تشكيلة ريال مدريد ضد كاسيرينو في كأس الملك والقنوات الناقلة

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وطن- يلتقي فريق ريال مدريد أمام المستضيف للمواجهة كاسيرينو، الثلاثاء، في منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2023.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد كاسيرينو على ملعب الأخير، في منافسات كأس ملك إسبانيا دور ال32، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت ريال مدريد ضد كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا 2023

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكاسيرينو

وحصلت قنوات (SSC) السعودية، على حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2023، في الوطن العربي. كما وسيتم نقل المباريات على شاهد (VIP).

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كما وستنقل المباراة على قناة (SSC Sports HD1) المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات)، 12562، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عامودي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

معلق مباراة ريال مدريد وكاسيرينو

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة ريال مدريد ضد كاسيرينو، في منافسات كأس ملك إسبانيا 2023 لدور 32، المعلق السعودي فهد العتيبي.

تشكيلة ريال مدريد ضد كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا 2023

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المباراة، أمام منافسه كاسيرينو، في منافسات دور 32 كأس ملك إسبانيا، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين.

دفاع التشكيلة: إيدير ميليتاو، دافيد ألابا (ناتشو)، داني كارفاخال (ميندي)، أنطونيو رودريجو.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني (داني سيبايوس).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور (رودريغو)، فالفيردي.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز النظيف في المباراة الماضية، أمام بلد الوليد بهدفين دون رد، في منافسات الدوري الإسباني الجولة ال15.