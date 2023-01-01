منجمة بريطانية تكشف أسرار علاقاتك الحميمة التي تخبئها الأشهر الـ 12 في 2023 بحسب برجك (شاهد)

- Advertisement -

وطن- هل تبحث عن الحب في عام 2022؟ أم تأمل في إحياء الشغف مع شريكك؟

اكتشف الأسرار الحميمية التي تخبئها الـ 12 شهرًا القادمة لعلاقاتك حسب برجك، بحسب ما نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، نقلاً عن المنجمة الشهيرة ميسك ميغ.

بُرْجُ الحَمَل (من 21 مارس إلى 20 أبريل)

يؤمن كوكب المشتري انتصارات الحب لمدة ستة أشهر ، ويحفز المريخ جاذبية الجنس إلى مستويات الستراتوسفير . وينهي كوكب الزهرة أي شعور بالضياع ، وذلك بفضل صيف حافل من المغامرات الرومانسية.

يوميات حبك

يناير – مارس: حركات فينوس ترسلك عبر مراحل الحب المثيرة بسرعة فائقة. بحلول فبراير ، يمكنك تكوين عقل الحب الخاص بك حيث يدعمك كوكب العاطفة. في منتصف شهر مارس ، يتفق الأزواج على جدول أعمال.

أبريل – يونيو: كن واضحًا بشأن ما تريد وتعامل بلطف مع (أو من) لا تريد. ثم في مايو ، ضع رغبة قلبك على المحك.

- Advertisement -

يوليو – سبتمبر: ينشط كوكب الزهرة فضائك النجمي طوال الصيف. أنت تحمل أوراق الحب الرابحة ، لذا كن حذرًا مما تتمناه.

أكتوبر – ديسمبر: تزداد قوة الروابط مع تحول الخريف. نوفمبر به حفلات زفاف في الهواء وقد تكون أغنية ليلة رأس السنة الجديدة هي أغنيتك.

وصف العاطفة: ثقة المريخ غير المقيدة تجذب العشاق إلى مدارك طوال العام.

في 25 مارس ، تسقط الحواجز المادية – وكل ما يتطلبه الأمر هو لمسة.

تأكد من أنك تعمل على أي عدم تطابق في الصيف. شهر تشرين الأول (أكتوبر) هو أكثر الشهور نشاطًا ، وبحلول تشرين الثاني (نوفمبر) تكون قد تعلمت من معلم متحمس.

لحظات القمر: 5 شباط (فبراير) يشهد طقطقة كهربائية جنسية.

تعني أقمارك الشخصية المزدوجة في 21 آذار (مارس) و 20 نيسان (أبريل) أنك تعيد اكتشاف نفسك ، لذا فقد حان الوقت للتواصل مع شعلة قديمة.

في 29 أيلول (سبتمبر) ، خرجت المغناطيسية عن المقياس. يحثك 14 أكتوبر على طرح سؤال حب مرة أخرى.

برج الثور (من 21 أبريل إلى 21 مايو)

كوكب الزهرة يتسم بالأمان الذي يشعر بأنه أقوى كل يوم ، ويساعد بلوتو في التعامل مع أعمال الحب غير المكتمل. بينما يحطم كوكب المشتري برجك الخاص ، ممتلئًا بالسخاء والمرح.

يوميات حبك

كانون الثاني (يناير) – آذار (مارس): شهر كانون الثاني (يناير) هو شهر الخيارات – ثلاثة منازل وقلوب محتملة ، بما في ذلك رفيق أو زميل قديم.

في شهر مارس ، أصلح مستقبل شغف أحلامك في عقلك ، ثم تخيله يوميًا.

أبريل – يونيو: قواعد الاستقرار والرومانسية توضح ما تعنيه – حتى لو كنت لا تصدق أذنيك.

5 حزيران (يونيو) يرى عنوانًا مشتركًا أو احتفالًا عائليًا.

يوليو – سبتمبر: حب الصيف ليس هدايا أو إيماءات كبيرة ، ولكنه أفعال هادئة وقرارات مراعية.

لقاء تحت القماش يوقظ الأجزاء المخفية من قلبك.

أكتوبر – ديسمبر: تصاب بصدمة عندما يظهر جانبك الشرير. يمكن أن يزدهر الحب المستقر في نوفمبر ، لكن المشتتات تلوح في الأفق.

وصف العاطفة: في 14 كانون الثاني (يناير) ، حاولت إبقاء عقلك في محادثة جادة ، لكن الكيمياء قوية جدًا!

بحلول نيسان (أبريل) ، ستكون لعبتك الجنسية هي صوتك – كلام الوسادة ساخن.

في مايو ويونيو ، عيش الحب في كل غرفة في المنزل.

اتبع سلسلة من القرائن لتصبح أكثر سخونة في أغسطس ، وذروة في نوفمبر بشغف خالص.

لحظات القمر: في 7 مارس ، الرومانسية هي أمر غريزي.

يرى 19 مايو أن القمر الجديد لبرج الثور يشجع عمليات التصفية العاطفية ، لذلك لا توجد فرص ثانية.

يمكنك التحدث عن نفسك بشكل مقنع جدًا في 28 أكتوبر بحيث يتعين على المستمعين معرفة المزيد.

في 13 نوفمبر ، تعرف ما الذي يجب أن يكون السند هو الأفضل.

الجوزاء (من 22 مايو إلى 21 يونيو)

يبرز أورانوس أسرارًا مثيرة للإثارة ، وتساعدك قوة بقاء زحل على انتظار شيء ما أو شخص مميز ، ويجعلك كوكب المشتري أكثر انفتاحًا وأقل ترددًا.

يوميات حبك

كانون الثاني (يناير) – آذار (مارس): دروس الحب في شهر كانون الثاني (يناير) تم الحصول عليها بشق الأنفس – نعم ، يمكن أن يكون الواقع والخيال نفس الشخص عندما يتعلق الأمر بالحب.

يتوهج شهر مارس بالاجتماعات أو الرسائل السرية.

أبريل – يونيو: شهر شغفك الرئيسي هو أبريل ، والزهرة على متنها.

يمكن أن تشعل اجتماعات الربيع حفلات الزفاف الصيفية ، ولكن في مايو ويونيو ضع احتياجاتك الخاصة أولاً لتشعر بتدفق الحرية.

يوليو – سبتمبر: تسمع مصير حبك على الراديو أو البودكاست ، وتتعرف عليه على الفور.

بعد عودة كوكب الزهرة في 22 يوليو ، تطير عروض الحب ويمكن أن تكون مبهجة ومرهقة!

أكتوبر – ديسمبر: ابتعد عن الأماكن المألوفة واحتفل بما هو جديد.

كلما قل التخطيط الذي تقوم به ، يمكن أن يصبح الحب أكثر حدة.

وصف الشغف: يقضي المريخ المغري الأشهر الثلاثة الأولى في برجك ، مما يزيد من الطاقة الجنسية.

عِش خيالًا جديدًا واستمتع بأحاسيسك المحسنة للغاية.

تم إعداد التواريخ والعناوين بما في ذلك الرقم “3” من أجل الحب في مايو ويونيو.

تناول الطعام والنوم جيدًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ، حيث ستحتاج إلى الطاقة الجنسية.

لحظات القمر: في 20 فبراير ، تعرف متى تقاتل من أجل الحب ومتى تبتعد.

يشهد 6 أبريل اكتمال القمر من الافتتان الفوري ، وفي 18 يونيو تكون برجك قائدًا شغوفًا – يتبعه الآخرون أينما ذهبت.

يعني خسوف القمر في منطقة أسرارك في 28 أكتوبر ما تعتقد أنه يفعله ، لذا ثق في غرائزك.

السرطان (من 22 يونيو إلى 22 يوليو)

نبتون يهدئ نفسك الحساسة ، زحل يتصل بصوت احترافي مريح ، المريخ يعيد الثقة الجسدية والزهرة توفر الدعم العاطفي – وشرارة!

يوميات حبك

يناير – مارس: الوقت المخصص الآن لعمل ما تريده حقًا هو قضاء وقت جيد. وبحلول الأسبوع الأخير من شهر آذار (مارس) ، ستعرف. هدية فريدة على شكل قلب تجعل شهر فبراير يتألق.

أبريل – يونيو: تم التحقق من صحة نفسك السرية وهي مطلوبة. تعال إلى نيسان (أبريل) ، وسداد ديون الحب ، وبحلول 7 أيار (مايو) ، تخطط لبداية جديدة. يجد الأزواج حلولًا نقدية مشتركة.

