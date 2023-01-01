تصرف غير متوقع من أصالة لتتجنب مصافحة جورج وسوف في ليلة “تريو العربية” (شاهد)

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وطن– استطاعت الفنانة السورية أصالة نصري، أن تتجنب مواطنها الفنان جورج وسوف، خلال حفلة ليلة تريو العربية بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض لـ رأس السنة 2023.

الخائنة

وأظهرت اللقطات، أن أصالة انسحبت مباشرة بعد انتهاء أداء الأغنية الجماعية، وذلك تجنباً لمصافحة جورج وسوف الذي وصفها سابقاً بـ”الخائنة”.

وكان جورج وسوف قد هاجم أصالة بشراسة، بسبب موقفها من النظام السوري.

وقال سلطان الطرب في برنامج “عائشة” على قناة “التاسعة” التونسية: “أصالة فاجرة .. وفاكرة نفسها الله خلقها وكسر القالب .. وهي خانت بلدها سوريا”.

أحترم تاريخه

وأشار الوسوف في حينها إلى أنه لا يهتم بأخبار أصالة. فيما أثنى على والدها وقال إنه كان فنانًا حقيقيًا.

لكن أصالة فاجأت الجميع بردها في ذلك الحين. وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولا أقوى على جرحه فقط. كان صديقًا لأغلى ماعندي (بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق”.

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هذا وقد أحيا أبرز نجوم الفن العرب، ليلة تريو العربية، ومنهم بهاء سلطان، وليد توفيق، عاصي الحلاني. إليسا، أنغام، نجوى كرم، نوال الزغبي. نانسي عجرم، صابر الرباعي، وائل كفوري.

وذلك في مسرح محمد عبده أرينا في البوليڤارد رياض سيتي.

أنغام وجورج وسوف

وتعرض سلطان الطرب إلى موقف أثر في جمهوره إلى أن أنقذته أنغام في موقف جميل.

حيث صعد سلطان الطرب على المسرح وبدأ في الغناء. ولكن حدث عطل مفاجئ في المايك الخاص به، الأمر الذي تداركته الفنانة أنغام سريعًا.

وعلى الفور وقفت أنغام بالقرب من الوسوف، وقدمت له المايك الخاص بها وظلت تغني برفقته.

كرسي متحرك

وجدد الوسوف قلقَ جمهوره على صحته، بعد وصوله مطار القاهرة الدولي.

حيث ظهر جورج وسوف على كرسي متحرك في مطار القاهرة، استعداداً لحفله الذي أقامه حينها في الإسكندرية.

وفور وصوله، تجمهرَ الحضور على جورج وسوف وأهدَوه باقات من الورود، وشاركوه غناء “بختك ياللي صاحي الليل”.

ولم ينفِ سلطان الطرب انزعاجَه من الشائعات المتكررة التي تلاحقه، والتي تتحدث عن وفاته.

وقال الوسوف قبل أسابيع عن الأزمات الصحية التي مرّ بها: “عدّت على خير الحمد لله”.