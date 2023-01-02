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توقعات مخيفة لـ نوستراداموس في 2023.. اندلاع حرب كبرى والشخص سيأكل رفيقه جوعا

توقع المنجم الفرنسي توقعات نوستراداموس 2023 أن تصبح الأرض أكثر جفافا

كتب خالد السعدي
توقعات نوستراداموس 2023 watanserb.com
المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس
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وطن – وضع المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس، سلسلة توقعات مفزعة، بشأن عام 2023.

ونوستراداموس له 6338 توقعا في حياته، غطت السنوات حتى العام 3797، إلا أن ما ذكره بشأن السنة المقبلة 2023، كان مفزعا، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتوقع نوستراداموس، أن يواجه العالم حربا كبيرة أخرى ودمارا اقتصاديا في عام 2023، وفقا لتوقعات عالم التنجيم في القرن السادس عشر.

يُشار إلى أن هذا التوقع يأتي بالتزامن مع الصراع المتصاعد بين أطراف القوى في العالم، روسيا والعالم الغربي.

كما توقع نوستراداموس، أن الضوء على المريخ سوف ينطفئ، وهو ما يرتبط بالرحلات المتزايدة من الأرض للمريخ، وقد يتعلق باكتشاف جديد.

ووضع نوستراداموس توقعا مخيفا فيما يخص ارتفاع الأسعار، حيث قال: “سيرتفع مكيال الحنطة حتى يأكل الرجل رفيقه”.

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ويتزامن هذا التوقع المخيف مع واقع مؤلم ويتطابق مع التضخم المالي والأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأشار المنجم الفرنسي، إلى أن الأرض الجافة ستصبح أكثر جفافا، وستكون هناك فيضانات عظيمة”.

يواكب هذا التوقع المخيف، تفاقم أزمة المناخ، وازدياد الجفاف والحرائق، وتزايد الفيضانات حول العالم. أوروبا بالفعل شهدت أسوأ جفاف لها منذ 500 عاما في عام 2022.

ونوستراداموس يعتبر أشهر عراف في التاريخ ويُزعم أن توقعاته قد تحققت في الكثير من الأحيان، بدءًا من صعود هتلر مرورًا بهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة وصولًا إلى الحرب في أوكرانيا.

توقعات نوستراداموس 2023
عادة ما تصدق تنبؤات المنجم نوستراداموس

ونُشرت تنبؤات نوستراداموس في كتابه عام 1555 Les Propheties، وقد كُتبت على شكل أبيات شعرية تُعرف باسم الرباعيات، وهي لا تشير إلى سنوات معينة ويصعب تفسيرها بلا شك وقد يسهل تأويلها في الكثير من الأحيان.

توقعات متشائمة لديمتري ميدفيديف

وكانت الأنظار قد توجهت أيضا إلى التنبؤات التي أطلقها نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، لعام 2023 وهي توقعات متشائمة جدا.

توقعات نوستراداموس 2023
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف لعام 2023

مصير أمريكي قاتم

توقعات ميدفيديف تضمنت مصيراً قاتماً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل الصراع المحتم مع روسيا منذ بدء الحرب على أوكرانيا.

حرب أهلية في الولايات المتحدة

وتوقّع ميدفيديف، اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة، وأن تصبحَ ولايتا كاليفورنيا وتكساس دولتين مستقلتين بالإضافة إلى قيام اتحاد تكساس والمكسيك.

 

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ماسك رئيساً للولايات المتحدة

كما رجّح انتخاب الرئيس التنفيذي الحالي لشركة تويتر الملياردير إيلون ماسك، رئيساً للولايات المتحدة.

انهيار الاتحاد الأوروبي

وفيما يخصّ الاتحاد الأوروبي، توقّع أن تعود إلىه المملكة المتحدة (بريطانيا)، ثم ينهار بعد ذلك.

حرب أوروبية

رابع التوقعات كان إنشاء ما سمّاه “الرايخ الرابع” ليضمّ ألمانيا ودولاً حليفة لها، واستيلاء بولندا والمجر على المناطق الغربية من “أوكرانيا السابقة”.

كما توقّع اندلاع حرب بين فرنسا و”الرايخ الرابع”، وتقسيم أوروبا.

ارتفاع جنوني للنفط

وتوقع أيضاً ارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً، ووصول سعر الألف متر مكعب من الغاز إلى خمسة آلاف دولار.

رفض التعامل باليورو والدولار

سادس التوقعات هو رفض التعامل باليورو والدولار كعملتين للاحتياطي العالمي، إضافةً لنقل جميع أسواق الأوراق المالية الرئيسية والنشاط المالي من الولايات المتحدة وأوروبا إلى آسيا.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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