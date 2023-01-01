الأحد, يناير 1, 2023
الرئيسيةحياتناكيف تتعرف على علامات نقص فيتامين ك في الجسم؟
حياتنا

كيف تتعرف على علامات نقص فيتامين ك في الجسم؟

"هشاشة العظام من علامات نقص فيتامين ك..."

كتب معالي بن عمر
هشاشة العظام من علامات نقص فيتامين ك watanserb.com
هشاشة العظام من علامات نقص فيتامين ك
- Advertisement -

وطن-على الرغم من أن فيتامين ك، لا يعتبر من الفيتامينات المعروفة، فإنه يلعب دورًا أساسيًا في أجسامنا. ولفهم مهمته الرئيسية، نشرت مجلة “آل” الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن أهمية هذا الفيتامين وعلامات نقصه في الجسم.

في الواقع، هذا الأخير يحمي أجسامنا من خطر تخثر الدم ويضمن عمله بشكل صحيح. كما أنه يعزز عملية تثبيت الكالسيوم في العظام وكذلك يعزز مرونة الشرايين. يوجد هذا النوع من الفيتامينات بشكل أساسي في أطباقنا، خاصة في الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة (السبانخ، الخس، الكرنب والبروكلي و حتى اللفت).

الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة تحتوي على فيتامين ك
الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة تحتوي على فيتامين ك

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن هيئة سلامة الأغذية الأوروبية توصي بتناول ما قدره 70 ميكروغرام (ميكروغرام) من فيتامين ك للبالغين. ولكن كيف نتعرف على علامات نقصه في الجسم؟ذ

لماذا لا يُنصح بتناول البازلاء الخضراء في الشتاء؟

العلامات الرئيسية لنقص فيتامين ك في الجسم

  • إذا برزت لك الكدمات في جسمك، فقد تكون بسبب نقص فيتامين ك؛ إن كانت مؤلمة أو غير مؤلمة. فعندما  يفتقر الجسم إلى فيتامين ك، فيعني ذلك أن الجسم سيعاني من تخثر الدم، ما يسبب ظهور أورام دموية.
  • غالبا ما تنزف من أنفك: إذا كنن تنزف أحيانًا من أنفك، فذلك لأن جسمك ينقصه فيتامين ك أو موجود بكميات قليلة جدًا في جسمك.
  • هشاشة العظام: بحسب التقرير، فإن هشاشة العظام هي أحد الأعراض الأولى لنقص فيتامين ك.

هذا ما سيحدث لجسمك إذا أصبحت نباتيََا!

وختمت المجلة بالقول، إن نقص فيتامين ك، أمر نادر جدًا. ومع ذلك، إذا استمرت الأعراض، فلا تتردد في استشارة طبيبك.

الخضروات مهمة جدا في نظامك الغذائي لأنها تحتوي على فيتامين ك
الخضروات مهمة جدا في نظامك الغذائي لأنها تحتوي على فيتامين ك

كيف تبدين أصغر سنََا؟.. عليكِ بهذه الفيتامينات!

المصدرآل-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

آلام أسفل الظهر: علاجات منزلية لتخفيف الأعراض

حياتنا

ما هي الخضروات التي تساعد على علاج أعراض التهاب المفاصل؟

حياتنا

أربع فواكه غنية بالبوتاسيوم تحمي الكبار من التهاب المفاصل

حياتنا

مشروب شائع يخفف من آلام التهاب المفاصل..تعرف عليه

حياتنا

للحفاظ على صحة قلبك وعظامك..تناولْ هذه الفاكهة يومياً

حياتنا

6 أمراض قاتلة صامتة

حياتنا

8 علامات تخبرك بإصابتك بمرض هشاشة العظام

أرشيف - المجلة

هل لا زلت تشرب المشروبات الغازية؟ ستتوقف بعد معرفة هذه الحقائق!

حياتنا

دراسة حديثة تكشف فوائد غير متوقعة لـِ”كبدة الدّجاج”

أرشيف - المجلة

لن تُصدّق ما يحدث بمجرد وضع نقطة من العسل النقي على السرّة

حياتنا

منها “الضعف الجنسيّ” .. لن تصدق: هذه وصفات لمعالجة 9 أمراض بـ”قشر البيض”

حياتنا

بعد هذه الدراسة العلميّة ستجد نفسك مجبراً على تناول الثوم بشكلٍ شبه يوميّ

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حرب أهلية أمريكية وانهيار أوروبي.. 6 توقعات متشائمة يضعها ديمتري ميدفيديف لـ2023

هجوم مرعب.. سيدة تدفع طفلة بعمر 3 سنوات تحت عجلات القطار (شاهد)

تحذير صادم..السعال مع البلغم من أعراض كورونا الأكثر إنتشاراََ

لحظة مفجعة لقرد رضيع يتشبث بجسد والدته بعد أن قتلت دهساً (شاهد)

تشكيلة ليفربول ضد برينتفورد في منافسات الدوري الإنجليزي

فيديو يحرك الصخر.. شاب أردني كاد يموت من الفرحة لزيارته المسجد الأقصى

نمر ضخم يغدر بمدربه أثناء تقديم عرض ترفيهي في السيرك.. شاهد ما فعله به!

محمد رمضان يرد لأول مرة على فضيحته في دبي مع مشاهير إسرائيليين (فيديو)

أسامة الراشد عن احتفالات السعوديين بالكريسماس: هؤلاء ينامون في عيد الأضحى

شخصيات سياسية وعسكرية عديدة من قطر وسلطنة عُمان تطير إلى المغرب.. من هي ولماذا؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC