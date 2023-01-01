هل تتحقق نبوءة ليلى عبد اللطيف للعمانيين والسلطان هيثم؟ (فيديو)

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وطن– أطلقت اللبنانية ليلى عبد اللطيف، تعرف نفسها بأنها خبيرة أبراج، سلسلة توقعات جديدة تتعلق بسلطنة عمان وسلطانها هيثم بن طارق.

توقعات ليلى عبداللطيف لسلطنة عمان

وبشّرت ليلى عبداللطيف، السبت في ليلة رأس السنة، على شاشة قناة “الظفرة” الإماراتية بسنة مليئة بالإزدهار وبانتعاش اقتصادي غير مسبوق للسعودية عالميّاً وانفراجاً في سوريا في ما يخص أزمات المياه والغذاء والكهرباء.

وعن سلطنة عمان توقعت المنجمة اللبنانية أن تكون هناك حركة ديبلوماسية ناشطة عام 2023، من المتوقع أن تشمل السلطنة والمملكة العربية السعودية، بسبب أحداث عربية بارزة في المرحلة القادمة.

زيادة الأجور وتصحيح الأوضاع المعيشية للعمانيين

وتنبأت ليلى عبد اللطيف عبر قناة “الظفرة” بأن يصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، قرارات حكومية مهمة في العام 2023.

وتشمل هذه القرارات بحسبها، زيادة الأجور وتصحيح الأوضاع السكنية المعيشية لجميع المواطنين.

“كما سنرى افتتاح مطار جديد في سلطنة عمان بأحدث المواصفات الهندسية” تقول عبداللطيف.

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وتابعت خبيرة الأبراج اللبنانية كما تصف نفسها: “ومع حلول شهر رمضان المبارك للعام 2023 سيصدر سلطان عمان هيثم بن طارق قراراً بالعفو عن بعض السجناء، عدا مرتكبي الجرائم مثل المدينين وغارمي الشيكات”.

وقالت: “سنشهد لأول مرة حضوراً فاعلاً ومهماً لسلطنة عمان في لبنان وبشكل مفاجىء بسبب حدث مهم”.

توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2023

وبشكلٍ عام، وصفت ليلى عبد اللطيف سنة 2023 بأنّها دموية من جهة، وسلمية من جهة أخرى.

وجاءت شهرة العرافة الشهيرة بسيدة التوقعات بعد أن تحقق الكثير من توقعاتها خلال السنوات القليلة الماضية، فعادت مجدداً بتوقعات جديدة حول العالم العربي.

توقعات ميشيل حايك بخصوص سلطنة عمان

وسبق أن توقع الفلكي اللبناني ميشيل حايك نهاية العام 2021 أن تلعب سلطنة عمان دوراً مهماً في تسهيل أي اتفاق محتما بين السعودية و” الحوثيين” وإيران عام 2022، وهو ما تحقق بعض منه بالفعل بينما تحتفظ بسياسة محايدة بشأن القضايا الإقليمية.

يشار إلى أن توقعات ليلى عبداللطيف، تلقى رواجاً كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل كلّ عام، رغم تأكّد كثيرين من أنّ ما تقوله هو كذب ولعب بالعقول ومجرد تخمين لما قد يحدث مستقبلاً.

وتعتمد “ليلى عبداللطيف” في هذا على الأحداث الحالية، وما يشده العالم من أزمات وتربطها ببعضها، ولا يعدو الأمر كونَه توقعات؛ حيث لا يعلم الغيب سوى الله، ونستعين هنا بالمقولة الشهيرة: “كذب المنجّمون ولو صدفوا”، أي حتى لو تحقّق بعض ما ذكروه بالصدفة، بخلاف أنّ هذه الأمور مخالِفة لشريعة الإسلام ومحرّمة.

وفاجأت ليلى التي تعرّف نفسَها بأنّها خبيرة أبراج، الجمهورَ الذي تابعها في ليلة رأس السنة على قناة “الظفرة” الإماراتية، بتوقعات صادمة للعام 2023 قبل بدايته.

حيث تحدّثت عن عام دموي واحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، فضلاً عن تحذيرها من وباء قاتل قد يجتاح العالم.