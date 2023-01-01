الأحد, يناير 1, 2023
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حياتنا

باباي روسيا.. لاعب كمال أجسام مُهدد بالموت لرغبته في التحول لبطل خارق

استمر لاعب كمال الأجسام الروسي "كيريل تيريشين" بحقن ذراعيه بالعقاقير والمنشطات ليمنح نفسه لياقة بدنية تجعل منه "بطلا خارقا"

كتب فهمي الورغمي
مخاطر استخدام المنشطات المحفّزة watanserb.com
الشاب الروسي كيريل تيريشين صحته مهددة بسبب كثرة استعمال العقاقير المحفزة للأداء
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وطن – أصبحت مخاطر استخدام المنشطات المحفّزة للأداء البدني معروفة على نطاق واسع وموثّقة، وتعج مواقع التواصل حول العالم بالتجارب الغريبة لرياضيين وأشخاص عاديين حاولوا التحول في لحظات إلى “فائقي الضخامة”، ومنهم الشاب الروسي كيريل تيريشين، الذي اكتشف مؤخرا أن العقاقير التي استخدمها منذ سنوات لتضخيم عضلاته جعلته اليوم يعاني من “مشاكل في الرأس”.

لاعب كمال أجسام روسي مُهدد بالموت

وبدأ كيريل تيريشين (25 عاما) بحقن ذراعيه بالعقاقير منذ سنوات ليمنح نفسه لياقة بدنية تجعل منه “سوبرمان”، وقد اكتسب لاعب كمال الأجسام السابق سمعة سيئة بسبب تضخم ذراعيه التي جعلت منه أشبه بالشخصية الكرتونية “باباي”.

حذر الأطباء كيريل تيريشين من أنه قد يفقد ذراعيه

وأكد “تيريشين” بحسب ماذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أنه أصبح يعاني من “آلام في الرأس”، بسبب العقارير التي تعطاها لسنوات في سبيل جعل نفسه “بطلا خارقا”.

يُذكر أن الأطباء كانوا قد حذورا “تيريشين” مرارًا وتكرارًا، من أن سعيه للحصول على عضلات “سوبرمان” مزيفة قد تقتله بسبب مضاعفاتها الخطيرة.

لكنه رغم ذلك، استمر في التباهي بأذرعه الضخمة على الإنترنت، مدعيًا أنه “الشخص الأكثر شعبية في العالم” عبر حساباته على السوشيال ميديا.

ضرر كبير لحق بجسم كيريل تيريشين جراء استخدام المنشطات

وفي تعليقه حول الهيئة التي أصبحت عليها بنيته العضلية، يقول تيريشين إن” التقاعس عن ممارسة التمارين الرياضية لن يساعد المريض في مثل حالتي”.

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ويضيف “المادة السامة التي تسري في جسمي الآن ستضر الكلى وتؤدي إلى الوفاة على المدى الطويل”.

“كيريل تيريشين” تيك توكر روسي يؤمن بوجود الفضائيين

لكن بالإضافة إلى التعديلات المهددة للحياة التي مارسها على ذراعيه، خضع كيريل لعملية جراحية لإضفاء مظهر “غريب” على وجهه، متفاخرًا بأن شفتيه وعظام وجنتيه المتضخمتين تجعله “ذكرًا مثاليًا وسيمًا”.

وجهه تأثر أيضا جراء استخدام المنشطات

حتى أنه أخبر متابعيه على منصة “تيك توك” في أحد المرات: “أريد أن أجعل وجهي غريبًا”.

ويضيف بحسب ما ذكرت “ديلي ستار“: “لقد آمنت بوحود الفضائيين منذ أن رأيت الأجسام الطائرة المجهولة في سن المراهقة”.

كما قال: “أعلم أنهم موجودون وأنهم أقوى جنس في العالم بأسره، أشعر وكأنني ذاهب إليهم”.

يشار في السياق، إلى أن “كيريل” وفي بداية ظهور أعراض التضخم المرضي على ذراعية، خضع لجولتين من الجراحة لإزالة الجلد الميت وبقايا العضلات التالفة، بعد أن حذره الأطباء من أنه قد يفقد ذراعيه.

ويشار إلى أن “تيريشين” الذي يلقب بـ”باباي روسيا”، اعترف سابقا أن كل الذي تعرض له كان “بسبب غبائه”، على حد تعبيره.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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