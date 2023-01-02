الإثنين, يناير 2, 2023
الرئيسيةرياضةالرفاهية تنتظر الدون.. شاهد قصر رونالدو الجديد في السعودية
رياضة

الرفاهية تنتظر الدون.. شاهد قصر رونالدو الجديد في السعودية

يبلغ قيمة قصر رونالدو في العاصمة السعودية "الرياض" نحو 14 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
مواصفات الرفاهية في قصر رونالدو الجديد في السعودية watanserb.com
مواصفات الرفاهية في قصر رونالدو الجديد في السعودية
- Advertisement -

وطن- نشرت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، صور قصر رونالدو الجديد في العاصمة السعودية “الرياض”، بعد انتقاله إلى صفوق النصر السعودي في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو) الحالية، بصفقة تاريخية وقياسية بلغت نحو 200 مليون يورو.

قصر رونالدو في السعودية

وقالت الصحيفة البريطانية، بأن قصر رونالدو، يتواجد في منطقة المحمدية في العاصمة السعودية “الرياض”، حيث يبلغ سعره نحو 14 مليون يورو ( أي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي).

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع نهاية الأسبوع الماضي، على صفقة الانتقال إلى نادي النصر السعودي، لمدة موسمين ونصف ( أي حتى عام 2025).

 

قصر رونالدو
قصر رونالدو

مواصفات قصر رونالدو

وأردفت الصحيفة، ” قصر كريستيانو رونالدو الجديد في العاصمة السعودية الرياض، يضم 8 غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي، مع وجود مكان مخصص لاستقبال الزوار. مع وجود شلالات صناعية بالداخل، ومناطق خضراء واسعة في فناء المنزل”.

كما وتابعت، ” رونالدو سيستمع برفقة أسرته بحياة من الرفاهية تحت أشعة الشمس. ليصبح أحد أبرز المقيمين في المملكة العربية السعودية (الرياض)”.

قصر رونالدو في العاصمة السعودية الرياض
قصر رونالدو في العاصمة السعودية الرياض
- Advertisement -

وختمت الصحيفة البريطانية، ” قصر كريستيانو لا يبتعد كثيراً عن ملعب نادي النصر. كما ويتميز بتوفير العديد من حمامات السباحة، ودور حضانة، وعيادات، وصالات للألعاب الرياضية ومطاعم”.

موعد استقبال رونالدو

وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن عن موعد استقبال رونالدو، الثلاثاء، داخل ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض. بعد وصوله إلى العاصمة السعودية، الاثنين.

مواصفات قصر رونالدو الجديد في السعودية
مواصفات قصر رونالدو الجديد في السعودية

ووفق تقارير سعودية، فإن عدد التذاكر التي تنظر الموافقة على حضور استقبال رونالدو. بعد ساعات على إعلان نادي النصر السعودي، وصل إلى 110 ألف تذكرة من قبل الجماهير وعشاق كرة القدم السعودية.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مع فريقه الجديد النصر السعودي، أولى مبارياته في دوري روشن السعودي، أمام الطائي، الخميس، في ظل العقوبة التي ربما تحرم رونالدو من المشاركة في أول مباراتين، على ضوء خلفية صفقة هاتف مشجع إيفرتون الشهيرة مع مانشستر يونايتد.

منزل رونالدو
منزل رونالدو

ويتصدر فريق النصر السعودي جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023. برصيد 26 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة مع الوصيف الشباب حتى يومنا هذا.

المصدروطن + ديلي ميل + وسائل إعلام سعودية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

بنود مثيرة للغاية في عقد رونالدو مع النصر السعودي .. هل سيعود لدوري الأبطال؟!

الهدهد

كريستيانو رونالدو وأسرته يصلون إلى السعودية بطائرته الخاصة (فيديو)

رياضة

جواز سفر كريستيانو رونالدو السعودي وحقيقة صور متداولة (شاهد)

حياتنا

رونالدو تزوج من جورجينا.. هوية سعودية لأم “آلانا مارتينا” تثير جدلا (شاهد)

الهدهد

عبدالله العودة يكشف ما ستدفعه الحكومة السعودية شهريا لرونالدو وتعليق ناري

رياضة

مودريتش يحسم أمر عرض النصر السعودي لمزاملة رونالدو

حياتنا

هذا هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم تساوي ثروته ثروة رونالدو 15 مرة

رياضة

كيف تم تمويل صفقة رونالدو مع النصر السعودي؟! .. تقرير يكشف الكواليس

رياضة

كريستيانو رونالدو لن يُشارك في أول مباراتين مع النصر السعودي لهذا السبب

رياضة

“رونالدو رونالدو”.. جماهير النصر السعودي تهتف باسم الدون في المدرجات (شاهد)

الهدهد

طفلة نصراوية تحتفل على طريقة رونالدو في المدرجات وتثير تفاعلا (فيديو)

الهدهد

غضب من قيمة راتب رونالدو مع النصر وامتيازات لا تصدق حصل عليها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو السعودي الذي أرضع طفله.. عضوة بمجلس الشورى تكشف مفاجأة صادمة

بنود مثيرة للغاية في عقد رونالدو مع النصر السعودي .. هل سيعود لدوري الأبطال؟!

خبير روحاني يتوقع أمراً مروعاً للأمير أندرو ونهاية صادمة لميغان وكيت! (شاهد)

خطأ مروع يحول شابة بولندية إلى هذا الشكل المرعب.. احذروا (شاهد)

مريم جودة تختفي بشكل غامض بعد تشريح جثة زوجها وكشف سبب وفاته (شاهد)

إيفانا نول تبدأ العام الجديد في أحضان أشهر نجوم هوليوود بفستان فاضح للغاية (فيديو)

هلا رشدي ترد على فيديو الكعبة المثير للجدل.. أغنية وموسيقى وسط الحرم! (شاهد)

سعد الصغير يلجأ للشرطة بعد صور ومحادثات جنسية لزوجته مع منتج شهير!

وفاة حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني.. أنباء متداولة وتضارب كبير

مفاجأة غير متوقعة حول شاحنة الخمور التي استولى عليها تونسيون (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC