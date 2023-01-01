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ليلى عبداللطيف أرعبت فيفي عبده على الهواء بهذا التنبؤ (فيديو)

اشتهرت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف بتوقعاتها المثيرة للجدل في كافة المواضيع التي تهم الشأن العربي

كتب فهمي الورغمي
توقعات ليلى عبد اللطيف 2023 watanserb.com
اللبنانية ليلى عبد اللطيف
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وطن– وسط ذهول ودهشة الفنانة المصرية فيفي عبده، طرحت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف تنبؤاتها لسنة 2023، وتضمنت توقعات صادمة لمستقبل مصر في محيطها العربي، وتحدثت عن مصير أحد نجوم عالم الفن في مصر.

ليلى عبد اللطيف تصدم فيفي عبده بتوقعات عام 2023

وظهرت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف، السبت، في سهرة رأس السنة، رفقة عدد من الضيوف على قناة “الظفرة” الفضائية.

وكانت الفنانة المصرية فيفي عبده، بين عدد من الحضور الذي كانوا رفقة ليلى عبد اللطيف، وتفاجأت من توقعات عبد اللطيف التي اعتبرها كثيرون صادمة.

توقعت ليلى عبد اللطيف، أن مصر عام 2023، ستكون شاهدة على حادثة وفاة أليمة لفنان مصري، من غير تقديم أي تفاصيل إضافية، مشيرة أن جنازته ستشهد “حضورا جماهيريا كبيراً”.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2023
فيفي عبده وليلى عبد اللطيف في سهرة خاصة على قناة الظفرة

وتحدثت عبد اللطيف عن “موجة حزن وألم ستطغى خلال النصف الأول من 2023، على الوسط الفني المصري”.

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المثير للاهتمام في هذا التوقع الذي أدلت به ليلى عبد اللطيف، ردة فعل الفنانة المصرية فيفي عبده التي بمجرد انتهاء عبد اللطيف من توقعها ظهرت عليها ملامح الخوف والرعب، وكأنها توقعت أن تكون هي الشخصية التي تتحدث عنها.

وفي غضون ثوان، تحولت ملامح فيفي عبده إلى شخصية خائفة من المصير الذي سيواجه الفنان المصري، بحسب توقعات ليلى عبد اللطيف.

وتوجهت فيفي عبده إلى ليلى عبد اللطيف بسؤال مباشر “هل تتحدثين عن شخصية عامة أو فنان؟”.

ليكون رد عبد اللطيف تأكيدا، أن من تحدثت عنه هو “فنان” في الوسط الفني المصري.

فيفي عبده في قناة الظفرة الفضائية

وكانت فيفي عبده خلال حضورها على قناة الظفرة الفضائية، تحدثت عن بداياتها في الرقص وفي التمثيل.

وعن ذلك قالت: “مريت بظروف صعبة ومعشتش طفولتي لدرجة إني رقصت بـ جلابية لأن مكنش معايا فلوس اجيب بدلة رقص”.

وتابعت: “طول الوقت بطلب من ربنا إني أعيش وقت زيادة ويديني الصحة، أنا ربنا راضي عليا ورزقني بـ بنات صالحات والأولاد دول نعمة ورزق في حياتها.. وبيهتموا بيا ويراعوني يمكن لأني كنت بارة بأمي، وأنا حماة حلوة جدا، و لو البنت عاملت حماتها زي امها بتاخد ثواب كبير جدا”.

واختتمت: “موتوني وأنا عايشة، مش ممكن أتصور مع معجبيني ولا أعمل فيديو معاهم بمقابل ودي إشاعة من الاشاعات اللي تطلع عليا ، أنا عاملة زي الشجرة المثمرة بيتم ضربها بالطوب ، والجمهور حطني في دماغهم عشان ده حب”.

ونالت الفنانة المصرية فيفي عبده شهرة مصرية وعربية فائقة بسبب جرأتها الكبيرة في تأدية أدوار جريئة، جعلت منها أحد أشهر الأسماء في تاريخ السينما المصرية.

وعرف عن فيفي عبده مشاهدها الجنسية الفاضحة في أفلامها، وكذلك تعمدها إثارة غرائز الشباب عبر وصلات الرقص الساخنة التي تنشرها على حساباتها بمواقع التواصل لأجل جذب الأنظار إليها وزيادة متابعيها.

وتعرضت ليلى عبداللطيف للكثير من الانتقادات بسبب توقعاتها، حيث أن هذه الأمور التي تتحدث عنها تعد من الغيب، حسب قول منتقديها.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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