الأحد, يناير 1, 2023
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طفلة نصراوية تحتفل على طريقة رونالدو في المدرجات وتثير تفاعلا (فيديو)

تفاعل واسع لجمهور العالمي مع صفقة الدون

كتب خالد السعدي
طفلة نصراوية تحتفل على طريقة رونالدو watanserb.com
طفلة نصراوية تحتفل على طريقة رونالدو
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وطن- انتشر مقطع فيديو، لطفلة سعودية من مشجعّي نادي النصر وهي تحتفل على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثاً إلى صفوف “العالمي”.

وشوهدت الطفلة وهي ترتدي قميص النصر، وتجري في المدرج، وتحتفل على طريقة رونالدو بطريقة لافتة.

وتفاعل الجمهور مع الطفلة، بعد احتفالها على طريقة رونالدو.

انضمام رونالدو إلى صفوف نادي النصر

ووقّع رونالدو عقداً مع نادي النصر، بعدما أصبح اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً، لاعباً حرّاً عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.

ويعيش جمهور “العالمي” حالةً من التفاعل الكبير مع انضمام رونالدو إلى نادي النصر، في صفقة يرجّح أنّها ستغير كثيراً من واقع الكرة السعودية.

أغنية جمهور النصر للدون رونالدو بعد التوقيع الرسمي

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وقدّم جمهور نادي النصر، في ملعب محمد بن فهد بالدمام، قبل مباراة العالمي والخليج في الدوري السعودي، أغنية بأهزوجة جديدة ترحيبًا برونالدو.

وردّدت الجماهير: “والله أجيبه لا تقولوا هذه صعيبة، رونالدو والله أجيبه، لو كان تحت الحراسة”، احتفالاً بالصفقة الجديدة التي أبرمها نادي النصر.

جمهور النصر يحتفي برونالدو في الدقيقة السابعة

كما قامت جماهير العالمي بترديد اسم رونالدو في الدقيقة السابعة من زمن مباراة النصر والخليج، بالجولة الـ11 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

موعد وصول رونالدو إلى السعودية

ومن المتوقّع أن يصلَ رونالدو إلى السعودية، ويقدّم إلى الجماهير الخميس المقبل، حسب ما أفاد مسؤول في النادي السعودي، شريطةَ عدم الإفصاح عن اسمه.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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