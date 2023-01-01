شخصيات سياسية وعسكرية عديدة من قطر وسلطنة عُمان تطير إلى المغرب.. من هي ولماذا؟!

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وطن- كشفت مصادر مغربية مطلعة عن قيام شخصيات سيسية قطرية وعُمانية بالسفر للمغرب لقضاء أجازة رأس السنة الجديدة 2023.

وقالت المصادر المطلعة إنه على رأس الشخصيات التي حضرت إلى مدينة “زاكورة”، رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة بن أحمد بن محمد آل ثاني وعدد م أفراد أسرته.

وكان الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني قد تولى منصب رئيس وزراء ووزير داخلية في الحكومة القطرية، حيث رأس أول وزارة في عهد الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني منذ 26 يونيو 2013 حتى استقالته في 28 يناير2020.

وذكرت المصادر أن من بين الزوار أيضا، جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات الحالي بدولة قطر، وكذلك حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع سابقا، الذي شغل منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة منذ 1990، وذلك وفقا لموقع “العمق” المغربي.

قائد الجيش العماني يصل مدينة زاكورة المغربية

واستضافت المدينة السياحية المغربية أيضا، قائد الجيش السلطاني العماني، مطر بن سالم البلوشي ، الذي يشغل منصب عميد ركن في مدفعية سلطان عمان وقائد طابور العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الأربعين المجيد سنة 2010 .

ووفقا للمصادر، فقد تحولت مدينة زاكورة تحولت خلال نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى “قبلة” لعدد من الوفود السياحية القادمة من جميع أصقاع العالم، بهدف عطلة نهاية السنة الميلادية، من أجل التمتع بما وصفتها المصار “الرمال الذهبية” لمحاميد الغزلان على وجه التحديد.

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وتقع محاميد الغزلان في أقصى الصحراء الشرقية المغربية وهي ذات مناخ صحراوي جاف وتبعد عن مدينة زاكورة حوالي 90 كم وتعتبر هذه الوجهة السياحية من بين المناطق المهمة في جلب السياح بسبب صحرائها الخلابة ومعالمها التاريخية.

محاميد الغزلان تعتمد على السياحة بنسبة 80%

ووفقا لتقرير سابق لرويترز، فقد أصبحت السياحة حاليا تمثل نحو 80 في المئة من النشاط الاقتصادي في محاميد الغزلان التي تملأ تنتشر على جانبي شارعها الرئيسي دكاكين تباع فيها مصنوعات يدوية محلية ووكالات للسفر والسياحة ومتاجر تقدم كل أنواع الخدمات مثل تأجير السيارات وتنظيم رحلات في الصحراء للسياح الأثرياء ورحلات أخرى تناسب السياح ذوي الميزانيات المحدودة.

السياحة في محاميد الغزلان مناسبة لدخول الفقراء والأغنياء

ووفقا للتقرير، تتميز السياحة في محاميد الغزلان بأنها مناسبة لكل الدخول، حيث أن الأثرياء يقيمون في فنادق فاخرة ويركبون سيارات رباعية الدفع ويستمتعون بكل مزايا الشخصيات المهمة.

ولكن معظم السياح الذين يزورون الواحة يقبلون الإقامة في فنادق صغيرة متواضعة أو في خيام وسط الرمال حيث يمكنهم مد البصر إلى الصحراء الشاسعة نهارا ومراقبة النجوم ليلا.

كما يمكنهم الاسترخاء تحت أشجار النخيل أو الخروج في رحلات على ظهور الإبل أو في سيارات رباعية الدفع أو التجول بين الحصون القديمة أو دفن أجسامهم في الرمال أو الاستمتاع بتدليك تقليدي.