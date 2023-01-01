الأحد, يناير 1, 2023
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لهذه الأسباب يستحيل أن يتساقط الثلج في مكة وفقا “لطقس العرب”

فند موقع "طقس العرب" الأكاذيب المنتشرة بشأن تساقط الثلوج في مكة والحرم المكي وكشف حقيقة مقطع تساقط الثلج على الكعبة المشرفة

كتب باسل النجار
ثلوج مكة watanserb.com
صورة معدلة رقميا لتساقط الثلوج على مكة اليوم
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وطن – دخل موقع “طقس العرب” الشهير والمختص بأحوال الطقس ودرجات الحرارة في المنطقة العربية بشكل خاص، على خط الجدل الدائر بشأن الفيديو المزعوم لتساقط الثلوج في مكة.

“طقس العرب” يدخل على فيديو “ثلوج مكة”

وكان مقطع فيديو أظهر تساقط الثلج في الحرم المكي وفوق والكعبة، قد لاقى تفاعلا كبيرا وأحدث ضجة واسعة، قبل أن تصدر هيئة الأرصاد الجوية بالسعودية بيانا، تنفي فيه صحة هذا المقطع وتحسم الجدل الدائر.

ومن جانبه ذكر موقع “طقس العرب” في نشرة حديثة له أنه ورده الكثير من الأسئلة حول مدى صحة مقطع الفيديو المتداول، والذي يُظهر بشكلٍ نادر “بحسب مُتداوليه” تساقط الثلوج على الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة.

ليوضح في رده على هذه الأسئلة أن هذا المقطع المُتداول هو فيديو مُعدل تقنياً باستخدام الفلاتر.

وتابع بيان “طقس العرب” موضحا: “علماً أن درجة الحرارة في مكة بلغت اليوم 30 درجة مئوية، وهي درجات حرارة مرتفعة يستحيل معها تساقط الثلوج”.

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وأكمل أن ذلك يأتي بالإضافة إلى أن المنطقة ـ مكة المكرمة ـ غير مُهيأة مُناخياً لتساقط الثلوج.

ولفت “طقس العرب” أيضا إلى أن تداول هذا المقطع المُفبرك لتساقط الثلوج بمكة، جاء في ظل تأثر المملكة العربية السعودية بأحوال جوية غير مستقرة، يُتوقع فيها سقوط الأمطار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

السعودية تنفي سقوط الثلوج في مكة

وفي أول رد رسمي من المملكة العربية السعودية، على الفيديو المشار إليه والذي أحدث ضجة كبيرة بين النشطاء الذين ربطوا بينه وبين علامات آخر الزمان ورأوا فيه إشارة على قرب ظهور المهدي المنتظر، نفت هيئة الأرصاد الجوية بالمملكة صحة هذا المقطع.

حيث أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، أن الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح وأنه معالج بمؤثرات إضافية.

كما فندت “هيئة مكافحة الإشاعات” وهي منصة تعنى بتتبع الإشاعات وتفنيدها في الممكلة العربية السعودية، صحة الفيديوهات المتداولة لتساقط الثلوج في البلاد.

ونشرت عبر صفحتها على منصة تويتر تعليقا على القصة المتداولة قالت فيه إن “الفيديو المتداول بعنوان “لاول مرة ثلوج في مكة المكرمة 01-01-2023″ غير صحيح”.

وأكدت أن “المقاطع المتداولة عبر التيك توك معدلة رقمياً ولا صحة لها”.

جدير بالذكر أنه خلال الساعات الماضية راجت عبر السوشيال ميديا فيديوهات تُظهر تساقط الثلوج على المعتمرين والمُصلين في الحرم المكي وبجانب الكعبة الشريفة.

وحازت الفيديوهات على تفاعل كبير بين النشطاء، خاصة وأن لتساقط الثلوج داخل الحرم المكي وتحديدا في محيط الكعبة، دلالات كبيرة.

وكانت السعودية منذ أيام، عرضة لمنخفضات جوية شديدة أدت إلى تساقط الثلوج في عدد من مناطق الممكلة.

ويستمر تساقط الثلوج على منطقة تبوك في السعودية، وتزين جبل اللوز بالأبيض الناصع، بينما تتعرض العديد من المدن في البلاد لأمطار معتدلة.

المصدرطقس العرب + تويتر - رصد وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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