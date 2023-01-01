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توقعات الخبراء في 2023..تويتر في خطر وتطبيق مشهور سيحتل الصدارة

يعتقد الخبراء أن تطبيق تيك توك ستزداد شعبيته كثيراََ في 2023

كتب ايمان الباجي
توقعات الخبراء في 2023..تويتر في خطر وتطبيق مشهور سيحتل الصدارة watanserb.com
تطبيق تويتر في خطر
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وطن- كان عام 2022 عامًا كبيرًا بالنسبة لتطبيقات الوسائط الاجتماعية، وكشف الخبراء لصحيفة ديلي ميل البريطانية عن التطبيقات التي ستتراجع شعبيتها في عام 2023 مقابل التطبيقات التي ستزاد شهرتها.

تويتر في خطر

استحوذ المليادير إيلون ماسك على منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار. وهي خطوة يعتقد الخبراء أنها سوف تساهم في تراجع شعبية التطبيق عام 2023.

وأكد الخبراء أن ظهور التعليقات المسيئة وعودة الحسابات المحظورة على تويتر قد يؤدي إلى ترك المستخدمين التطبيق واللجوء إلى تطبيق ماستودون”Mastodon“، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المستخدمين الجدد.

وفي هذا السياق، تعتقد الخبيرة في السلامة المعلوماتية لورا توجود أن استحواذ ماسك على المنصة قد يؤدي إلى تدني شعبية التطبيق.

إيلون ماسك

وقالت للصحيفة:”قوبلت العديد من تعديلات ماسك على المنصة، بالإضافة إلى خطاباته، برد فعل سلبي ومن المتوقع أن تنخفض شعبية التطبيق في عام 2023.”

وقد وجد تحقيق أجراه مركز مكافحة الكراهية الرقمية أن استخدام الإهانات العنصرية والمعادية للمثليين والمتحولين جنسيا والمعادية للسامية قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أن أصبح ماسك الرئيس التنفيدي للمنصة.

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ووفقًا لـ Bloomberg، قام ماسك بفصل أكثر من نصف موظفي تويتر الذين عملوا على مراقبة طوفان التغريدات بما في ذلك المعلومات المضللة وخطاب الكراهية بموجب قواعد الموقع.

كما أعاد أيضًا عددًا من الحسابات المحظورة، بما في ذلك حساب الرئيس السابق دونالد ترامب وحساب كاني ويست.

يعد تويتر أحد أشهر تطبيقات الوسائط الاجتماعية، ولكن المشهد الرقمي يتغير بسرعة، ويمكن حتى للمستخدمين الأكثر التزامًا تجنب إستعماله إذا فشلت المنصة في تلبية احتياجاتهم.

وبدون عائدات اشتراك كبيرة، لن ينجو تويتر من الانكماش الاقتصادي القادم.

تطبيق BeReal 

ظهر تطبيق مشاركة الصور BeReal في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مايو، وسرعان ما أصبح منافسًا شرسًا لتطبيق انستغرام وسناب شات.

تطبيق “BeReal” يقدم تجربة اجتماعية جديدة غير مدعومة بأي نوع من أنواع الفلاتر

وعلى عكس هذه التطبيقات، يقدم التطبيق تجربة اجتماعية جديدة غير مدعومة بأي نوع من أنواع الفلاتر.

يحث التطبيق المستخدمين على التقاط صورة واحدة غير معدلة كل يوم في وقت معين باستخدام كل من الكاميرا الأمامية والخلفية. كما يمنح التطبيق دقيقتين فقط لالتقاط الصور ونشرها عبره.

واكتشف الباحثون أن 88 في المائة من المستخدمين يفتحون التطبيق كل يوم لكن 77 في المائة فقط يستعملونه على أساس يومي ويقول الخبراء أن هذا التطبيق هيمنت عليه المنشورات الدعائية.
كما يقول الخبراء كذلك إن التطبيق سيستمر في النمو، لكن سيتعين على منشيء التطبيق إيجاد طريقة لتحقيق الدخل منه.

تطبيق تيك توك

بعد أقل من عامين من تأسيسه من قبل شركة “بايت دانس” (ByteDance) الصينية، أصبح تطبيق تيك توك  الأكثر تنزيلًا في العالم.
تطبيق تيك توك
تم إنشاء التطبيق بهدف السماح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة للغناء والرقص. وعلى الرغم من أن هذه الميزة لا تزال أحد استخداماته الأساسية، فقد تطور التطبيق بشكل كبير إلى منصة للبرامج التعليمية والرسومات الكوميدية والتحديات.
وهذا التطبيق تتزايد شعبيته بمرور الوقت، ولديه أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم.
وفي 2023، يعتقد الخبراء أن هذا التطبيق ستزداد شعبيته كثيراََ.
المصدرديلي ميل، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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