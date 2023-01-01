الأحد, يناير 1, 2023
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القبض على امرأة عارية ظهرت تقود دراجتها النارية في الشارع (شاهد)

قوات الشرطة ألقت القبض على المرأة وقامت بتغطية ثدييها بسترة تابعة للشرطة

كتب سالم حنفي
القبض على امرأة عارية watanserb.com
القبض على امرأة عارية
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وطن- في مشهد غريب، أوقفت الشرطة البرازيلية امرأة عارية كانت تقود درجة نارية، قبل أن تشن المرأة هجوما عنيفا على أفراد الشرطة.

وتم جر المرأة وهي ترفس وتصرخ حرفيًا بعد أن ضبطتها الشرطة وهي تتجول على دراجتها النارية، وقاموا بإلباسها سترة، وفق ما نقلته صحيفة “ديلي ستار“.

وحدثت الواقعة الغريبة الأسبوع الماضي على جسر يربط بين فيلا فيلها وفيتوريا ، عاصمة إسبيريتو سانتو، وهي ولاية في جنوب شرق البرازيل.

تُظهر مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت المرأة عارية من الخصر إلى أعلى ، ترتدي فقط قيعان بيكيني خضراء وخوذة ونظارات شمسية وهي تتجول في حركة المرور على الطريق.

القبض على امرأة عارية
القبض على امرأة عارية

وأوقفت المرأة دراجتها النارية عند كشك لتحصيل الرسوم على طول الطريق وسارت بثدييها للخارج وهي تحمل كيسًا بلاستيكيًا ، حتى اقترب منها اثنان من ضباط الشرطة العسكرية.

القبض على المرأة

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها شهود عيان أفراد الشرطة لعسكرية وهم يمسكون بالمرأة وهي تحاول مقاومتهم وترفض الانصياع لهم.

القبض على المرأة العارية
القبض على المرأة العارية

قوات الشرطة تغطي أثداء المرأة وتخرجها من المكان

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وتم تغطية ثدي المرأة بجاكيت بسترة ، يُفترض أنه تم إعطاؤه لها من قبل الشرطة أو موظفي الرسوم.
وتمكن أفراد الشرطة من إخراج المرأة من مكان الحادث على الرغم من الاعتداءات والالفاظ البذيئة التي وجهتها لهم.

ولم تتوفر على الفور أي معلومات عما إذا كانت قد وجهت إليها تهمة.

قوات الشرطة تغطي أثداء المرأة وتخرجها من المكان
قوات الشرطة تغطي أثداء المرأة وتخرجها من المكان

وضع قانون العقوبات البرازيلي في مثل هذه الحالات

يشار إلى أنه في الباب السادس ، تنص المادة 233 من قانون العقوبات البرازيلي ، قانون مناهضة الكرامة الجنسية ، على أن”ممارسة الفاحشة في مكان عام أو في الأماكن المفتوحة أو المكشوفة للجمهور: العقوبة – الاحتجاز من ثلاثة أشهر إلى سنة أو دفع غرامة”.

وفي حين أن هذا لا يشير صراحة إلى العري العلني، فإن هذه الجنحة تستخدم بشكل متكرر ضد الأشخاص الذين يتم العثور عليهم عراة في مناطق غير مصرح بها.

رجل عار في محمية طبيعية في مانشستر

وتأتي هذه الواقعة بعد بعد أيام من حدوث واقعة مماثلة في مانشستر البريطانية، حث تم السكان في على البقاء في حالة تأهب بعد تصوير رجل عارٍ يركب دراجة في محمية طبيعية شهيرة في وضح النهار.

وتم التقاط الرجل العاري أمام الكاميرا بينما كان يتجول في محمية طبيعية، حيث ظهر وعضوه الذكري منتصب بشكل كامل.

المصدرصحيفة ديلي ستار، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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