يوليو – سبتمبر: سيكون هذا صيفًا للتجارب ، حيث يمكنك تذوق تقنيات الحب وإعداداته بشغف وأنت تبحث عن شيء جديد. بحلول 3 سبتمبر ، ستجده.

أكتوبر – ديسمبر: تستقر المواقف سواء كنت أعزبًا أو مرتبطًا وترسم خطًا واضحًا حول نفسك لن تتخطاه.

وصف الشغف: بحلول 25 آذار (مارس) ، أنت تعتنق الصدق. ستأخذ خطوتك التالية أنفاس شريكك بعيدًا.

في شهري يوليو وأغسطس ، تم تشغيل الكلمات الأجنبية. في شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) ، ستكون بمثابة البطاقة الجامحة المثيرة ، لذلك لا أحد يعرف ما ستفعله بعد ذلك!

تؤطر الأضواء الخيالية موقع الإغواء في الهواء الطلق حيث تدق أجراس الأعياد.

لحظات القمر: في السادس من كانون الثاني (يناير) ، ستستمتع بالمغازلة على ضوء القمر الكامل الخاص بك.

يوفر 21 مارس و 20 أبريل مشكلة القمر المزدوج وفرصة للوصول إلى مكان به برج الحمل.

يمكنك إحياء السندات مدى الحياة في 3 يوليو.

الأسد (من 23 يوليو إلى 23 أغسطس)

يطالب بلوتو بالاحتفالات على غرار لاس فيجاس ، ويقوي زحل العواطف ويقوي التحكم في الانفعالات ، بينما يركز كوكب الزهرة على ما تتوق إليه حقًا تحت قناع الثقة.

يوميات حبك

كانون الثاني (يناير) – آذار (مارس): السقوط بشدة ، وبسرعة كبيرة هو توقيع الأسد ، ويتعامل كوكب الزهرة مع هذا الأمر.

تتسع آفاقك وفي فبراير تتخلى عن أي فكرة مفادها أن الحب الحقيقي يجب أن يتطابق مع قائمة التحقق.

أبريل – يونيو: في نيسان (أبريل) ، اسمح للأصدقاء بالتوفيق بينك وبين نفسك ، أو انظر عن كثب إلى شخص تقوم بإعداده ليكون صديقًا لك.

يونيو هو شهر العاطفة الرئيسي ، لذا قم بالتجربة.

يوليو – سبتمبر: أنا ، أنا ، أنا – هكذا ينبغي أن يكون الأمر حيث أن كوكب الحب لديه إقامة في برج الأسد.

كن أكثر أنانية واتبع جدولك الرومانسي. في آب (أغسطس) ، أنت زوبعة رومانسية.

تشرين الأول (أكتوبر) – ديسمبر (كانون الأول): تعرف على من يحتاج إلى ماذا خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) ، ثم يبدأ الحب في الشعور بالامتنان.

في تشرين الثاني (نوفمبر) ، هناك الكثير لتقوله ، ولكن في طريقك. يمكن أن يكون السر المشترك هدية رائعة لعيد الميلاد.

وصف الشغف: إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي والعيش في الوقت الحالي يعمق الرغبات طوال عام 2023.

يمكن أن تفاجئك الأعمال الجنسية غير المكتملة في أبريل ، بينما في مايو يأتي اسم مشهور يطرق عليك.

الموسيقى التي تخرجك من نفسك تحرر شهوتك في يونيو ، ويزداد صخب الصيف عندما تهمس بمجموعة من الطلبات المثيرة في مكان عام.

إن مشاهدة منزل للبيع ، أو ربما مجرد عنصر ، يبدأ بشيء لا يقاوم في أكتوبر ، وفي أواخر نوفمبر تكون في أقصى حالاتك غير المقيدة على الإطلاق.

لحظات القمر: في 21 كانون الثاني (يناير) ، تمت إعادة تشغيل الشراكة. بدلاً من الاستسلام للإغراء الخارجي ، تحول تركيزك إلى الداخل لتنشيط رابطة قائمة.

يعني اكتمال البدر الشخصي للمغناطيسية في 5 فبراير أنه يجب عليك التخلص من الكبرياء والاستجابة بقلب قبل الرأس.

