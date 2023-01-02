الإثنين, يناير 2, 2023
الرئيسيةتقاريرالوثائق البريطانية التي أفرج عنها حديثا: الروس للامريكيين: كي لا تغرق لكم...
تقارير

الوثائق البريطانية التي أفرج عنها حديثا: الروس للامريكيين: كي لا تغرق لكم بساطير كثيرة في طين أفغانستان هذه نصائحنا!

كتب محمد الوليدي
الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي الخاص لافغانستان watanserb.com
الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي الخاص لافغانستان
- Advertisement -

وطن- كشفت وثائق رفع الأرشيف البريطاني السرية عنها يوم الجمعة الماضي والتي كانت تغطي مجريات الأحداث من عام ( ٢٠٠٠- ٢٠٠٢) وخاصة بعد أحداث سبتمبر والحرب على أفغانستان، فقد كشف الملف (بريم ٤٩ – ١٧٠٥) عن وجود افراد معينون خصيصا مع الهيئات والمنظمات الدولية للمساعدات الإنسانية، مهمتها التواصل مع قيادة التحالف العسكري ضد أفغانستان.

كما ورد في وثيقة ضمن الملف والذي كان عبارة عن اتصال هاتفي ما بين رئيس الوزراء البربطاني آنذاك توني بلير مع كوفي عنان، حيث سأل بلير الأخير عن المسؤول الذي يراه مناسبا لتولي مهمة مبعوث دولي في افغانستان، فأجاب عنان بأنه يرى الأخضر الإبراهيمي مناسبا وقال من حسن الحظ أنه “مسلم” كرسالة لطمأنة للشعب الأفغاني، كما انه على علاقة جيدة مع السعوديين، فسأله بلير ولكن هل سيحدث لنا متاعب حين نقوم بعملياتنا العسكرية، فأجابه عنان: لا، الإبراهيمي نعرفه جيدا ولنا خبرة معه حين تولى مهمة هاييتي، ويكشف الملف عن اعتراض أمريكي على تعيين “مسلم” لهذه المهمة، لكن كوفي عنان اعتبر ان كون المبعوث مسلما سيكون ايجابيا، وأن بديله برأي عنان يفضل ان يكون علي العطاس وزير خارجية إندونيسيا السابق. (في النهاية وقع الرهان على الأخضر الإبراهيمي)

وتورد وثيقة أخرى ما ذكره نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد ارمتيج في حديث له مع السفير البريطاني كريستوفر ميير في واشنطن عن ضرورة تعاون روسيا معهم في الحرب على أفغانستان او بما يعني “تركناهم يتعاملون مع الارهابيين العرب في الشيشان فليساعدونا لفعل نفس الشيء معهم في أفغانستان”، وقال ارمتيج انه حين التقى بنائب وزير الخارجية الروسي تروبنيكوف في موسكو مؤخرا أعطاه دروس مفيدة من خبرتهم في احتلال أفغانستان، ” كي لا تغرق لكم بساطير كثيرة في طين أفغانستان لكنكم ستشهدون بعض ذلك على كل حال!”. وذكر السفير البريطاني تعقيبا على هذا اللقاء مع ارمتيج، من انه حين قال له في نهاية اللقاء، ان توني بلير سيزور واشنطن نهاية الأسبوع أرتعش كأني وخزته بسيخ حديد احمر محمي بالنار!.

كما تحدثت احدى الوثائق عن وضع رئيس الوزراء البربطاني توني بلير مقالات في صحف إسلامية بريطانية لتظهر ان الحرب على أفغانستان هدفها الإرهاب وليس الإسلام، وهو ما نصح به زعيم الإسماعيليين كريم اغا خان والذي كان يستشيره كما تكشف بعض الوثائق ضمن هذا الملف، الساسة الأمريكيين والبريطانيين بخصوص الحرب على أفغانستان، وقد أظهر تخوفه من مقتل احمد شاه مسعود وذكر اغا خان انه كان على تعاون تام معه منذ زمن، وأن بفقدانه اذا سيطرت طالبان على المناطق التي يقيم فيها الإسماعيليون والشيعة فإن مجزرة فظيعة ستحدث.

