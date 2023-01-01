بنزيما ليس من بينهم .. أفضل تشكيلة في الدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2022

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وطن- لم يتواجد النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، في قائمة أفضل تشكيلة في الدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2022، رغم الإنجازات الاستثنائية التي حققها اللاعب على الصعيد الفردي والجماعي مع الفريق الملكي العام المنصرم، إلى جانب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

ونشر موقع (sofascore)، المتخصص في أرقام وإحصائيات عالم كرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، قائمة أفضل تشكيلة للاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى ال5 لعام 2022.

كما وتواجد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، في القائمة، إلى جانب الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار جونيور، والنرويجي إرلينغ هالاند.

أفضل تشكيلة في الدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2022

كما وجاءت تشكيلة أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2022، على النحو الآتي:

(1) ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) 8.19 نقطة.

(2) كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) 7.96 نقطة.

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(3) يوزوا فالتر كيميش (بايرن ميونخ) 7.83 نقطة.

(4) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 7.76 نقطة.

(5) كيران جون تريبير (نيوكاسل يونايتد) 7.66 نقطة.

(6) نيمار جونيور (باريس سان جيرمان) 7.74 نقطة.

(7) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 7.59 نقطة.

🌍 | Team of the Year Finally, the best of the best — our highest-rated XI from the top 5 European leagues in 2022! 🤩 Age is clearly just a number for this star-studded team, as seven players here are 30 or older. 💫 Unsurprisingly, Lionel Messi is our Player of the Year. 👑 pic.twitter.com/kAXlGU0OwA — Sofascore (@SofascoreINT) December 31, 2022

(8) جوردي ألبا (برشلونة) 7.36 نقطة.

(9) نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) 7.31 نقطة.

(10) جويل ماتيب (ليفربول) 7.27 نقطة.

(12) یان سومر (بوروسيا مونشنغلادباخ) 7.23 نقطة.

حضور نجوم باريس سان جيرمان والسيتي في أفضل تشكيلة أوروبية لعام 2022

وشهدت تشكيلة أفضل اللاعبين على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى ال5 لعام 2022، سيطرة لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي على التشكيلة ب3 لاعبين، كما ويليه فريق مانشستر سيتي بلاعبين.

🌍 | U21 Team of the Year As 2022 comes to a close, we take a look at this year's highest-rated young players from the top 5 leagues! ⬇️ Each of these talented youngsters played at quite a high level, with one particularly standing out — Pedri is our U21 Player of the Year. 💎 pic.twitter.com/0Cx91tjYlL — Sofascore (@SofascoreINT) December 31, 2022

كما وتوزعت باقي عناصر التشكيلة الأفضل للاعبين على الأندية في الدوريات الأوروبية الكبرى بواقع لاعب وحيد من كل نادي.

وكان قد استأنفت 3 دوريات أوروبية منافستها من جديد بعد فترة التوقف الدولي بسبب تنظيم مونديال كأس العالم 2022 قطر، فيما تبقى الدوري الألماني والإيطالي الذي سينطلق خلال الأيام القادمة من الشهر الجاري.