4 يوليو يرى أن كل شبر منك يشع بغموض غامض ولا يمكن للناس إلا أن يلاحظوه.

في الأول من آب (أغسطس) ، ستنتقل من المقدمة إلى النشوة في أقل من يوم واحد – ربما حتى أقل من ساعة!

العذراء (من 24 أغسطس إلى 22 سبتمبر)

يسلط زحل الضوء على الالتزام ويثبّت أعصاب العلاقة ، بينما يجعلك بلوتو شريرًا ومتهورًا.

يوسع المريخ قوائم رغبات الحب في كل اتجاه وتحول الزهرة الأحلام إلى قرارات.

يوميات حبك

يناير – مارس: احذر من وضع مشاهد حب برج العذراء منخفضة جدًا – كن طموحًا!

وعود العاطفة تتبع سريعًا من اجتماع قصير في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) هو أحد أكثر شهور برج العذراء حميمية.

تحسين اللياقة البدنية يعزز الأداء والرضا في مارس.

أبريل – يونيو: ترى صديق الروح عبر ممر. الغياب يجعل القلب مولعا بحب حالي أو حب واحد.

يمكن أن يمنحك أي شخص يقوم بنمذجة عنصر ما صدمة ، بينما يحلم الأزواج معًا في يونيو.

يوليو – سبتمبر: يمكن أن تظهر المشاعر الخفية في الصيف ، كعطلات كوكب الزهرة في منطقة أسرارك.

إذا كان من الصعب معرفة قلبك ، امنح نفسك مزيدًا من الوقت وامنح كل خيار فرصة متساوية.

الأعمار الزوجية أو التواريخ مهمة في أغسطس.

أكتوبر – ديسمبر: يرفع الخريف الثقة والسحر ، لذلك لا أحد يستطيع المقاومة – لكن احذر من المعجبين المرتبطين سراً.

إذا كان لابد من إيقاف الحديث ، فيمكن إعادة تشغيله في 4 ديسمبر.

وصف الشغف: يبدأ كوكب المريخ العام في عكس اتجاه قطاع الطاقة لديك.

المواجهات في الهواء الطلق تجعل شهري مارس وأبريل تجريبيين.

من يوليو إلى أغسطس هو وقت الذروة للإثارة بوعود الإثارة والبحث عن الكنز المثيرة.

في سبتمبر ، فتح اعتذار الثقة مما يسرع من النشوة المتبادلة.

يمكن أن يؤدي التعبير عن الشكوك إلى ممارسة حب مثيرة للعقل في أكتوبر.

طوال شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) ، يمكن لقضاء عطلات نهاية الأسبوع مع جسدين فقط وخيلين أن يكشف عن أعمق رغبات برج العذراء.

لحظات القمر: قُد الطريق إلى مستوى حب جديد في 7 مارس – حتى لو لم تكن متأكدًا بنسبة 100٪ بعد.

21 مارس و 20 أبريل في منطقة العاطفة الرئيسية للعذراء ، لذا املأ قلبك ومذكراتك بتأكيدات إيجابية.

في 3 يوليو ، خطط لبعض المرح مع اكتمال القمر باستخدام ألوان الجسم وألعاب الطعام.

ثم في 15 سبتمبر ، ستفعل ما تفعله – دون الحاجة إلى التنازل عن مشاعرك.

برج الميزان (من 23 سبتمبر إلى 23 أكتوبر)

يرفع أورانوس ألعاب العقل والجنس إلى دوري آخر ، ويضع زحل قوانين حب جديدة ، ويشع كوكب الزهرة جاذبية بعيدة وواسعة. في حين أن عامل المريخ الجنسي الخاص بك هو القدرة على العثور على مسار شغفك الخاص.

يوميات حبك

يناير – مارس: امتيازات العاطفة من الداخل إلى الخارج في يناير حيث تثبت أن الحب الراسخ يمكن أن يكون مثيرًا.

فبراير يبشر بالحب من النظرة الأولى حيث يفهم قلبان بعضهما البعض على الفور ويبدأ شهر من النعيم في غرفة النوم.

أبريل – يونيو: أنت تتعلم عن نفسك وما تحب ، وتضع أهدافًا جديدة.

في مايو ، انظر قبل أن تقفز – فأنت بحاجة إلى أكثر من لقاء قصير.

