الأحد, يناير 1, 2023
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فيديو الهجوم على “كمين الإسماعيلية” ومفاجأة بشأن المنفذ التابع لداعش

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن استهداف "كمين الإسماعيلية" في مصر

كتب خالد الأحمد
كمين الإسماعيلية watanserb.com
كمين الإسماعيلية
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وطن– أعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، السبت، عبر “وكالة أعماق” المسؤولة عن نشر بياناته مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في محافظة الإسماعيلية شرق مصر مساء، الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة 15 شخصا.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الإرهابي القاتل يدعى “يوسف عبد الرحمن سالمان حسين”، وكنيته أبو المثنى ويبلغ من العمر 25 عاما، وينتمي لأسرة اعتنقت الفكر التفكيري.

ووفق نشطاء قُتِل أحد أقاربه من عناصر التنظيم في سيناء قبل أسابيع كما تم ضبط عنصر من أسرته في منطقة جلبانة بالإسماعيلية.

فيديو يوثق الهجوم

وأظهر مقطع فيديو متداول التقط ليلاً ورصدته “وطن” مشاهد لملاحقة قوات الأمن المصرية لمنفذي الهجوم على كمين مسجد الصالحين أثناء تجولهم بسيارة الشرطة.

ويرى عنصران وهما يطلقان النار ثم يركضان باتجاه السيارة بيضاء اللون من نوع شفروليه مع عناصر آخرين.

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وكانت وسائل إعلام مصرية أشارت إلى أن قوات الأمن المصرية، أحبطت هجوما استهدف قوة أمنية في محيط مسجد الصالحين في الإسماعيلية وتمكنت من التصدي له وقتل أحد المتورطين.

ووفق المصدر ذاته “قامت القوات بتمشيط المنطقة للبحث عن باقي الجناة الذين فروا في المناطق الصحراوية المتاخمة فيما تم إغلاق مداخل ومخارج المحافظة.”

منطقة الدواويس

وحسب المعلومات فقد حاولت مجموعة إرهابية مهاجمة الحاجز الأمني بجوار مسجد الصالحين، وأطلقت النار على أفراده ولاذوا بالفرار قبل أن تلاحقهم القوات وتحاصرهم في منطقة الدواويس بالقصاصين، وتتمكن من تصفية أحدهم وتجري عمليات تمشيط واسعة لضبط الباقين.

وبدورها قالت مصادر أمنية وطبية لموقع «مدى مصر» إن الهجوم الذي نفذه مسلحون، في محافظة الإسماعيلية أسفر عن مقتل ثلاثة شُرطيين، وإصابة 11 آخرين، ومقتل أحد منفذي الهجوم وإصابة مدني، بعد أن هاجم ثلاثة مسلحين تمركز أمني في محيط مسجد الصالحين وسط المدينة.

خط سير السيارة

وأضاف المصدر، أن قوات الشرطة تتبعت خط سير السيارة واشتبكوا مع خاطفيها في قرية المنايف، ثم في مركز القصاصين، وعثر بعد ذلك على السيارة في منطقة زراعية. وأكد مصدر محلي أن اشتباكات اندلعت في منطقة القصاصين بعد فترة من ورود خبر الهجوم، فيما انتشرت قوات من الشرطة بشكل مكثف في المنطقة.

وأوضح مصدر أمني أن سيارة ميكروباص تحمل المسلحين وصلت إلى التمركز الأمني، ومن ثم ترجلوا منها واشتبكوا مع أفراد الشرطة، وتمكنت القوات من قتل أحدهم، فيما سرق الباقون سيارة شرطة وانسحبوا بها من موقع الهجوم.

وجاءت الإشارة الرسمية للهجوم من محافظ الإسماعيلية الذي أصدر بيانًا في وقت متأخر من مساء الجمعة، أعلن فيه زيارته لمصابي الحادث الذي وصفه بـ«هجوم إرهابي على كمين مسجد الصالحين» دون ذكر أية تفاصيل عن الهجوم.

استنفار أمني

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت حالة الاستنفار الأمني تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الميلاد ورأس السنة، وبحسب بيان لوزارة الداخلية على حسابها في فيسبوك شملت عمليات الاستنفار انتشاراً أمنياً مكثفاً بكافة المحاور والميادين وبمحيط المنشآت الهامة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وشملت الخطط الأمنية تعيين الإرتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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