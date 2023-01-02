إيفانا نول تبدأ العام الجديد في أحضان أشهر نجوم هوليوود بفستان فاضح للغاية (فيديو)

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وطن– شاركت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، لحظاتها المجنونة والراقصة مع ممثل هوليوود جيمي فوكس في ميامي.

حفلة في ميامي

وظهرت إيفانا نول في الفيديوهات التي نشرتها عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً قصيراً للغاية من الجينز.

أبهرت العارضة معجبيها في قطر الشهر الماضي باختياراتها الجريئة في الملابس التي تتعارض مع قواعد اللباس المحافظة فيها. وأطلق عليها لقب “أكثر المشجعين إثارة”.

لقد بدأت إيفانا العام الجديد بطريقة لافتة للنظر بنفس القدر لأنها حضرت حفلة كبيرة في ميامي.

بيكيني في الصحراء

قبل حفلها الصاخب، نشرت إيفانا صوراً جريئة لها ببكيني أسود في الصحراء، أظهرها وكأنها لا ترتدي أي قطعة ملابس.

قامت النجمة لاحقًا بتصوير نفسها في فستان أرزق ضيق أثناء استعدادها لحفلة رأس السنة الجديدة.

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ورقصت إيفانا مع جيمي فوكس، الذي لعب دور البطولة في أفلام مثل Django Unchained و سبايدر مان.

وكان جيمي فوكس يجلس بجوار إيفانا في حفلة مفعمة بالجرأة والصخب. ويبتسم ويهز بإصبعه بشكل هزلي أثناء تشغيل الموسيقى في الخلفية.

أفضل صديق

في وقت لاحق رقصت إيفانا أمام الكاميرا قبل أن تحول الكاميرا على فوكس ليراه المشاهدين.

كانت إيفانا بجانب جيمي حين أمسك بالميكروفون وبدأ الغناء، وتمنى للحضور عاماً سعيداً.

وعلقت إيفانا على صورتها مع جيمي: “ليس هناك طريقة أفضل لبدء عام 2023، مع أفضل صديق جيمي فوكس”.

سخرية وتهكم

لكن متابعي ملكة جمال كرواتيا سخروا منها، فكتب أحدهم: “نشرتي عنه 50 مرة وهو لم ينشر عنك ولا مرة”.

وكتب آخر: “لم أر جيمي قد نشر شيئاً عنك، بينما نشر عن جميع أصدقاءه”.

وسخر متابع منها بالقول: “إنه حتى لا يعرف اسمك، اهدأي”.

ووافقه آخر الرأي قائلا: “هو لا يتابعك حتى، أكيد صديقين مقربين”.

وعلقت متابعة: “مستحيل ، جيمي صديقك المقرب ، أراهن أنه ليس حتى صديقك”.

أكثر الصور إثارة

هذا وقد ختمت إيفانا نول العام 2022، بنشر ألبوم صور، ضمّ مجموعة من أكثر صورها إثارةً وجرأة. خلال مناسباتٍ عديدةٍ في مقدمتها حضورها بطولة كأس العالم بقطر.

وأرفقت نول الصور بتعليق قالت فيه: “2022 أفضل عام في حياتي. 365 يومًا من السفر بدون توقف؛ حيث قابلت أشخاصًا رائعين في جميع أنحاء العالم، وحضرت أكبر أحداث الرياضة والموضة”.

وتابعت: “مثّلت بلدي للعالم بأسره وأنا سعيدة وفخورة كما لم يحدث من قبل. يا رفاق أنتم السبب في هذا”.

وختمت ملكة جمال كرواتيا: “كان أفضل عام بالنسبة لي شكرًا لكم جميعًا على دعمكم. دعونا نستقبل 2023!. أتمنى لكم سنة جديدة سعيدة وكل التوفيق”.