بنود مثيرة للغاية في عقد رونالدو مع النصر السعودي .. هل سيعود لدوري الأبطال؟!

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وطن- كشفت تقارير سعودية عن تفاصيل مثيرة في عقد رونالدو مع النصر السعودي، في سوق انتقالات الشتوية (الميركاتو) الحالي، حتى صيف عام 2025.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام السعودية، الاثنين، عن بنود مثيرة للغاية في عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي.

عقد رونالدو مع النصر السعودي

وأفادت تقارير صحفية سعودية، بأن أحد بنود عقد رونالد مع النصر السعودي، يسمح للاعب بالانتقال إلى صفوق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي المملوك لدولة السعودية. خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في حال نجح الفريق في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما وذكر موقع (CBS Sports) الأمريكي، عن وجود بند في عقد الدون رونالدو صاحب ال37 عاماً. يتيح للاعب تغيير المدرب في حال كان المدرب الحالي لا يناسبه.

ويتواجد فريق نيوكاسل يونايتد، في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي برصيد 36 نقطة.

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كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 43 نقطة لهذا الموسم.

رونالدو أغلى لاعب في العالم

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن رونالدو وافق على الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي لمدة موسمين ونصف (2025). مقابل صفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو، حيث سيتلقى اللاعب سنوياً 90 مليون يورو.

تذاكـر الحـدث المنتظـر وصلـت 🌏

بـادر بحجز تذكرتك لحفـل استقبال كريستيانو رونالدو 🤩

وننتظركم في ملعبنا 💛

لحضور الحفل ويتبعه التمرين المفتوح للفريق الأول لكرة القدم https://t.co/N8Ln7CjnEz سيكون كامل ريع التذاكر مخصص لمنصة إحسان للعمل الخيري 🙏#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/FyAoqcBXBw — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023

كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” كريستيانو رونالدو سيكون سفيراً للملف المشترك لدولة السعودية. بالتعاون مع مصر واليونان، لاستضافة نسخة مونديال كأس العالم 2030″.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن الجمعة، التعاقد بشكل رسمي مع أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو. حتى صيف 2025، بصفقة تاريخية وقياسية على مستوى الكرة السعودية والعالمية.

وصول رونالدو وجورجينا إلى السعودية

كما ووصل رونالدو برفقة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، إلى العاصمة السعودية (الرياض)، التي شهدت تزيين الشوارع بصور الترحيب باللاعب.

نجـد العُظمـى 🇸🇦

تستقبل معشوق الجماهير حول العالم 🌏 لاعب نادي #النصر كريستيانو رونالدو 🤩

يصــل الرياض 💛#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/V3rmp88IWW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023

ومن المقرر أن يستقبل رونالدو بحفاوة كبير من قبل عشاق وجماهير النصر وعشاق الكرة السعودية، داخل ملعب مرسول بارك في السعودية، الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

يذكر بأن فريق النصر السعودي، يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2022-2023. برصيد 26 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني الشباب برصيد 25 نقطة حتى الآن.