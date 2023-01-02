الإثنين, يناير 2, 2023
الرئيسيةحياتناإيفانا نول تبدأ العام الجديد في أحضان أشهر نجوم هوليوود بفستان فاضح...
حياتنا

إيفانا نول تبدأ العام الجديد في أحضان أشهر نجوم هوليوود بفستان فاضح للغاية (فيديو)

بدأت إيفانا العام الجديد بطريقة لافتة للنظر بنفس القدر لأنها حضرت حفلة كبيرة في ميامي

كتب رفيف عبدالله
إيفانا نول تبدأ العام الجديد في أحضان أشهر نجوم هوليوود بفستان فاضح للغاية (فيديو) watanserb.com
إيفانا نول
- Advertisement -

وطن– شاركت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، لحظاتها المجنونة والراقصة مع ممثل هوليوود جيمي فوكس في ميامي.

حفلة في ميامي

وظهرت إيفانا نول في الفيديوهات التي نشرتها عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً قصيراً للغاية من الجينز.

أبهرت العارضة معجبيها في قطر الشهر الماضي باختياراتها الجريئة في الملابس التي تتعارض مع قواعد اللباس المحافظة فيها. وأطلق عليها لقب “أكثر المشجعين إثارة”.

لقد بدأت إيفانا العام الجديد بطريقة لافتة للنظر بنفس القدر لأنها حضرت حفلة كبيرة في ميامي.

بيكيني في الصحراء

قبل حفلها الصاخب، نشرت إيفانا صوراً جريئة لها ببكيني أسود في الصحراء، أظهرها وكأنها لا ترتدي أي قطعة ملابس.

قامت النجمة لاحقًا بتصوير نفسها في فستان أرزق ضيق أثناء استعدادها لحفلة رأس السنة الجديدة.

- Advertisement -

ورقصت إيفانا مع جيمي فوكس، الذي لعب دور البطولة في أفلام مثل Django Unchained و سبايدر مان.

وكان جيمي فوكس يجلس بجوار إيفانا في حفلة مفعمة بالجرأة والصخب. ويبتسم ويهز بإصبعه بشكل هزلي أثناء تشغيل الموسيقى في الخلفية.

أفضل صديق

في وقت لاحق رقصت إيفانا أمام الكاميرا قبل أن تحول الكاميرا على فوكس ليراه المشاهدين.

كانت إيفانا بجانب جيمي حين أمسك بالميكروفون وبدأ الغناء، وتمنى للحضور عاماً سعيداً.

وعلقت إيفانا على صورتها مع جيمي: “ليس هناك طريقة أفضل لبدء عام 2023، مع أفضل صديق جيمي فوكس”.

أبهرت العارضة معجبيها في قطر الشهر الماضي باختياراتها الجريئة في الملابس

سخرية وتهكم

لكن متابعي ملكة جمال كرواتيا سخروا منها، فكتب أحدهم: “نشرتي عنه 50 مرة وهو لم ينشر عنك ولا مرة”.

وكتب آخر: “لم أر جيمي قد نشر شيئاً عنك، بينما نشر عن جميع أصدقاءه”.

وسخر متابع منها بالقول: “إنه حتى لا يعرف اسمك، اهدأي”.

ووافقه آخر الرأي قائلا: “هو لا يتابعك حتى، أكيد صديقين مقربين”.

وعلقت متابعة: “مستحيل ، جيمي صديقك المقرب ، أراهن أنه ليس حتى صديقك”.

أكثر الصور إثارة

هذا وقد ختمت إيفانا نول العام 2022، بنشر ألبوم صور، ضمّ مجموعة من أكثر صورها إثارةً وجرأة. خلال مناسباتٍ عديدةٍ في مقدمتها حضورها بطولة كأس العالم بقطر.

وأرفقت نول الصور بتعليق قالت فيه: “2022 أفضل عام في حياتي. 365 يومًا من السفر بدون توقف؛ حيث قابلت أشخاصًا رائعين في جميع أنحاء العالم، وحضرت أكبر أحداث الرياضة والموضة”.

وتابعت: “مثّلت بلدي للعالم بأسره وأنا سعيدة وفخورة كما لم يحدث من قبل. يا رفاق أنتم السبب في هذا”.

وختمت ملكة جمال كرواتيا: “كان أفضل عام بالنسبة لي شكرًا لكم جميعًا على دعمكم. دعونا نستقبل 2023!. أتمنى لكم سنة جديدة سعيدة وكل التوفيق”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول تختتم 2022 بألبوم لأكثر صورها إثارة! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا السابقة تتعرّى في الصحراء من أجل إعلان مشروب طاقة! (شاهد)

حياتنا

إيفانا نول تصدم مراهقاً أسمر البشرة بتصرفها معه داخل مترو الأنفاق في نيويورك (شاهد)

حياتنا

إيفانا نول.. هل تستجيب ملكة جمال كرواتيا لهذا الطلب الجريء جداً من معجبيها؟ (شاهد)

حياتنا

بصور مثيرة .. ملكة جمال كرواتيا التي أشعلت مونديال قطر تحتفل بالكريسماس!

حياتنا

إيفانا نول تُمتع متابعيها الجدد بصور مثيرة داخل النادي الرياضي وتعرقها من منطقة حساسة (شاهد)

حياتنا

تحرش جماعي بملكة جمال كرواتيا إيفانا نول وهي تبكي.. لقطات جديدة تثير الجدل (شاهد)

حياتنا

آخر ظهور لإيفانا نول بعد فوز كرواتيا على المغرب (شاهد)

حياتنا

إيفانا نول في حفل صاخب في الدوحة.. ترحيب خاص بها على أنغام الأغاني اللبنانية (شاهد)

حياتنا

بصورة عارية في صحراء قطر.. ملكة جمال كرواتيا تحتفل بالوصول لـ3 ملايين متابع

حياتنا

إيفانا نول تثير حزن متابعيها بظهور غير متوقع في مباراة المغرب وفرنسا (شاهد)

حياتنا

إيفانا نول.. شاهد أبرز أزياء الكرواتية المثيرة من بكيني الخيط إلى حمالة الصدر الحمراء!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هلا رشدي ترد على فيديو الكعبة المثير للجدل.. أغنية وموسيقى وسط الحرم! (شاهد)

سعد الصغير يلجأ للشرطة بعد صور ومحادثات جنسية لزوجته مع منتج شهير!

وفاة حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني.. أنباء متداولة وتضارب كبير

مفاجأة غير متوقعة حول شاحنة الخمور التي استولى عليها تونسيون (فيديو)

كريستيانو رونالدو وأسرته يصلون إلى السعودية بطائرته الخاصة (فيديو)

عماني يحرق زوجته حتى الموت.. تفاصيل جريمة هزت عُمان وهوية الضحية

تفاصيل وفاة طالبين كويتيين في مصر وهذا ما وثقته كاميرات المراقبة

حصري لـ ديلي ميل.. إخفاء 400 وثيقة حساسة والفضيحة الأكبر لعائلة بايدن

ما فعله شاب وفتاة أمام الكعبة يحدث ضجة بين السعوديين (فيديو)

جواز سفر كريستيانو رونالدو السعودي وحقيقة صور متداولة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC