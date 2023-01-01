توقعات الخبراء في 2023..تويتر في خطر وتطبيق مشهور سيحتل الصدارة

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وطن- كان عام 2022 عامًا كبيرًا بالنسبة لتطبيقات الوسائط الاجتماعية، وكشف الخبراء لصحيفة ديلي ميل البريطانية عن التطبيقات التي ستتراجع شعبيتها في عام 2023 مقابل التطبيقات التي ستزاد شهرتها.

تويتر في خطر

استحوذ المليادير إيلون ماسك على منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار. وهي خطوة يعتقد الخبراء أنها سوف تساهم في تراجع شعبية التطبيق عام 2023.

وأكد الخبراء أن ظهور التعليقات المسيئة وعودة الحسابات المحظورة على تويتر قد يؤدي إلى ترك المستخدمين التطبيق واللجوء إلى تطبيق ماستودون”Mastodon“، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المستخدمين الجدد.

وفي هذا السياق، تعتقد الخبيرة في السلامة المعلوماتية لورا توجود أن استحواذ ماسك على المنصة قد يؤدي إلى تدني شعبية التطبيق.

وقالت للصحيفة:”قوبلت العديد من تعديلات ماسك على المنصة، بالإضافة إلى خطاباته، برد فعل سلبي ومن المتوقع أن تنخفض شعبية التطبيق في عام 2023.”

وقد وجد تحقيق أجراه مركز مكافحة الكراهية الرقمية أن استخدام الإهانات العنصرية والمعادية للمثليين والمتحولين جنسيا والمعادية للسامية قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أن أصبح ماسك الرئيس التنفيدي للمنصة.



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ووفقًا لـ Bloomberg، قام ماسك بفصل أكثر من نصف موظفي تويتر الذين عملوا على مراقبة طوفان التغريدات بما في ذلك المعلومات المضللة وخطاب الكراهية بموجب قواعد الموقع.

كما أعاد أيضًا عددًا من الحسابات المحظورة، بما في ذلك حساب الرئيس السابق دونالد ترامب وحساب كاني ويست.

يعد تويتر أحد أشهر تطبيقات الوسائط الاجتماعية، ولكن المشهد الرقمي يتغير بسرعة، ويمكن حتى للمستخدمين الأكثر التزامًا تجنب إستعماله إذا فشلت المنصة في تلبية احتياجاتهم.

وبدون عائدات اشتراك كبيرة، لن ينجو تويتر من الانكماش الاقتصادي القادم.

تطبيق BeReal

ظهر تطبيق مشاركة الصور BeReal في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مايو، وسرعان ما أصبح منافسًا شرسًا لتطبيق انستغرام وسناب شات.



وعلى عكس هذه التطبيقات، يقدم التطبيق تجربة اجتماعية جديدة غير مدعومة بأي نوع من أنواع الفلاتر.

يحث التطبيق المستخدمين على التقاط صورة واحدة غير معدلة كل يوم في وقت معين باستخدام كل من الكاميرا الأمامية والخلفية. كما يمنح التطبيق دقيقتين فقط لالتقاط الصور ونشرها عبره.