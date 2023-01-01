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رياضة

بنزيما ليس من بينهم .. أفضل تشكيلة في الدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2022

الأرجنتيني ميسي اللاعب الأفضل على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2022

كتب فارس أبو شيحة
أفضل تشكيلة في الدوريات الأوروبية لعام 2022 watanserb.com
أفضل تشكيلة في الدوريات الأوروبية لعام 2022
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وطن- لم يتواجد النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، في قائمة أفضل تشكيلة في الدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2022، رغم الإنجازات الاستثنائية التي حققها اللاعب على الصعيد الفردي والجماعي مع الفريق الملكي العام المنصرم، إلى جانب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

ونشر موقع (sofascore)، المتخصص في أرقام وإحصائيات عالم كرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، قائمة أفضل تشكيلة للاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى ال5 لعام 2022.

كما وتواجد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، في القائمة، إلى جانب الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار جونيور، والنرويجي إرلينغ هالاند.

أفضل تشكيلة في الدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2022
أفضل تشكيلة أوروبية لعام 2022

أفضل تشكيلة في الدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2022

كما وجاءت تشكيلة أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2022، على النحو الآتي:

(1) ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) 8.19 نقطة.

(2) كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) 7.96 نقطة.

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(3) يوزوا فالتر كيميش (بايرن ميونخ) 7.83 نقطة.

(4) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 7.76 نقطة.

(5) كيران جون تريبير (نيوكاسل يونايتد) 7.66 نقطة.

(6) نيمار جونيور (باريس سان جيرمان) 7.74 نقطة.

(7) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 7.59 نقطة.

(8) جوردي ألبا (برشلونة) 7.36 نقطة.

(9) نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) 7.31 نقطة.

(10) جويل ماتيب (ليفربول) 7.27 نقطة.

(12) یان سومر (بوروسيا مونشنغلادباخ) 7.23 نقطة.

حضور نجوم باريس سان جيرمان والسيتي في أفضل تشكيلة أوروبية لعام 2022

وشهدت تشكيلة أفضل اللاعبين على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى ال5 لعام 2022، سيطرة لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي على التشكيلة ب3 لاعبين، كما ويليه فريق مانشستر سيتي بلاعبين.

كما وتوزعت باقي عناصر التشكيلة الأفضل للاعبين على الأندية في الدوريات الأوروبية الكبرى بواقع لاعب وحيد من كل نادي.

وكان قد استأنفت 3 دوريات أوروبية منافستها من جديد بعد فترة التوقف الدولي بسبب تنظيم مونديال كأس العالم 2022 قطر، فيما تبقى الدوري الألماني والإيطالي الذي سينطلق خلال الأيام القادمة من الشهر الجاري.

المصدروطن + sofascore
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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