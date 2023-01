بنزيما ليس من بينهم .. أفضل تشكيلة في الدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2022

- Advertisement -

وطن- لم يتواجد النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، في قائمة أفضل تشكيلة في الدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2022، رغم الإنجازات الاستثنائية التي حققها اللاعب على الصعيد الفردي والجماعي مع الفريق الملكي العام المنصرم، إلى جانب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

ونشر موقع (sofascore)، المتخصص في أرقام وإحصائيات عالم كرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، قائمة أفضل تشكيلة للاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى ال5 لعام 2022.

كما وتواجد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، في القائمة، إلى جانب الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار جونيور، والنرويجي إرلينغ هالاند.

كما وجاءت تشكيلة أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2022، على النحو الآتي:

(1) ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) 8.19 نقطة.

(2) كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) 7.96 نقطة.

(3) يوزوا فالتر كيميش (بايرن ميونخ) 7.83 نقطة.

(4) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 7.76 نقطة.

(5) كيران جون تريبير (نيوكاسل يونايتد) 7.66 نقطة.

(6) نيمار جونيور (باريس سان جيرمان) 7.74 نقطة.

(7) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 7.59 نقطة.

🌍 | Team of the Year

Finally, the best of the best — our highest-rated XI from the top 5 European leagues in 2022! 🤩

Age is clearly just a number for this star-studded team, as seven players here are 30 or older. 💫

Unsurprisingly, Lionel Messi is our Player of the Year. 👑 pic.twitter.com/kAXlGU0OwA

— Sofascore (@SofascoreINT) December 31, 2022