يونيو يلتقط صورة احتفالية وإحساس قوي بالعودة إلى الوطن.

يوليو – سبتمبر: هذا الوقت من العام مثالي للاقتران والعثور على المتعة في الحب.

حاول ألا تأخذ نفسك على محمل الجد في يوليو ، ثم في أغسطس يمكنك إدارة العلاقة وفقًا لشروطك.

أكتوبر – ديسمبر: يمكن التفاوض على عقود الحب ، لذا بحلول نوفمبر تكون في طريقك نحو مستقبل غير متوقع. إن معرفة ما تقدره يساعدك على قبول الباقي. ثلاثة تواريخ هي كل ما يتطلبه الأمر في ديسمبر.

وصف الشغف: كلمة واحدة تلخص لك المريخ 2023: الحرية – الحرية في أن تكون من تريد وتحب كيف تريد.

طوال العام ، لديك حاسة سادسة لمن يمكنك التواصل معه بشكل أفضل. على الرغم من أن هذا قد يغريك نحو الفاكهة المحرمة في الصيف.

عيناك هي أكثر إحساسك جاذبية وأنت تتذوق التعري البطيء.

نوفمبر هو وقت الميزان لارتداء الملابس وربطها والانفتاح.

لحظات القمر في 21 يناير ، أنت مبدع ضخم ، ولا أحد يعرف ما ستفعله أو تقوله بعد ذلك – وهم يحبون ذلك!

في 6 أبريل ، لم يضع أحد الميزان في الزاوية.

ثق بنفسك لتعرف قلبك وتتخذ خيار حب صفيق في 29 سبتمبر ، والذي سيذهل كل من يعرفك.

في 14 تشرين الأول (أكتوبر) – الكسوف الشمسي الشخصي – هناك فرصة لتغيير العلاقات الرومانسية ومعرفة ما يجعل قلبك يدق حقًا.

العقرب (من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر)

يضايق نبتون من جانبك المليء بالسخافة ، أورانوس على الطريق الصحيح لإنهاء ما بدأته . وتساعد الزهرة في الاعتراف بأنك قد لا تعرف دائمًا جميع إجابات الحب ، لكنك تعشق اكتشاف ذلك.

يوميات حبك

كانون الثاني (يناير) – آذار (مارس): تتحرك الأمور بسرعة هائلة في شهر كانون الثاني (يناير) – يصبح الوضع غير الرسمي جادًا ، ويتشارك الشركاء في الوعود. ويتم تحديد تواريخ خاصة وكتابة الكلمات.

إذا كنت عازبًا ، فأنت تدرك ما يمكن أن يكون عليه السرطان في حدث بعيد الحب. مارس مليء بالمفاجآت الزوجية!

أبريل – يونيو: بحلول أبريل ، ستكون أكثر جاذبية لديك.

تتوقع المزيد من الشركاء ونفسك ، فلن يكون هناك المزيد من العاصفة ، فقط تواصل هادئ ورش من المغامرة الحميمية.

يوليو – سبتمبر: تتغير أهداف الشغف باستمرار ، لكن هذه العملية تعزز الرومانسية.

في أواخر شهر تموز (يوليو) ، يمكنك أن تتخيل نفسك مع شخص ما مدى الحياة – حتى لو كنت قد التقيته للتو.

أكتوبر – ديسمبر: يمكن الكشف عن تعهد خاص بين الشركاء الحاليين.

إذا كنت عازبًا ، فأنت تترك شخصًا تراه يعرف مشاعرك كثيرًا.

في تشرين الثاني (نوفمبر) ، تقوي قلبك الضعيف بثقة. قمت بإعادة تعيين مستقبلك بحلول ديسمبر.

وصف العاطفة: قد يكون الجزء الأول من العام محيرًا مثل دواسات المريخ الخلفية.

من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) ، تقترب من أي شخص تتخيله ، ويمكن أن تضمن القوائم المثيرة إعادة الروابط القائمة بين الأزواج.

مايو هو وقت إنجاز خيالي ، ربما عن طريق سحق طويل.

شهر سبتمبر حسي للغاية ، ولا حاجة للكلمات – دع الألسنة والأصابع تتكلم في ظلام دامس.

خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ، تتخلص من التوتر وتجد إنطلاقًا ، ربما بفضل الموسيقى.

