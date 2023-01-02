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رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد كاسيرينو في كأس الملك والقنوات الناقلة

منافسات دور 32 كأس ملك إسبانيا 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023 watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023
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وطن- يلتقي فريق ريال مدريد أمام المستضيف للمواجهة كاسيرينو، الثلاثاء، في منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2023.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد كاسيرينو على ملعب الأخير، في منافسات كأس ملك إسبانيا دور ال32، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت ريال مدريد ضد كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا 2023

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكاسيرينو

وحصلت قنوات (SSC) السعودية، على حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2023، في الوطن العربي. كما وسيتم نقل المباريات على شاهد (VIP).

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كما وستنقل المباراة على قناة (SSC Sports HD1) المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات)، 12562، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عامودي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

معلق مباراة ريال مدريد وكاسيرينو

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة ريال مدريد ضد كاسيرينو، في منافسات كأس ملك إسبانيا 2023 لدور 32، المعلق السعودي فهد العتيبي.

تشكيلة ريال مدريد ضد كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا 2023

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المباراة، أمام منافسه كاسيرينو، في منافسات دور 32 كأس ملك إسبانيا، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين.

دفاع التشكيلة: إيدير ميليتاو، دافيد ألابا (ناتشو)، داني كارفاخال (ميندي)، أنطونيو رودريجو.

تشواميني في تدريبات ريال مدريد
تشواميني في تدريبات ريال مدريد

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني (داني سيبايوس).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور (رودريغو)، فالفيردي.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز النظيف في المباراة الماضية، أمام بلد الوليد بهدفين دون رد، في منافسات الدوري الإسباني الجولة ال15.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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