ورد على وزير الخارجية البريطاني جاك سترو مؤكدا قول اغا خان من “ان مكان احمد شاه مسعود من الصعب أن يملأ”.

كما أورد الملف عن عمل اشرف غني مع التحالف ضد أفغانستان والذي كان يعمل كاستاذ جامعي، حيث عمل ك”مستشار” للامريكيين والبريطانيين في الاعداد للحرب على أفغانستان وقد نصحهم بطلب فتاوى “إسلامية” من الازهر والسعودية من ضمن حرب الدعاية كرسالة لطمأنة الشعب الافغاني، كما ونصح بوضع مطالبات يصعب تنفيذها من قبل طالبان! من بينها تسليم بن لادن حيا او ميتا وطرد العرب من أفغانستان، عينه التحالف فيما بعد رئيسا على أفغانستان، والعجيب انه هو المطلوب حيا او ميتا الآن بما نهب، والاعجب انه يعيش الآن في بلاد العرب ايضا.

المصدررصد وتحرير وطن
محمد الوليدي
محمد الوليديhttps://watanserb.com/
محمد الوليدي كاتب فلسطيني مهتم بإعادة كتابة التاريخ العربي الحديث.
اقرأ أيضاً
حياتنا

رسالة قد تفجر أزمة دستورية.. الكنيسة سترفض تتويج تشارلز الثالث لاعترافه بالزنا؟

تقارير

الأمير سلطان لنيكسون: عبدالناصر ابتز جنودنا بالعاهرات ليفصلوا الحجاز عن نجد

تقارير

هكذا خطّط كيسنجر لاحتلال السعودية مع شاه إيران فيما لو سقطت أسرة آل سعود

الهدهد

الابن السري للملك تشارلز الثالث يتحدث عن تحرك كبير في 2023 سيغير الأمور!

الهدهد

بعد اتهامات فساد لاحقتهما.. “ساعات باهظة” توثق بذخ ملك البحرين وولي عهده (شاهد)

الهدهد

ميغان ماركل تمشي عارية بشوارع بريطانيا.. صحيفة تهين زوجة الأمير هاري

حياتنا

صور جديدة مسربة لـ ليوناردو دي كابريو مع فيكتوريا لاماس (شاهد)

تقارير

سارق ألحان يهودي لحّن ووزّع وسجّل أول سلام وطني للبحرين عام ١٩٣٤!

الهدهد

دعوة “كبار العلماء” لطالبان بشأن حقوق المرأة في التعليم تتحول لقنبلة غضب ضد الهيئة

الهدهد

طالبان تمنع النساء من العمل والتعليم في أفغانستان.. لماذا؟

تقارير

وثيقة بريطانية تكشف ماسونية حكام عرب في وقت مبكر (١٨٦٩) : لويس بيلي لسلطان عمان تركي بن سعيد ” اخي الماسوني”!.

تقارير

خطة الفدرالي لكبح التضخم.. هل تكون 2023 سنة خلاص الأسواق المالية؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عبدالله العودة يكشف ما ستدفعه الحكومة السعودية شهريا لرونالدو وتعليق ناري

شاكيرا تودع 2022 برسالة صادمة لـ “بيكيه” (شاهد)

مودريتش يحسم أمر عرض النصر السعودي لمزاملة رونالدو

جامعة هارفارد..هذا هو النشاط المثالي لفقدان الوزن وتعزيز الصحة العقلية

هاجر أحمد بفستان سهرة في الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة! (شاهد)

هذا هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم تساوي ثروته ثروة رونالدو 15 مرة

رئيسة صندوق النقد الدولي تحذر: عام 2023 سيكون “صعباََ” على الإقتصاد العالمي

مصر: أزمة الدولار وارتفاع سعر النفط يعصفان بالاقتصاد وتدخلات أمنية عاجلة

إيتمار بن غفير يستهل حقبته باللعب بالنار.. اقتحام مرتقب للأقصى ينذر بانفجار الأوضاع

فيديو “الكوبري الجنسي”.. تطور مفاجئ بعد إخلاء سبيل المتهمين (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC