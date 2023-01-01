سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 2 يناير 2023.. ارتفاع صادم لليورو

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وطن – تنشر “وطن” سعر الدولار في السودان، اليوم الاثنين، 2 يناير 2023، وفق نشرة بنكية صادرة عن بنك الخرطوم.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين، 579 جنيهاً للشراء، و583.34 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الاثنين، في السودان في البنوك ارتفاعا صادما، بواقع 619.53 جنيهاً للشراء، و624.17 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 699.02 جنيهاً للشراء، و704.26 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.77 جنيهاً للشراء، و153.91 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 158.19 جنيهاً للشراء، و159.38 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.28 جنيهاً للشراء، و159.47 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1536.21 جنيهاً للشراء، و1547.73 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

سجل سعر الريال العماني في السودان داخل البنوك 1504.28 جنيهاً للشراء، وسجل سعر 1515.56 جنيهاً للبيع.

أزمة عاصفة للاقتصاد السوداني

يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات، حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.

وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.

تعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال

بالتزامن، عززت السلطات النقدية والبنوك العاملة وشركات الصرافة وتحويل الأموال في السودان من إجراءات مكافحة غسل الأموال القذرة، والهادفة إلى محاصرة العمليات المالية غير المشروعة، ومنها تهريب الأموال والرشى وبيع الآثار والاتجار في البشر والسلاح وتمويل الإرهاب، وغيرها.

وبدأت البنوك السودانية، تطبيق تلك الإجراءات تنفيذا لتعليمات بنك السودان المركزي الذي أصدر يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ضوابط تنظيمية ورقابية جديدة حول علاقات المراسلة المصرفية للمؤسسات الخاضعة، بهدف تعزيز إجراءات مكافحة تبييض الأموال.

وتشمل المؤسسات المعنية بتطبيق تلك الإجراءات المصارف وشركات الصرافة والتحاويل المالية والإجارة ومؤسسات التمويل الأصغر، وأي مؤسسات مالية أخرى مرخص لها من البنك المركزي لتقديم نشاط مالي محدد، والتي تمارس أنشطة المراسلة المصرفية، سواء دوليا أو محليا بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووجّه المركزي السوداني تلك المؤسسات بضرورة التأكد من التزام فروعها المحلية والأجنبية والشركات التابعة لها بتطبيق الضوابط الجديدة.