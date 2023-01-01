لهذه الأسباب يستحيل أن يتساقط الثلج في مكة وفقا “لطقس العرب”

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وطن – دخل موقع “طقس العرب” الشهير والمختص بأحوال الطقس ودرجات الحرارة في المنطقة العربية بشكل خاص، على خط الجدل الدائر بشأن الفيديو المزعوم لتساقط الثلوج في مكة.

“طقس العرب” يدخل على فيديو “ثلوج مكة”

وكان مقطع فيديو أظهر تساقط الثلج في الحرم المكي وفوق والكعبة، قد لاقى تفاعلا كبيرا وأحدث ضجة واسعة، قبل أن تصدر هيئة الأرصاد الجوية بالسعودية بيانا، تنفي فيه صحة هذا المقطع وتحسم الجدل الدائر.

ومن جانبه ذكر موقع “طقس العرب” في نشرة حديثة له أنه ورده الكثير من الأسئلة حول مدى صحة مقطع الفيديو المتداول، والذي يُظهر بشكلٍ نادر “بحسب مُتداوليه” تساقط الثلوج على الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة.

تنويه🔴

الفيديو المُتداول بعنوان "لأول مرة ثلوج في مكة المكرمة ١-١-٢٠٢٣" هو فيديو مُعدل تقنياً باستخدام الفلاتر، علماً أن درجة الحرارة في مكة بلغت اليوم 30 درجة مئوية، كما أنها غير مُهيأة مُناخيا لتساقط الثلوج pic.twitter.com/oZ1tn2nB5M — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 1, 2023

ليوضح في رده على هذه الأسئلة أن هذا المقطع المُتداول هو فيديو مُعدل تقنياً باستخدام الفلاتر.

وتابع بيان “طقس العرب” موضحا: “علماً أن درجة الحرارة في مكة بلغت اليوم 30 درجة مئوية، وهي درجات حرارة مرتفعة يستحيل معها تساقط الثلوج”.

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وأكمل أن ذلك يأتي بالإضافة إلى أن المنطقة ـ مكة المكرمة ـ غير مُهيأة مُناخياً لتساقط الثلوج.

ولفت “طقس العرب” أيضا إلى أن تداول هذا المقطع المُفبرك لتساقط الثلوج بمكة، جاء في ظل تأثر المملكة العربية السعودية بأحوال جوية غير مستقرة، يُتوقع فيها سقوط الأمطار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

السعودية تنفي سقوط الثلوج في مكة

وفي أول رد رسمي من المملكة العربية السعودية، على الفيديو المشار إليه والذي أحدث ضجة كبيرة بين النشطاء الذين ربطوا بينه وبين علامات آخر الزمان ورأوا فيه إشارة على قرب ظهور المهدي المنتظر، نفت هيئة الأرصاد الجوية بالمملكة صحة هذا المقطع.

حيث أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، أن الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح وأنه معالج بمؤثرات إضافية.

الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على #المسجد_الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/oBtycs4hQo — المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) January 1, 2023

كما فندت “هيئة مكافحة الإشاعات” وهي منصة تعنى بتتبع الإشاعات وتفنيدها في الممكلة العربية السعودية، صحة الفيديوهات المتداولة لتساقط الثلوج في البلاد.

ونشرت عبر صفحتها على منصة تويتر تعليقا على القصة المتداولة قالت فيه إن “الفيديو المتداول بعنوان “لاول مرة ثلوج في مكة المكرمة 01-01-2023″ غير صحيح”.

وأكدت أن “المقاطع المتداولة عبر التيك توك معدلة رقمياً ولا صحة لها”.

الفيديو المتداول بعنوان "لاول مرة ثلوج في مكة المكرمة ١-١-٢٠٢٣" غير صحيح، والمقاطع المتداولة عبر التيك توك معدلة رقمياً ولا صحة لها. التفاصيل:https://t.co/XNmEnchDDc pic.twitter.com/ikyPTB6xOC — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) January 1, 2023

جدير بالذكر أنه خلال الساعات الماضية راجت عبر السوشيال ميديا فيديوهات تُظهر تساقط الثلوج على المعتمرين والمُصلين في الحرم المكي وبجانب الكعبة الشريفة.

وحازت الفيديوهات على تفاعل كبير بين النشطاء، خاصة وأن لتساقط الثلوج داخل الحرم المكي وتحديدا في محيط الكعبة، دلالات كبيرة.

وكانت السعودية منذ أيام، عرضة لمنخفضات جوية شديدة أدت إلى تساقط الثلوج في عدد من مناطق الممكلة.

ويستمر تساقط الثلوج على منطقة تبوك في السعودية، وتزين جبل اللوز بالأبيض الناصع، بينما تتعرض العديد من المدن في البلاد لأمطار معتدلة.