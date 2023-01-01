طفلة نصراوية تحتفل على طريقة رونالدو في المدرجات وتثير تفاعلا (فيديو)

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وطن- انتشر مقطع فيديو، لطفلة سعودية من مشجعّي نادي النصر وهي تحتفل على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثاً إلى صفوف “العالمي”.

وشوهدت الطفلة وهي ترتدي قميص النصر، وتجري في المدرج، وتحتفل على طريقة رونالدو بطريقة لافتة.

وتفاعل الجمهور مع الطفلة، بعد احتفالها على طريقة رونالدو.

الجمهور يتفاعل مع طفلة تحتفل على طريقة رونالدو ❤️😂pic.twitter.com/6c18IyYz3Z — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 31, 2022

انضمام رونالدو إلى صفوف نادي النصر

ووقّع رونالدو عقداً مع نادي النصر، بعدما أصبح اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً، لاعباً حرّاً عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.

ويعيش جمهور “العالمي” حالةً من التفاعل الكبير مع انضمام رونالدو إلى نادي النصر، في صفقة يرجّح أنّها ستغير كثيراً من واقع الكرة السعودية.

أغنية جمهور النصر للدون رونالدو بعد التوقيع الرسمي

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وقدّم جمهور نادي النصر، في ملعب محمد بن فهد بالدمام، قبل مباراة العالمي والخليج في الدوري السعودي، أغنية بأهزوجة جديدة ترحيبًا برونالدو.

وردّدت الجماهير: “والله أجيبه لا تقولوا هذه صعيبة، رونالدو والله أجيبه، لو كان تحت الحراسة”، احتفالاً بالصفقة الجديدة التي أبرمها نادي النصر.

جماهير #النصر تردد : اجيبه يعني اجيبه لو كان تحت الحراسه 💛 pic.twitter.com/vuJCZaicWE — داريو النصر (@Nfcdiario) December 31, 2022

جمهور النصر يحتفي برونالدو في الدقيقة السابعة

كما قامت جماهير العالمي بترديد اسم رونالدو في الدقيقة السابعة من زمن مباراة النصر والخليج، بالجولة الـ11 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

جمهور النصر تردد في الدقيقة 7: Siiiii pic.twitter.com/MLOGOMjJKZ — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 31, 2022

موعد وصول رونالدو إلى السعودية

ومن المتوقّع أن يصلَ رونالدو إلى السعودية، ويقدّم إلى الجماهير الخميس المقبل، حسب ما أفاد مسؤول في النادي السعودي، شريطةَ عدم الإفصاح عن اسمه.