الإثنين, يناير 2, 2023
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أين السنجاب؟ فقط العبقري يمكنه اكتشافه في 21 ثانية فقط

تركت الصورة آلاف البالغين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون العثور على السنجاب

كتب ايمان الباجي
أين السنجاب؟ فقط العبقري يمكنه اكتشافه في 21 ثانية فقط watanserb.com
أين السنجاب؟
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وطن– يمكن للأشخاص ذوي الذكاء العالي وقوة الملاحظة الدقيقة اكتشاف مكان السنجاب داخل الصورة في 21 ثانية فقط.

الأوهام البصرية

الوهم البصري هو صورة محيرة للعقل ورائعة للغاية، ومغيرة الشكل لشيء أو رسم أو أشخاص يتحدون طريقة الدماغ في إدراك الأشياء.

وتوجد أنواع عديدة من الأوهام البصرية مثل الأوهام الجسدية والأوهام الفسيولوجية والأوهام المعرفية.

تكشف الدراسات أن الأوهام البصرية هي أيضًا جزء من مجال التحليل النفسي الذي يلقي الضوء على كيفية إدراكك للأشياء.يمكن للدماغ الطبيعي للإنسان أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف مما يشكل تصورًا مختلفًا من كل زاوية.

ويمكن رؤية أحد هذه الرسوم التوضيحية الذكية في هذه الصورة حيث يختبئ سنجاب في مكان ما داخل الغابة.

هل يمكنك العثور على مكان السنجاب؟

في هذه الصورة التي نشرها موقع”jagranjosh يمكن رؤية الكثير من الحيوانات والطيور. والتحدي بالنسبة لك هو  العثور على مكان السنجاب.

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تم الادعاء أن 2٪ فقط من الأشخاص يمكنهم العثور على السنجاب المخفي في هذه الصورة.

هذه الصورة الوهمية البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

هل اكتشفت السنجاب أم لا؟

إذا كنت تجد صعوبة في تحديد مكانه، فنحن هنا لمساعدتك في العثور عليه.

أولاََ، أنت بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على الأشجار في الغابة بعناية شديدة.

فالسنجاب مختبئ في أعلى الجانب الأيمن من الصورة. 

هل وجدته؟

تركت الصورة آلاف البالغين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون العثور على السنجاب في الغابة.
تشير الدراسات إلى أنه كلما مارست عقلك أكثر مع الألغاز الصعبة، كلما كنت أكثر ذكاءً.
فإليك الإجابة على هذا الوهم البصري:
ها هو السنجاب أمامك
تعطي الأوهام البصرية دائمًا بعض الأفكار الرائعة حول كيفية عمل أدمغتنا. يمكن لمجموعات محددة من الألوان والضوء والأنماط أن تخدع أدمغتنا لإدراك شيء غير موجود بصريًا.
أخبرنا، هل لاحظت السنجاب داخل هذه الصورة الوهمية البصرية؟
 
المصدرموقع jagranjosh، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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