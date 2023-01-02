الرفاهية تنتظر الدون.. شاهد قصر رونالدو الجديد في السعودية

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وطن- نشرت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، صور قصر رونالدو الجديد في العاصمة السعودية “الرياض”، بعد انتقاله إلى صفوق النصر السعودي في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو) الحالية، بصفقة تاريخية وقياسية بلغت نحو 200 مليون يورو.

قصر رونالدو في السعودية

وقالت الصحيفة البريطانية، بأن قصر رونالدو، يتواجد في منطقة المحمدية في العاصمة السعودية “الرياض”، حيث يبلغ سعره نحو 14 مليون يورو ( أي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي).

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع نهاية الأسبوع الماضي، على صفقة الانتقال إلى نادي النصر السعودي، لمدة موسمين ونصف ( أي حتى عام 2025).

مواصفات قصر رونالدو

وأردفت الصحيفة، ” قصر كريستيانو رونالدو الجديد في العاصمة السعودية الرياض، يضم 8 غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي، مع وجود مكان مخصص لاستقبال الزوار. مع وجود شلالات صناعية بالداخل، ومناطق خضراء واسعة في فناء المنزل”.

كما وتابعت، ” رونالدو سيستمع برفقة أسرته بحياة من الرفاهية تحت أشعة الشمس. ليصبح أحد أبرز المقيمين في المملكة العربية السعودية (الرياض)”.

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وختمت الصحيفة البريطانية، ” قصر كريستيانو لا يبتعد كثيراً عن ملعب نادي النصر. كما ويتميز بتوفير العديد من حمامات السباحة، ودور حضانة، وعيادات، وصالات للألعاب الرياضية ومطاعم”.

موعد استقبال رونالدو

وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن عن موعد استقبال رونالدو، الثلاثاء، داخل ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض. بعد وصوله إلى العاصمة السعودية، الاثنين.

ووفق تقارير سعودية، فإن عدد التذاكر التي تنظر الموافقة على حضور استقبال رونالدو. بعد ساعات على إعلان نادي النصر السعودي، وصل إلى 110 ألف تذكرة من قبل الجماهير وعشاق كرة القدم السعودية.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مع فريقه الجديد النصر السعودي، أولى مبارياته في دوري روشن السعودي، أمام الطائي، الخميس، في ظل العقوبة التي ربما تحرم رونالدو من المشاركة في أول مباراتين، على ضوء خلفية صفقة هاتف مشجع إيفرتون الشهيرة مع مانشستر يونايتد.

ويتصدر فريق النصر السعودي جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023. برصيد 26 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة مع الوصيف الشباب حتى يومنا هذا.