لحظات القمر: في 20 فبراير ، تصبح مبدعًا مع دهانات الجسم الصالحة للأكل والاستحمام بالبخار.

في 5 مايو ، حول خسوف القمر ، توقفت جميع الرهانات ، لأن قوة الجذب الخاصة بك خارج هذا العالم!

18 حزيران (يونيو) هو يوم استكشاف الذات والاكتشاف المثير – لن تتعرف على نفسك تقريبًا.

اطرح سؤالاً صعبًا عدة مرات كما تريد في 28 أكتوبر.

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)

يرشدك كوكب المشتري من الرومانسية إلى المسؤولية ، لذا فإن الحب يبدو أخف وزنا وأكثر إشراقًا. بينما يدور كوكب الزهرة حول الوعي الذاتي.

شغف 2023 هو رحلة استكشافية لن ترغب في النزول منها.

يوميات حبك

كانون الثاني (يناير) – آذار (مارس): يمكن طرح الكثير من الأشياء التي كنت تنتظر قولها بحلول 26 كانون الثاني (يناير).

في فبراير قلبًا مفرطًا في المحبة ، ولكن الخطوة التالية هي ملكك بالكامل.

طوال شهر آذار (مارس) بأكمله ، أصبحت الرغبة الجنسية أكثر تناغمًا من أي وقت مضى.

أبريل – يونيو: هذا هو موسمك لإجراء تغييرات داخلية.

يمكن أن يشمل ذلك إبطاء عملية الالتزام أو إيلاء المزيد من الاهتمام لها.

السفر في يونيو يمكن أن يكون تذكرة لأوقات مثيرة.

يوليو – سبتمبر: يستمر اكتشاف الذات في الصيف ، ويمكن أن يؤدي التعلم إلى نظام جديد يناسبك بشكل أفضل.

روابط الحب والطعام ، بالإضافة إلى مساحة خضراء تم تجديدها مؤخرًا.

أكتوبر – ديسمبر: أوضح رغباتك العاطفية – وتوقف عن انتظار تخمين الآخرين لها.

أنت تأتي بنفسك في نهاية كانون الأول (ديسمبر) وتشارك قرارات السنة الجديدة مع شخص مميز.

وصف العاطفة: تحذير: لديك منطقة خطر الغش في بداية شهر يناير ، ولكن يمكنك إيجاد طرق للاستمتاع والبقاء مخلصًا.

ثم تعيد الاتصال على مستوى أعمق خلال شهري مارس وأبريل بحثًا عن المتعة.

شخص ما تعتقد أنه بأمان في منطقة الأصدقاء يثبت أي شيء ولكن مع نهج الوخز في أغسطس.

بحلول أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) ، أطلق كوكب المريخ جانبك الغريب وأنت مستعد لأماكن غير عادية لممارسة الحب.

هذا هو الوقت الذي تترك فيه الأجزاء من نفسك التي حاولت دائمًا إخفاءها مرئية وتتمتع بأفضل جنس في حياتك.

لحظات القمر: في 6 كانون الثاني (يناير) ، لن تتعرف على الدعابة المحيرة التي أطلقتها ، بينما في 17 تموز (يوليو) ، يمكن أن يؤدي تغيير المكان إلى تغيير المشاعر.

1 آب (أغسطس) هي المرة الثالثة التي تقابل فيها برج الدلو الساخن ولا يمكن تجاهل هذا الجاذبية.

تتطاير الشرر بينك وبين جار جديد في 13 نوفمبر.

الجدي (من 22 ديسمبر إلى 20 يناير)

قوة بلوتو شخصية للغاية ، وتتحدى آراء الحب الثابتة الخاصة بك ، بينما يعاملك كوكب المشتري بالرومانسية الحقيقية ويفتح كوكب الزهرة كتابًا للعب يشبع بالرضا الجسدي.

يوميات حبك

يناير – مارس: لقد انتهى وقت اتباع خط الحب لشخص آخر وأنت تعمل على ما تحتاجه.

يجدك شهر فبراير أنك تسمح بإخراج الكلمات المخزنة ، ولكن في اتجاه مختلف عما يتوقعه الناس.

