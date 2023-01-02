خطأ مروع يحول شابة بولندية إلى هذا الشكل المرعب.. احذروا (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تسبب خطأ من فنان تاتو فاشل في إصابة امرأة شابة بالعمى بعد أن تم وشم مقل عينيها بشكل غير صحيح.

فقدت البصر

توجهت ألكساندرا سادوسكا (21 عاماً)، إلى رسام وشم للحصول على القليل من الحبر على عينيها. وطلبت منه وشم بياض عينيها باللون الأسود، وذلك في استوديو في وارسو ، بولندا.

عند العثور على الاستوديو عبر الإنترنت ، توجهت الشابة إلى هناك وحصلت على تجربة فاشلة مروعة تركت إحدى عينيها في حالة حرجة جداً. وفقدت النظر تماماً في الأخرى.

فرضت محكمة منذ ذلك الحين غرامة على فنان الوشم المسؤول عن الوشم الفاشل بتعويض ضخم بقيمة 28 ألف جنيه استرليني (34 ألف دولار) بحسب ما أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية.

خبرات وشهادة طبية كاذبة

وفي حديثها لوسائل الإعلام في ذلك الوقت ، قالت سادوسكا: “فنان الوشم لديه العشرات من هذه التجارب في خبراته. على الأقل هذا ما قاله”.

- Advertisement -

وأضافت: “ثم اتضح أن هذا ليس صحيحًا. وادعى أيضًا أنه تلقى تعليمًا طبيًا ، وهو أمر مشكوك فيه أيضًا”.

بدأت المضاعفات بالنسبة إلى سادوسكا على الفور تقريبًا ، حيث اضطرت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا لإجراء ثلاث عمليات جراحية في محاولة لتحسين بصرها ، ولم ينجح أي منها.

إعاقة دائمة

بسبب عملية الوشم الفاشلة ، طورت سادوسكا الجلوكوما وإعتام عدسة العين المتقدم ، مع استبدال إحدى عينيها في النهاية بزرع.

رفعت سادوسكا بعد ذلك دعوى قضائية على استوديو الوشم ، وبعد ست سنوات ، أدين الرسام المسؤول بالفشل في تقديم المساعدة للضحية والتسبب في إعاقة دائمة.

يجب أن يدفع الرسام الآن 28 ألف جنيه استرليني (150 ألف زلوتي بولندي).

كما قضت المحكمة عليه بأداء 30 ساعة من خدمة المجتمع شهريًا على مدار عام.

ليس كافياً

بعد صدور الحكم ، قال باول جاجيلسكي ، المحامي الذي يمثل سادوسكا ، إنهم سينظرون في تقديم استئناف بشأن الأموال المستحقة للمرأة.

وقال: “في تقييمنا الأولي ، لا يزال مبلغ 150 ألف زلوتي بولندي غير متناسب إلى حد الضرر الذي لحق به من جراء العجز الشديد في شكل فقدان كامل للبصر”.