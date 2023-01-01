الأحد, يناير 1, 2023
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الفنانة السورية سوسن علي دار الزمان بها وتبكي من الجوع (فيديو)

ظهرت الفنانة السورية سوسن علي في برنامج "الناس لبعضها" الذي يقدمه شادي حلوة في حالة يُرثى لها وهي تبكي شاكية أوضاعها المعيشية

كتب خالد الأحمد
سوسن علي برنامج الناس لبعضها watanserb.com
الفنانة السورية سوسن علي
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وطن – ظهرت الممثلة السورية سوسن علي بصورة صادمة خلال برنامج تلفزيوني يقدم مساعدات عينية للمشاركين فيه، على إحدى قنوات النظام السوري في مشهد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل.

الممثلة السورية سوسن علي انقلب الحال بها

وبدت الممثلة سوسن علي ضمن برنامج “الناس لبعضها” الذي يقدمه شادي حلوة في حالة يُرثى لها وهي تبكي وتقول: “لا يوجد طعام في منزلي منذ شهر.”

ولفتت سوسن إلى أنها هي من ترعى أولادها، حيث تركها زوجها منذ 15 عاماً هي وطفلين أحدهما مصاب بمرض التوحد، ما اضطرها للعمل في أي شيء لتعيش هي وأولادها.

تعمل مستخدمة في مديرية التربية

وكشفت سوسن علي في البرنامج الذي يستدر المشاهدات على أوجاع البسطاء، أن النظام عينها كمستخدمة في مديرية التربية بحلب رغم تجربتها الفنية الطويلة.

والمفارقة أن “أم بكري” ربحت عقب البرنامج مبلغ 500 ألف ليرة سورية (ما يعادل 70 دولاراً أمريكياً)، بعد أن أجابت على أسئلة المسابقة من قبيل (1+1) التي طرحها حلوة.

الفنانة السورية سوسن علي
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وأثار ظهور الممثلة السورية سوسن علي الملقبة بـ “أم بكري” جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول سوء الوضع المعيشي للفنانين في مناطق سيطرة نظام الأسد، بينما تقوم نقابة فناني أسد التي من المفروض أن تدعم أعضاءها بتكريم فنانين غير سوريين كما حصل مع الفنان اللبناني ملحم زين منذ أيام .

وكعادة النظام في عدم التحرك إلا بعد تسليط الضوء على المشكلة، زعم مقدم البرنامج شادي حلوة، أن نقيب الفنانين في سوريا محسن غازي اتصل به، وأكّد أنه لم يقدّم للنقابة المركزية أي طلب من فرع حلب بخصوص الفنّانة سوسن علي.

ووعد بأنه سيتابع الموضوع من صباح الغد مع فرع حلب لتقديم الدعم لها ولغيرها من زملائها، غازي أكدّ كذلك أنه من واجب فروع المحافظات وضع النقابة المركزية بصورة وضع أي فنّان لمعالجته فورا.

من هي الفنانة السورية سوسن علي؟

الجدير بالذكر أن الفنانة سوسن علي شاركت في مسلسل “سيرة آل الجلالي” و”خان الحرير” بجزئيه الأول والثاني، ومسلسل “شرقيات” والعديد من الأعمال المسرحية في حلب.

الفنانة السورية سوسن علي شاركت في مسلسل “سيرة آل الجلالي” و”خان الحرير”

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع حالة الفنانة سوسن علي التي لا تختلف عن حالة الكثير من الفنانين السوريين، الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والتهميش في ظل نظام الأسد.

وفي هذا السياق قال الإعلامي”قتيبة ياسين” :”لفهم الوضع في سوريا عليك النظر إلى وجه هذه السيدة التي ظهرت في برنامج يقدم للفقراء جداً مساعدات مالية ويحقق على أوجاعهم المشاهدات”.

وعلق ” محمد دائخ”: هاد حال الشعب السوري عامةً بعد تدهور الليرة في السنة الأخيرة والغلاء الفاحش وعدم توفر جميع انواع الوقود”.

الفنانة السورية سوسن علي

وأضاف أن “المسؤول مبسوط والمواطن معدوم الحياة دون أي حلول مستقبلية وبقلولنا سوريا بخير الشعب صامد وأولادهم بدبي بأفخم الفلل والسيارات عم يلعبوا بالملايين من رقبة هاالشعب”.

فيما عقبت “شام”: “إنسانة محترمة حاصلة على إجازة باللغة العربية تخيلوا معينينها مستخدمة بمديرية التربية بحلب”، واستدركت:”الله يفرج همك وهم كل انسان”.

الفنانة السورية سوسن علي حاصلة على إجازة باللغة العربية

عدنان أبو الشامات يخرج عن صمته

وكان الفنان السوري الموالي للنظام “عدنان أبو الشامات” تحدث عن كيفية عيش الفنانين وأوضاعهم المادية، مؤكداً أنها خـلاف ما يعتقده الجمهور.

وقال “أبو الشامات” في منشور على حسابه في “فيسبوك” في مايو 2021، إن الفنانين السوريين دون غيرهم لا يعيشون تلك الرفاهية والحياة السعيدة”.

وأكد على أن الفنان السوري ليس كنظيره المصري أو الخليجي وغيرهم، رغم قدراتهم ومستواهم “العالمي في التمثيل.

ووصف مستوى دخل الفنان السوري وتقديره بـ “الصومالي”، مشيراً إلى أن في جعبته الكثير لقوله إلا أنه اكتفى حالياً بهذا القدر.

وكتب عبر حسابه “الناس بيفكرونا ساكنين بفلل وقصور وعم نصرف مصاري يمين وشمال، وما عندنا هم ولا شي نشتكي منها.”

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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