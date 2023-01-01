فيديو الهجوم على “كمين الإسماعيلية” ومفاجأة بشأن المنفذ التابع لداعش

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وطن– أعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، السبت، عبر “وكالة أعماق” المسؤولة عن نشر بياناته مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في محافظة الإسماعيلية شرق مصر مساء، الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة 15 شخصا.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الإرهابي القاتل يدعى “يوسف عبد الرحمن سالمان حسين”، وكنيته أبو المثنى ويبلغ من العمر 25 عاما، وينتمي لأسرة اعتنقت الفكر التفكيري.

ووفق نشطاء قُتِل أحد أقاربه من عناصر التنظيم في سيناء قبل أسابيع كما تم ضبط عنصر من أسرته في منطقة جلبانة بالإسماعيلية.

فيديو يوثق الهجوم

وأظهر مقطع فيديو متداول التقط ليلاً ورصدته “وطن” مشاهد لملاحقة قوات الأمن المصرية لمنفذي الهجوم على كمين مسجد الصالحين أثناء تجولهم بسيارة الشرطة.

ويرى عنصران وهما يطلقان النار ثم يركضان باتجاه السيارة بيضاء اللون من نوع شفروليه مع عناصر آخرين.

مشاهد لملاحقة قوات الأمن المصرية لمنفذي الهجوم على كمين مسجد الصالحين أثناء تجولهم بسيارة الشرطة التي سيطروا عليها في منطقة الدواويس ب #الإسماعيلية pic.twitter.com/VLGrTMcXx6 — تغطية (@coveragetheard) December 30, 2022

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وكانت وسائل إعلام مصرية أشارت إلى أن قوات الأمن المصرية، أحبطت هجوما استهدف قوة أمنية في محيط مسجد الصالحين في الإسماعيلية وتمكنت من التصدي له وقتل أحد المتورطين.

ووفق المصدر ذاته “قامت القوات بتمشيط المنطقة للبحث عن باقي الجناة الذين فروا في المناطق الصحراوية المتاخمة فيما تم إغلاق مداخل ومخارج المحافظة.”

منطقة الدواويس

وحسب المعلومات فقد حاولت مجموعة إرهابية مهاجمة الحاجز الأمني بجوار مسجد الصالحين، وأطلقت النار على أفراده ولاذوا بالفرار قبل أن تلاحقهم القوات وتحاصرهم في منطقة الدواويس بالقصاصين، وتتمكن من تصفية أحدهم وتجري عمليات تمشيط واسعة لضبط الباقين.

وبدورها قالت مصادر أمنية وطبية لموقع «مدى مصر» إن الهجوم الذي نفذه مسلحون، في محافظة الإسماعيلية أسفر عن مقتل ثلاثة شُرطيين، وإصابة 11 آخرين، ومقتل أحد منفذي الهجوم وإصابة مدني، بعد أن هاجم ثلاثة مسلحين تمركز أمني في محيط مسجد الصالحين وسط المدينة.

قالت مصادر أمنية وطبية لـ«مدى مصر» إن الهجوم الذي نفذه مسلحون، أمس، في محافظة الإسماعيلية أسفر عن مقتل ثلاثة شُرطيين، وإصابة 11 آخرين، ومقتل أحد منفذي الهجوم وإصابة مدني، بعد أن هاجم ثلاثة مسلحين تمركز أمني في محيط مسجد الصالحين وسط المدينة.

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خط سير السيارة

وأضاف المصدر، أن قوات الشرطة تتبعت خط سير السيارة واشتبكوا مع خاطفيها في قرية المنايف، ثم في مركز القصاصين، وعثر بعد ذلك على السيارة في منطقة زراعية. وأكد مصدر محلي أن اشتباكات اندلعت في منطقة القصاصين بعد فترة من ورود خبر الهجوم، فيما انتشرت قوات من الشرطة بشكل مكثف في المنطقة.

وأوضح مصدر أمني أن سيارة ميكروباص تحمل المسلحين وصلت إلى التمركز الأمني، ومن ثم ترجلوا منها واشتبكوا مع أفراد الشرطة، وتمكنت القوات من قتل أحدهم، فيما سرق الباقون سيارة شرطة وانسحبوا بها من موقع الهجوم.

وجاءت الإشارة الرسمية للهجوم من محافظ الإسماعيلية الذي أصدر بيانًا في وقت متأخر من مساء الجمعة، أعلن فيه زيارته لمصابي الحادث الذي وصفه بـ«هجوم إرهابي على كمين مسجد الصالحين» دون ذكر أية تفاصيل عن الهجوم.

استنفار أمني

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت حالة الاستنفار الأمني تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الميلاد ورأس السنة، وبحسب بيان لوزارة الداخلية على حسابها في فيسبوك شملت عمليات الاستنفار انتشاراً أمنياً مكثفاً بكافة المحاور والميادين وبمحيط المنشآت الهامة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وشملت الخطط الأمنية تعيين الإرتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.