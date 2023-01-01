هذا ما تفعله أم بيليه صاحبة الـ100 عام بعد وفاة ابنها الأسطورة (شاهد)

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وطن – كشفت شبكة “إي إس بي إن” (ESPN) في مقابلة لها مع ماريا لوسيا دو ناسيمينتو، شقيقة أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، أن والدتهما دونا سيليستي، البالغة من العمر 100 سنة، لا تعلم بعد بخبر وفاة ابنها “بيليه” بسبب مرضها.

والدة بيليه لا تعلم عن وفاته

وتتولى شقيقة بيليه رعاية، والدتهما، سيليست التي بلغت 100 عام مؤخرا، ولم يتم إخبارها بأن ابنها لاعب كرة القدم الشهير توفي بعد معاناة من سرطان القولون.

وعند سؤالها عن السبب وراء عدم علمها إلى الآن بموت ابنها، أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، قالت ماريا شقيقته في مقابلة مع شبكة “إي إس بي إن” (ESPN) الأميركية “نتحدث سويا، لكنها لا تعرف الوضع، إنها في عالمها الخاص”.

والدة بيليه (100) عام

لا تعلم حتى الآن بوفاة ابنها 😔 pic.twitter.com/mCtZ5MTgyU — إيڤنت 🇦🇷 (@eve24t) January 1, 2023

وأوضحت ماريا أن والدتها تعاني أيضا من تردي وضعها الصحي والعقلي، وعلى الرغم من كونها لم تستجب مع محاولات إخبارها بالخبر، فإن عائلتها متأكدة من أنها “واعية بالأمر”.

وأضافت بقولها: “والدتي لا تعلم، حاولنا إخبارها بالأمر، لكنها لا تبدي أي رد، فهي الآن تعيش في عالمها الخاص”.

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وأكدت أنه “في بعض الأحيان أردد اسم “ديكو” أمامها -وهو لقب بيليه- وأقول لها لندعو من أجله، أليس كذلك يا أمي؟ لكنها لا ترد.. تفتح عيناها بين الحين والآخر، لكنها غير واعية تماما”.

ولفتت ماريا أن والدتها، كانت إلى جانب ابنها “بيليه” في المستشفى في الـ21 من الشهر الماضي من أجل مرافقته في آخر أيامه على قيد الحياة.

وقالت: “كنا جميعا هنا بجانبه، كانت الأجواء هادئة جدا، كان يعرف أنه سيرحل وكان مطمئنا أيضا، كان ملتزما دينيا، وقال لي مرة: أنا بين يدي الله، لقد كان محقا، كان يشعر بوقت رحيله”.

السيدة سليستي والدة الأسطورة بيليه..

عمرها 100 عام ،،، شهدت فيها ولادة ابنها من 82 سنة ثم وفاته . pic.twitter.com/f5QL4mdpt5 — Omama (@rafelnabeel312) December 31, 2022

مراسم جنازة بيليه سوف تمر أمام منزل والدته

يشار هنا إنه المقرر أن تُنظم مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه في ملعب نادي سانتوس، غداً الاثنين، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت البرازيل، على أن يدفن الثلاثاء المُقبل.

وستمر جنازة بيليه يوم الثلاثاء، من أمام مقر إقامة والدته دونا سيليستي بمدينة سانتوس.

وعن ذلك، علقت دونا (78 عاما) شقيقة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، بالقول “سيكون الأمر صعبا للغاية، نعرف أننا لسنا خالدين ولكن رحيله حطم قلوبنا، ولكننا جميعا بين يدي الله، وهو من يعلم موعد رحيلنا”.

إلى ذلك وعلى خلاف البرازيليين، تعرَّف العالم على والدة بيليه بشكل أكثر قُربا قبل أسابيع قليلة من وفاته، عندما نشر منشورا على إنستغرام بمناسبة عيد ميلادها الـ100.

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علق بيليه حينها على 3 صور شاركها مع متابعيه، ظهر فيها رفقة والدته، قائلا: “اليوم نحتفل بعيد ميلاد دونا سيليستي الـ100، منذ سنواتي الأولى علمتني قيم الحب والسلام، لدي مئات الأسباب التي تجعلني ممتنا بكوني ابنها”.

وتابع: “أشارك معكم هذه الصور المليئة بالمشاعر بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم، شكرا على كل تلك الأيام التي قضيتها إلى جانب والدتي”.

وكان بيليه توفي الخميس، 29 ديمسبر كانون الأول 2022، عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع السرطان، تاركا وراءه إرثا كرويا سيبقى خالدا من بعده.