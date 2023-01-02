تفاصيل وفاة طالبين كويتيين في مصر وهذا ما وثقته كاميرات المراقبة

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وطن- أودى حادث مرور بحياة طالبين كويتيين يدرسان طب الأسنان بجامعة الإسكندرية في مصر، الأحد، وهما فيصل محمد العتيبي وسلطان ظاهر السعيدي، بالفرقة الثانية بالجامعة الأمر الذي أثار حالة من الحزن والأسى في أوساط الكويتيين والمصريين.

كانا يدرسان طب الأسنان بجامعة الإسكندرية

وأفادت صفحة “المجلس” الكويتية بتويتر أن حادثاً وصفته بـ”المروع” وقع في مدينة الإسكندرية بمصر، أدى إلى وفاة الطالبين الكويتيين فيصل محمد العتيبي، وسلطان ظاهر السعيدي.

وأشارت إلى أن الطالبين يدرسان في كلية الطب في مصر، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وفاة الطالبان الكويتيان فيصل محمد العتيبي والطالب سلطان ظاهر السعيدي

في حادث مروري مروّع في الاسكندرية.

• الطالبان يدرسان في كلية الطب والحادث فجع زملائهم اليوم. pic.twitter.com/JSaf31dFqp — المجلس (@Almajlliss) January 2, 2023

ومن جانبها نعت أسرة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، في بيان لها الطالبين قائلة: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى وفاة المغفور لهما بإذن الله، الطالبين الكويتيين فيصل محمد العتيبي، وسلطان ظاهر السعيدي، بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان.”

وتابعت:”ونسأل الله العلى القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أسرتهما وزملاؤهما الصبر والسلوان”.

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كما نعى “الاتحاد الوطني لطلبة الكويت” فرع جمهورية مصر العربية الطالبين في بيان جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الطالب فيصل محمد العتيبي، الطالب سلطان ظاهر السعيدي. سائلا الله لهما الرحمة والمغفرة وان يسكنهما فسيح جناته ونتقدم لذويهما بأحر التعازي ونسأل الله لهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره

ينعى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت

الطالب/ فيصل محمد العتيبي

الطالب / سلطان ظاهر السعيدي

نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة وان يسكنهم فسيح جناته

ونتقدم لذويهم

بأحر التعازي ونسأل الله لهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون #طلبة_مصر — الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – مصر (@EGNUKS) January 2, 2023

فحص كاميرات المراقبة

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن نيابة العامرية أول بالإسكندرية صرحت، الاثنين، بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم بحادث تصادم بين 3 سيارات إحداهم نقل ثقيل تريلا، أمام “مساكن مبارك” بمنطقة عبد القادر على طريق الإسكندرية – القاهرة، الصحراوي، فيما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء قرار النيابة بإرفاق محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة والتقارير الفنية للحادث، واستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحايا، مع سماع أقوال شهود عيان حول وقوع الحادث.

وسم باسم الطالبين فيصل العتيبي وظاهر السعيدي يتصدر

ودشَن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وسماً حمل اسم الطالبين، أرفقوه بعبارات نعي للشابين اللذين توفيا خارج بلدهما وهما يطلبان العلم، ودعوات لذويهما بالصبر على المصاب الذي لحقهم.

وفاة الطالبان الكويتيان بكلية الطب فيصل محمد العتيبي وسلطان ظاهر السعيدي في حادث مروري مروّع في الاسكندرية pic.twitter.com/zM5rErzUEj — خبر عاجل (@Breakingkw) January 2, 2023

وتشير الأرقام إلى أن الطلاب الكويتيين هم أكثر الجنسيات التي تدرس في الجامعات المصرية.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، سجل نحو 6 آلاف طالب كويتي رغبتهم حتى نهاية العام الماضي، في الالتحاق بالجامعات المصرية عن طريق مبادرة “أدرس في مصر” التي أطلقتها الدولة المصرية.