أبريل – يونيو: العزم على الوصول إلى هدف الحب الشخصي ينمو خلال شهر أبريل ولن يتم تحويلك – ولا حتى بسبب الانحرافات الجنسية الأكثر جاذبية في العمل!

يمكن إعادة بناء السندات التي ربما تم كسرها في الماضي في مايو.

يوليو – سبتمبر: هذا الصيف ، أنت تتغير وتنمو ، لكنك أخيرًا تمتلك العملية ولا تريد المقاومة.

في أغسطس ، يمكن لحدث لشركتين أو أكثر أن يهيئ مشهد الحب.

أكتوبر – ديسمبر: خذ كل ما علمك إياه الصيف واجعله ذا قيمة.

يتطلع الناس إليك كقائد محب لهم ، ولديك خيارات لتتخذها.

اعتبارًا من 8 نوفمبر ، يمكن أن تؤثر الأحداث مع الجوائز على العاطفة. في ديسمبر ، رسالة احتفالية تقول كل شيء.

وصف العاطفة: عندما يتفق الزوجان على “عقد الحب” في مارس أو أبريل ، قد يبدو الأمر مملًا ، لكنه يحرر كلا الشريكين لاستكشاف رغباتهما الحقيقية.

يمكن أن يكون المكتب أو الصالة الرياضية موقع الإغواء الخاص بك ويمكنك استخدام جميع أنواع الأجهزة بشكل مبتكر.

بحلول شهر مايو ، تكون في طريقك للبحث عن مواقع حب أكثر خطورة.

شهر يوليو هو وقت الإجازة ويمكن أن يبدأ كل شيء بنظرة واحدة.

قائمة أمنيات السرير الفاتنة تجعل شهري أكتوبر ونوفمبر يتأرجحان ، ومع توجهك إلى عيد الميلاد ، يمكن أن تصبح محادثة أفضل الأصدقاء في وقت متأخر من الليل جسدية.

لحظات القمر: في 7 آذار (مارس) ، تكون مستعدًا لبدء نادي الحب الخاص بك الذي يبلغ ارتفاعه ميلًا واحدًا – أو غير ذلك من أشكال السفر – بينما في 19 مايو هدية تبدو صغيرة جدًا تتحدث عن الكثير عن قلب رقيق.

يضع البدر الشخصي الخاص بك في 3 يوليو عالم الحب تحت قدميك ، وفي 16 أغسطس ، تنهار القيود الرومانسية عندما تشاهد الحرف “L” لأول مرة.

الدلو (من 21 يناير إلى 18 فبراير)

يجلب عام 2023 المبادئ العاطفية لزحل ، وحفلة شغف المريخ المليئة بالمرح وحنان كوكب الزهرة معًا إلى الأبد.

يوميات حبك

كانون الثاني (يناير) – آذار (مارس): تبدأ العام في منصب رئيسي في كوكب الزهرة وبحلول شهر شباط (فبراير) يمكنك اتخاذ أربعة قرارات حب رئيسية على الأقل.

قد تكون الرسالة في البطاقة مجهولة المصدر ، لكنها تثبت مدى معرفة شخص ما بك حقًا.

بحلول شهر مارس ، يعود قلبك إلى المنزل.

أبريل – يونيو: تبدأ المشاعر بنسيم خفيف وتدريجيًا تزداد قوة مع مرور الأسابيع.

7 مايو هو وقت رائع لعلاقة ولتنفيذ بعض الإصلاحات.

في حزيران (يونيو) ، يمكن أن يكون أحد الأشخاص المتفرغين مؤخرًا أمرًا رائعًا ، لكن خذ الأمور ببطء.

يوليو – سبتمبر: سيكون هذا موسمًا صيفيًا ينهي السندات طويلة الأمد ويبدأها.

يمكنك السماح للأقوال بالذهاب والاحتفال بما هو عظيم بين شخصين.

يمكن للشواء في اللحظة الأخيرة أو إطلاق النار أن يزيد من حرارة الحب لبرج الدلو المنفرد.

أكتوبر – ديسمبر: مشروعك العاطفي لا يجعل الرومانسية تشعر بالروتين.

يمكنك أن تدع تخيلاتك تطير ، وكلما بذلت المزيد من الجهد ، زاد الحب.

يمكن أن تكون مشاركة الرحلة مهمة بالنسبة لأكواريانز المنفردين والمرتبطين في أوائل نوفمبر.

