للجدل.. أغنية وموسيقى وسط الحرم! (شاهد)

سعد الصغير يلجأ للشرطة بعد صور ومحادثات جنسية لزوجته مع منتج شهير!

وفاة حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني.. أنباء متداولة وتضارب كبير

مفاجأة غير متوقعة حول شاحنة الخمور التي استولى عليها تونسيون (فيديو)

كريستيانو رونالدو وأسرته يصلون إلى السعودية بطائرته الخاصة (فيديو)

عماني يحرق زوجته حتى الموت.. تفاصيل جريمة هزت عُمان وهوية الضحية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC