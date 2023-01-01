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هذا ما تفعله أم بيليه صاحبة الـ100 عام بعد وفاة ابنها الأسطورة (شاهد)

لا تعرف والدة بيليه التي تبلغ من العمر 100 عام أن ابنها توفي منذ أيام وهي تعيش في "عالمها الخاص"

كتب فهمي الورغمي
وفاة بيليه watanserb.com
أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه ووالدته
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وطن – كشفت شبكة “إي إس بي إن” (ESPN) في مقابلة لها مع ماريا لوسيا دو ناسيمينتو، شقيقة أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، أن والدتهما دونا سيليستي، البالغة من العمر 100 سنة، لا تعلم بعد بخبر وفاة ابنها “بيليه” بسبب مرضها.

والدة بيليه لا تعلم عن وفاته

وتتولى شقيقة بيليه رعاية، والدتهما، سيليست التي بلغت 100 عام مؤخرا، ولم يتم إخبارها بأن ابنها لاعب كرة القدم الشهير توفي بعد معاناة من سرطان القولون.

وعند سؤالها عن السبب وراء عدم علمها إلى الآن بموت ابنها، أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، قالت ماريا شقيقته في مقابلة مع شبكة “إي إس بي إن” (ESPN) الأميركية “نتحدث سويا، لكنها لا تعرف الوضع، إنها في عالمها الخاص”.

وأوضحت ماريا أن والدتها تعاني أيضا من تردي وضعها الصحي والعقلي، وعلى الرغم من كونها لم تستجب مع محاولات إخبارها بالخبر، فإن عائلتها متأكدة من أنها “واعية بالأمر”.

وأضافت بقولها: “والدتي لا تعلم، حاولنا إخبارها بالأمر، لكنها لا تبدي أي رد، فهي الآن تعيش في عالمها الخاص”.

وفاة بيليه
والدة بيليه لا تعلم بوفاة ابنها حتى الآن
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وأكدت أنه “في بعض الأحيان أردد اسم “ديكو” أمامها -وهو لقب بيليه- وأقول لها لندعو من أجله، أليس كذلك يا أمي؟ لكنها لا ترد.. تفتح عيناها بين الحين والآخر، لكنها غير واعية تماما”.

ولفتت ماريا أن والدتها، كانت إلى جانب ابنها “بيليه” في المستشفى في الـ21 من الشهر الماضي من أجل مرافقته في آخر أيامه على قيد الحياة.

وقالت: “كنا جميعا هنا بجانبه، كانت الأجواء هادئة جدا، كان يعرف أنه سيرحل وكان مطمئنا أيضا، كان ملتزما دينيا، وقال لي مرة: أنا بين يدي الله، لقد كان محقا، كان يشعر بوقت رحيله”.

مراسم جنازة بيليه سوف تمر أمام منزل والدته

يشار هنا إنه المقرر أن تُنظم مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه في ملعب نادي سانتوس، غداً الاثنين، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت البرازيل، على أن يدفن الثلاثاء المُقبل.

وستمر جنازة بيليه يوم الثلاثاء، من أمام مقر إقامة والدته دونا سيليستي بمدينة سانتوس.

وعن ذلك، علقت دونا (78 عاما) شقيقة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، بالقول “سيكون الأمر صعبا للغاية، نعرف أننا لسنا خالدين ولكن رحيله حطم قلوبنا، ولكننا جميعا بين يدي الله، وهو من يعلم موعد رحيلنا”.

إلى ذلك وعلى خلاف البرازيليين، تعرَّف العالم على والدة بيليه بشكل أكثر قُربا قبل أسابيع قليلة من وفاته، عندما نشر منشورا على إنستغرام بمناسبة عيد ميلادها الـ100.

 

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علق بيليه حينها على 3 صور شاركها مع متابعيه، ظهر فيها رفقة والدته، قائلا: “اليوم نحتفل بعيد ميلاد دونا سيليستي الـ100، منذ سنواتي الأولى علمتني قيم الحب والسلام، لدي مئات الأسباب التي تجعلني ممتنا بكوني ابنها”.

وتابع: “أشارك معكم هذه الصور المليئة بالمشاعر بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم، شكرا على كل تلك الأيام التي قضيتها إلى جانب والدتي”.

وكان بيليه توفي الخميس، 29 ديمسبر كانون الأول 2022، عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع السرطان، تاركا وراءه إرثا كرويا سيبقى خالدا من بعده.

المصدرESPN + انستغرام - رصد وترجمة وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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