يمكنك أن تكون مليئًا بالأخبار المستقبلية الكبيرة حول عيد الميلاد.

وصف الشغف: في يناير وفبراير ، يسير خيالك على الجانب الوحشي ، على الرغم من أنك قد تحتاج إلى ترويضه للحفاظ على بعض الطاقة.

من مايو إلى يوليو ، يمكن للتظاهر بأنك شخص آخر أن يطلق سراحك الحقيقي ، وبحلول أغسطس وسبتمبر ، تكون مستعدًا لتوسيع الآفاق.

يستضيف شهر أكتوبر أولمبياد الجنس – وأنت حاصلة على الميدالية الذهبية!

يعد التخطيط للأحداث ودعوة من تخبرك به غرائزك قوة شخصية ومثيرة.

لحظات القمر: في 21 يناير ، عادت قوة العاطفة ، ويمكنك أن تشعر بها.

في 7 مارس ، انظر في المرآة وأخبر نفسك بما تريده حقًا من الحب ، ثم كرر ذلك كل يوم بعد ذلك.

يمكن أن يقودك الاتجاه الخاطئ على خريطة الهاتف إلى الحب الصحيح في 6 أبريل ، بينما يرى 16 أغسطس مساعدة مزدوجة من الحب والاحترام والالتزام.

برج الحوت (من 19 فبراير إلى 20 مارس)

يخطط زحل إلى الأبد ، ويغير نبتون عواطفك ، ويمنحك كوكب المشتري صوتًا قويًا ومغريًا ، بينما يعزز كوكب الزهرة الحب والعاطفة الجسدية.

يوميات حبك

يناير – مارس: لقد سمحت أخيرًا برؤيتك السرية والاحتفاء بها – وهذا ما يتوق إليه معجب خجول.

إذا كنت مرتبطًا ، فأنت تدرك أنه يمكن التخلي عن إرث الحب من الأكاذيب (أو الحقيقة) بحلول منتصف فبراير.

في آذار (مارس) ، يمكن أن تكون المصلحة الجديدة غنية جدًا.

أبريل – يونيو: شطيرة جادة ذات شعور ممتع – تلخص هذه الأشهر الثلاثة.

أنت تدرك أن أفضل هدايا الحب لا تكلف شيئًا سوى الوقت والرعاية.

ينمو الاحترام المتبادل في مايو ، ويشهد يونيو بداية قصة سعيدة دائمًا.

يوليو – سبتمبر: العمل معًا يساعد على نمو المشاعر ، ويمكن الكشف عنها في حفل مغادرة أو ترحيب.

يمكن أن يستمر الحب الجديد أيضًا بالقرب من طاولة القهوة.

طوال شهر أغسطس ، ابق متيقظًا لأن قواعد الحب يمكن أن تتغير فجأة وبشكل كبير.

أكتوبر – ديسمبر: التناغم والسعادة ، وحفلات الزفاف والاحتفالات الأخرى في طليعة الرسم البياني الخاص بك ، لذا اختر ما يناسبك من بين مجموعة من الخيارات.

يمكن استكشاف منطقة جنسية جديدة في نوفمبر ، ويبتسم خيار الحب الساخن على ضوء النار.

وصف الشغف: غرفة فارغة ، ملاءات غبار ، مفتاح سري – دع خيالك يقوم بالباقي!

بحلول أبريل ، مجموعة من حركات الحب تجعلك لا تُنسى.

رحلة مفاجئة في مايو تقرب الغرباء أكثر من قريبة.

يوليو هو أكثر الشهور سخونة (حرفيًا!) عندما يكون عليك فقط تخيل اللقاء الذي تريده وفجأة يمكن أن يحدث.

كونك أكثر حزماً بين الأوراق يحول شهر ديسمبر إلى مناسبة.

لحظات القمر: في 20 فبراير ، خرجت الكاريزما الخاصة بك عن الميزان ، مما أدى إلى عودة برج العقرب المتحمس إلى الوراء . بينما في 6 أبريل ، تؤدي محاولة ارتداء الملابس أو الأحذية إلى تجربة حب جديد للحجم.

تعال يوم 17 يوليو ، يمكنك أن تكون أول من يغازل أو أنهي شراكة. كن وفيا لما تعلم أنه صحيح في 31 أغسطس.