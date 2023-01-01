الأحد, يناير 1, 2023
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فيديو “كوبري الساحل” الجنسي بمصر.. هوية الشاب وصديقته واعترافات صادمة

تم ضبط الشاب والفتاة اللذين ظهرا في فيديو يمارسان أفعالا مخلة أعلى كوبري الساحل في مصر واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية

كتب خالد الأحمد
فضيحة كوبري الساحل watanserb.com
شاب وفاة يمارسان أعمالا منافية للآداب أعلى كوبري وسط القاهرة
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وطن– تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تحديد هوية الشاب والفتاة اللذين كانا يقومان بأعمال منافية للآداب فوق كوبري علوي، بمنطقة روض الفرج وسط القاهرة، وهي الحادثة التي اثارت استياءاً كبيراً في أوساط المصريين.

قاما بفعل فاضح في الطريق العام على مرأى من الناس

وكان فيديو تم تداوله على نطاق واسع قد أثار ضجة كبيرة وعاصفة من الغضب، بسبب جرأة شاب وفتاة قاما بممارسة أفعال غير أخلاقية في وضح النهار، فيما عرف إعلاميا بفضيحة الكوبري.

وأظهر المقطع الذي التقطه ونشره أحد الشباب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الشاب أثناء قيامه بفعل فاضح في الطريق العام، وقيامه بأفعال منافية للآداب مع الفتاة، أعلى أحد الكباري دون أي خوف أو خجل من المارة أو السيارات.

الشرطة المصرية تضبط الفاعلين

وقالت وزارة الداخلية في منشور على صفحتها في” تويتر” إنه بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان الواقعة بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة.

كما تم تحديد هوية الشاب والفتاة المقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبمواجهتهما أقرا بصحة ارتكابهما للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

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قصة حب ملتهبة فوران الشهوة.. اعترافات صادمة

وبحسب وسائل إعلام مصرية اعترف الشاب والفتاة خلال الإدلاء بأقوالهما بأنهما يعيشان قصة حب ملتهبة منذ سنوات، وتعددت لقاءاتهما العاطفية بعيداً عن عيون الأهل.

وكانا خلال هذه اللقاءات المستترة يتبادلان الغرام، لكنهما وقعا في المحظور هذه المرة، ومارسا الفعل الفاضح على الجسر دون معرفتهما بالعواقب القانونية المترتبة على ذلك.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة وتدعى”ن ك” من مواليد العام 2004 حيث تبلغ من العمر 19 عاما، وأن الشاب ويدعى “ي م” من مواليد العام 2005 ويبلغ من العمر 18 عاماً، وأنهما مازالا في المرحلة الثانوية ويقيمان في منطقة الشرابية شمال القاهرة.

ونقل موقع “القاهرة 24” المحلي عن المستشار “أحمد الخطيب” رئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق، قوله أن المشرع المصري قد وضع عقوبات رادعة لجرائم العرض سواء كانت بالإكراه أو خادشة للحياء، بإرادة أطرافها أو مرتكبيها.

ومنها جريمة ارتكاب الفعل الفاضح العام، فهي أحد الجرائم الأخلاقية المرفوضة دينًا وشرعا ومجتمعًا، وذلك على النحور المبين بالمادة 278 من قانون العقوبات، والتي عاقبت بالحبس مدة لا تزيد عن عام، او غرامة لا تزيد عن 300 جنيه، وهي جريمة يهتز لها وجدان المجتمع لما تنطوي عليه من ضرب لأخلاقياته وقيمه وعاداته.

وتباينت تعليقات وردود فعل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الحادثة المنافية للآداب العامة والخادشة للحياء، محملين مسؤولية الفلتان الأخلاقي الذي يضرب المجتمع المصري إلى التراخي الأمني وانتشار المخدرات ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المدمرة وبخاصة تيك توك وسناب شات وغيرها.

وفيما طالب البعض بالتستر على الشاب والفتاة، علق “فرج مودي”: “يعني هما اختاروا الفضيحة لنفسهم وناس بطالب بالستر عليهم تيجي إزاي دي”.

وفي السياق ذاته عقب ” محمد فرج”: “سبحان الله الدنيا بقت ماشيه بالعكس بتدافعوا عن الفاحشة ببجاحة والكل لازم يتحاسب في الوقت المناسب”.

وتساءل آخر: “ليه ما تمسكون شيرين وحسام؟ شغلهم انترناشونال قادرين على الغلابة بس؟”

وعبر “جمال الكياص “عن اعتقاده بأن إثارة مثل هذه الأمور بمثابة محاولة لالهاء المصريين عن الأزمات الاقتصادية التي تهز البلاد وإضاعة البوصلة:” يشغلو الشعب بتفاهاتهم والبوصلات تنحرف”.

وأضاف مشيرا إلى بعض أحداث الإلهاء تلك: “ساويرس وعمرو أديب.. شيرين تضرب زوجها في بيروت وهي سكرانة وينشب الخلاف من جديد.. شاب وفتاة وفعل فاضح على كوبري.. الممثلة أم الفستان إياها تصرح بأنها لا تخاف الله وتريد أن توشم مؤخرتها”.

المصدرالقاهرة 24 + تويتر+ رصد وترير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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