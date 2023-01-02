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تفاصيل وفاة طالبين كويتيين في مصر وهذا ما وثقته كاميرات المراقبة

الطالبان الكويتيان هما فيصل محمد العتيبي وسلطان ظاهر السعيدي وكانا يدرسان طب الأسنان بجامعة الإسكندرية

كتب خالد الأحمد
وفاة طالبين كويتيين watanserb.com
وفاة طالبين كويتيين
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وطن- أودى حادث مرور بحياة طالبين كويتيين يدرسان طب الأسنان بجامعة الإسكندرية في مصر، الأحد، وهما فيصل محمد العتيبي وسلطان ظاهر السعيدي، بالفرقة الثانية بالجامعة الأمر الذي أثار حالة من الحزن والأسى في أوساط الكويتيين والمصريين.

كانا يدرسان طب الأسنان بجامعة الإسكندرية

وأفادت صفحة “المجلس” الكويتية بتويتر أن حادثاً وصفته بـ”المروع” وقع في مدينة الإسكندرية بمصر، أدى إلى وفاة الطالبين الكويتيين فيصل محمد العتيبي، وسلطان ظاهر السعيدي.

وأشارت إلى أن الطالبين يدرسان في كلية الطب في مصر، دون ذكر تفاصيل إضافية.

ومن جانبها نعت أسرة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، في بيان لها الطالبين قائلة: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى وفاة المغفور لهما بإذن الله، الطالبين الكويتيين فيصل محمد العتيبي، وسلطان ظاهر السعيدي، بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان.”

وتابعت:”ونسأل الله العلى القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أسرتهما وزملاؤهما الصبر والسلوان”.

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كما نعى “الاتحاد الوطني لطلبة الكويت” فرع جمهورية مصر العربية الطالبين في بيان جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الطالب فيصل محمد العتيبي، الطالب سلطان ظاهر السعيدي. سائلا الله لهما الرحمة والمغفرة وان يسكنهما فسيح جناته ونتقدم لذويهما بأحر التعازي ونسأل الله لهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فحص كاميرات المراقبة

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن نيابة العامرية أول بالإسكندرية صرحت، الاثنين، بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم بحادث تصادم بين 3 سيارات إحداهم نقل ثقيل تريلا، أمام “مساكن مبارك” بمنطقة عبد القادر على طريق الإسكندرية – القاهرة، الصحراوي، فيما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء قرار النيابة بإرفاق محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة والتقارير الفنية للحادث، واستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحايا، مع سماع أقوال شهود عيان حول وقوع الحادث.

وسم باسم الطالبين فيصل العتيبي وظاهر السعيدي يتصدر

ودشَن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وسماً حمل اسم الطالبين، أرفقوه بعبارات نعي للشابين اللذين توفيا خارج بلدهما وهما يطلبان العلم، ودعوات لذويهما بالصبر على المصاب الذي لحقهم.

وفاة الطالبان الكويتيان بكلية الطب فيصل محمد العتيبي وسلطان ظاهر السعيدي في حادث مروري
وفاة الطالبان الكويتيان بكلية الطب فيصل محمد العتيبي وسلطان ظاهر السعيدي في حادث مروري

وتشير الأرقام إلى أن الطلاب الكويتيين هم أكثر الجنسيات التي تدرس في الجامعات المصرية.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، سجل نحو 6 آلاف طالب كويتي رغبتهم حتى نهاية العام الماضي، في الالتحاق بالجامعات المصرية عن طريق مبادرة “أدرس في مصر” التي أطلقتها الدولة المصرية.

المصدرصحيفة قبس ,تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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