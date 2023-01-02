أول ظهور لساجدة عبيد بعد أنباء اعتقالها ورد فعل غاضب لابنة صدام حسين (فيديو)

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وطن- كشفت الفنانة العراقية “ساجدة عبيد”، حقيقةَ أمر إلقاء القبض عليها، الصادر عن محكمة استئناف بغداد بتهمة أنها محسوبة على حزب البعث، والذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل عقب تداوله.

ونفت ساجدة عبيد، في فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل فيس بوك، هذه المزاعم بشأنها، موكّدةً أنّها تتواجد الآن في العاصمة المصرية القاهرة، لإحياء حفلة.

وقالت الفنانة العراقية في المقطع الذي رصدته (وطن) نافيةً خبر اعتقالها المزعوم: “مساء الخير أهلا وسهلا بيكم أنا الفنانة ساجدة عبيد.. وكل ما قيل عني هو كذب”.

وأوضحت مكان تواجدها حالياً: “وأنا الآن في مصر في القاهرة لإحياء حفلة”.

قانون حظر حزب البعث

وعُرفت “عبيد”، وهي مطربة شعبية عراقية، بغنائها وتمجيدها للرئيس الراحل صدام حسين، في أغانيها.

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وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من وكالات الأنباء، وثيقة صادرة عن “محكمة استئناف بغداد الرصافة”، توعز من خلالها لوزارة الداخلية، بأنه تم إلقاء القبض على المطربة ساجدة عبيد، وفق قانون حظر حزب البعث الذي صدر في 25 تشرين الثاني 2019.

“سجود مناع التميمي”

وجاء في القرار الصادر عن وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ورصدته “وطن”، أنه “بناء على كتاب صادر في 25/10/2022 نود إعلامكم أن أمر القبض الصادر بحق المتهمة “سجود مناع عودة شبيب التميمي” الملقبة بـ”ساجدة عبيد” مواليد 1957، واسم والدتها حمدية مجيد، وفق أحكام المادة 8 أولاً من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، قد تم تنفيذه بحقها للتفضل بالإطلاع وإشعار الجهات المختصة بذلك لكف التحري عن المتهمة المذكورة وإعلامنا إجراءاتكم”.

رغد صدام حسين تدخل على خط أزمة

وفي السياق ذاته، علّقت ابنة الرئيس العراقي السابق رغد صدام حسين، على مذكرة القبض المزعومة بحق ساجدة عبيد بتهمة تمجيد حزب البعث بقولها: “بلش لعب الصغار”.

وتابعت في تغريدة لها على تويتر بحسابها الرسمي، رصدتها (وطن): “انتهوا من تنظيف أرض العراق من كل الافخاخ والسراق واستتب الأمن وبدأوا بمطاردة الفنانيين وتهديدهم بالسجن”.

وأضافت: “يخيفهم اسم ابي حتى وهو بقبره ، وبدل ان تعتقلوا فنانة اذهبوا لرؤوس الفساد ان كنتم رجال”.

بلش "لعب الصغار"

انتهوا من تنظيف أرض #العراق من كل الافخاخ والسراق واستتب الأمن وبدأوا بمطاردة الفنانيين وتهديدهم بالسجن !

يخيفهم أسمك يا أبي ويكرهون من يحب العراق وأرضه وحب الناس لك.

كم انت كبير يا صدام حسين.. pic.twitter.com/3pcuEH4xII — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 2, 2023

وتقيم الفنانة العراقية ساجدة في جمهورية مصر العربية، ولديها عدة مقاطع وفيديوهات تمجّد فيها الرئيس الراحل صدام حسين.

وقوبل خبر إلقاء القبض على الفنانة العراقية وتأكيدُها عدمَ صحته بردود وتعليقات متباينة في أوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك”.

حيث علّق “مالك حسان” بنبرة ساخرة: “القبض على الرفيقة البعثية الخطيرة بدرجة (نصير) ساجدة عبيد…. وقيادة البعث تصول وتجول في البلد ودوائر الدولة… فعلا دولة خردة”.

فيما علق “مخلص جبار” مخاطِباً الفنانة ساجدة عبيد: “إلقاء القبض على ساجدة عبيد.. السبب حزب البعث العربي الاشتراكي”.

واستدرك: “هسة كوليلهم جنت اقصد الفرع السوري تصيرين رمز”.

وقالت “سعاد محمد الربيعي”: “لاحظ اهتمامات القوم ؛ يعيشون بعقدة الخوف من كل ما يذكرهم بالعهد الماضي مسكينة ساجدة”.

وعقّب “عماد محمد” بنبرة ساخرة: “ان صح خبر إلقاء القبض على الفنانة ساجدة عبيد فتأكد ان العراق قد دخل عصر الازدهار ووصلنا الى مصافي الدول المتقدمة”.

وبدوره، قال “فائق الشيخ علي“: إن “الوفاء الموجود عند ساجدة عبيد لصدام حسين ليس موجوداً عند 75% من أعضاء الأحزاب وحكّام العراق المتنقلين من حزب لآخر، ومن الولاء لتافه إلى أتفه منه، ومن المتقلبين بين أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.

والله الوفاء الموجود عند ساجدة عبيد لصدام حسين ما موجود عند 75% من أعضاء الأحزاب وحكّام العراق المتنقلين من حزب لآخر، ومن الولاء لتافه إلى أتفه منه، ومن المتقلبين بين أقصى اليمين إلى أقصى اليسار!

ولكم دِطلعوها، هي سلابات.

گال تمجِّد بالبعث وصدام!

چا إلمَن تريدها تمجّد؟

المامغاني؟ — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 2, 2023

من ساجدة عبيد؟

ويشار إلى أن ساجدة عبيد مواليد 1957، هي مطربة عراقية، اشتهرت بنمط غناء الأغاني الشعبية وأيضاً الجوبي والأغاني الريفية وببعض الأغاني التي تعرف بأغاني الكاولية (غجرية) مثل: أغنية (انكسرت الشيشة)، وتعتبر من أشهر المغنيات في العراق.

بدأت تغني منذ أن كانت بعمر 12 سنة، وكانت انطلاقتها الحقيقية في الغناء عام 1978 بأغنية “يتيمة”، وقدّمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة من روائع الأغاني من أبرزها: (انكسرت الشيشة، هذا الحلو كاتلني، خالة ويا خالة، انا أرد أعوف كل هلي).

شاركت ساجدة عبيد في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية، وعُرفت بتمجيدها للرئيس العراقي الراحل “صدام حسين” وحزب البعث العراقي.