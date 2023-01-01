كيف تتعرف على علامات نقص فيتامين ك في الجسم؟

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وطن-على الرغم من أن فيتامين ك، لا يعتبر من الفيتامينات المعروفة، فإنه يلعب دورًا أساسيًا في أجسامنا. ولفهم مهمته الرئيسية، نشرت مجلة “آل” الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن أهمية هذا الفيتامين وعلامات نقصه في الجسم.

في الواقع، هذا الأخير يحمي أجسامنا من خطر تخثر الدم ويضمن عمله بشكل صحيح. كما أنه يعزز عملية تثبيت الكالسيوم في العظام وكذلك يعزز مرونة الشرايين. يوجد هذا النوع من الفيتامينات بشكل أساسي في أطباقنا، خاصة في الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة (السبانخ، الخس، الكرنب والبروكلي و حتى اللفت).

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن هيئة سلامة الأغذية الأوروبية توصي بتناول ما قدره 70 ميكروغرام (ميكروغرام) من فيتامين ك للبالغين. ولكن كيف نتعرف على علامات نقصه في الجسم؟ذ

العلامات الرئيسية لنقص فيتامين ك في الجسم

إذا برزت لك الكدمات في جسمك، فقد تكون بسبب نقص فيتامين ك؛ إن كانت مؤلمة أو غير مؤلمة. فعندما يفتقر الجسم إلى فيتامين ك، فيعني ذلك أن الجسم سيعاني من تخثر الدم، ما يسبب ظهور أورام دموية.

غالبا ما تنزف من أنفك: إذا كنن تنزف أحيانًا من أنفك، فذلك لأن جسمك ينقصه فيتامين ك أو موجود بكميات قليلة جدًا في جسمك.

هشاشة العظام: بحسب التقرير، فإن هشاشة العظام هي أحد الأعراض الأولى لنقص فيتامين ك.

وختمت المجلة بالقول، إن نقص فيتامين ك، أمر نادر جدًا. ومع ذلك، إذا استمرت الأعراض، فلا تتردد في استشارة طبيبك.