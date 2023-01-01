الفنانة السورية سوسن علي دار الزمان بها وتبكي من الجوع (فيديو)

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وطن – ظهرت الممثلة السورية سوسن علي بصورة صادمة خلال برنامج تلفزيوني يقدم مساعدات عينية للمشاركين فيه، على إحدى قنوات النظام السوري في مشهد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل.

الممثلة السورية سوسن علي انقلب الحال بها

وبدت الممثلة سوسن علي ضمن برنامج “الناس لبعضها” الذي يقدمه شادي حلوة في حالة يُرثى لها وهي تبكي وتقول: “لا يوجد طعام في منزلي منذ شهر.”

ولفتت سوسن إلى أنها هي من ترعى أولادها، حيث تركها زوجها منذ 15 عاماً هي وطفلين أحدهما مصاب بمرض التوحد، ما اضطرها للعمل في أي شيء لتعيش هي وأولادها.

تعمل مستخدمة في مديرية التربية

وكشفت سوسن علي في البرنامج الذي يستدر المشاهدات على أوجاع البسطاء، أن النظام عينها كمستخدمة في مديرية التربية بحلب رغم تجربتها الفنية الطويلة.

#شاهد | الممثلة السورية الموالية "سوسن علي" ومن أمام نقابة ممثلي #الأسد من شهر أنا وولادي بلا أكل

وهلق عم اشتغل مستخدمة بمديرية ترتبية #حلب مع أني جامعية pic.twitter.com/HEaT0mZ4nb — شاهد بلس – Shahid Plus (@ShahidPlusSY) December 30, 2022

والمفارقة أن “أم بكري” ربحت عقب البرنامج مبلغ 500 ألف ليرة سورية (ما يعادل 70 دولاراً أمريكياً)، بعد أن أجابت على أسئلة المسابقة من قبيل (1+1) التي طرحها حلوة.

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وأثار ظهور الممثلة السورية سوسن علي الملقبة بـ “أم بكري” جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول سوء الوضع المعيشي للفنانين في مناطق سيطرة نظام الأسد، بينما تقوم نقابة فناني أسد التي من المفروض أن تدعم أعضاءها بتكريم فنانين غير سوريين كما حصل مع الفنان اللبناني ملحم زين منذ أيام .

وكعادة النظام في عدم التحرك إلا بعد تسليط الضوء على المشكلة، زعم مقدم البرنامج شادي حلوة، أن نقيب الفنانين في سوريا محسن غازي اتصل به، وأكّد أنه لم يقدّم للنقابة المركزية أي طلب من فرع حلب بخصوص الفنّانة سوسن علي.

الفنانة السورية من حلب الحبيبة سوسن علي بتصور يلي تابع المسلسلات الحلبية بيعرفها تمام ومن أبرزها سيرة آل الجلالي التقاها شادي حلوة ببرنامجه الناس لبعضها

إنسانة محترمة حاصلة على إجازة باللغة العربية تخيلوا معينينها مستخدمة بمديرية التربية بحلب

الله يفرج همك وهم كل انسان pic.twitter.com/qE9wOJMumm — Shّam | شَــاٰمْ (@El6sham) December 29, 2022

ووعد بأنه سيتابع الموضوع من صباح الغد مع فرع حلب لتقديم الدعم لها ولغيرها من زملائها، غازي أكدّ كذلك أنه من واجب فروع المحافظات وضع النقابة المركزية بصورة وضع أي فنّان لمعالجته فورا.

من هي الفنانة السورية سوسن علي؟

الجدير بالذكر أن الفنانة سوسن علي شاركت في مسلسل “سيرة آل الجلالي” و”خان الحرير” بجزئيه الأول والثاني، ومسلسل “شرقيات” والعديد من الأعمال المسرحية في حلب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع حالة الفنانة سوسن علي التي لا تختلف عن حالة الكثير من الفنانين السوريين، الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والتهميش في ظل نظام الأسد.

الفنانة السورية سوسن علي المجازة في اللغة العربية تعمل مستخدمة في حلب ! ظهرت الممثلة السورية سوسن علي عضو نقابة الفنانين في فيديو انتشر أمس على وسائل التواصل الإجتماعي، ضمن برنامج مسابقات يقدمه شادي حلوة، كانت عم تحكي في عن سوء الوضع المعيشي والظروف القاسية pic.twitter.com/ArG4fjRaNr — Mohammed Dayekh (@madayekh) December 30, 2022

وفي هذا السياق قال الإعلامي”قتيبة ياسين” :”لفهم الوضع في سوريا عليك النظر إلى وجه هذه السيدة التي ظهرت في برنامج يقدم للفقراء جداً مساعدات مالية ويحقق على أوجاعهم المشاهدات”.

وعلق ” محمد دائخ”: هاد حال الشعب السوري عامةً بعد تدهور الليرة في السنة الأخيرة والغلاء الفاحش وعدم توفر جميع انواع الوقود”.

وأضاف أن “المسؤول مبسوط والمواطن معدوم الحياة دون أي حلول مستقبلية وبقلولنا سوريا بخير الشعب صامد وأولادهم بدبي بأفخم الفلل والسيارات عم يلعبوا بالملايين من رقبة هاالشعب”.

فيما عقبت “شام”: “إنسانة محترمة حاصلة على إجازة باللغة العربية تخيلوا معينينها مستخدمة بمديرية التربية بحلب”، واستدركت:”الله يفرج همك وهم كل انسان”.

عدنان أبو الشامات يخرج عن صمته

وكان الفنان السوري الموالي للنظام “عدنان أبو الشامات” تحدث عن كيفية عيش الفنانين وأوضاعهم المادية، مؤكداً أنها خـلاف ما يعتقده الجمهور.

وقال “أبو الشامات” في منشور على حسابه في “فيسبوك” في مايو 2021، إن الفنانين السوريين دون غيرهم لا يعيشون تلك الرفاهية والحياة السعيدة”.

وأكد على أن الفنان السوري ليس كنظيره المصري أو الخليجي وغيرهم، رغم قدراتهم ومستواهم “العالمي في التمثيل.

ووصف مستوى دخل الفنان السوري وتقديره بـ “الصومالي”، مشيراً إلى أن في جعبته الكثير لقوله إلا أنه اكتفى حالياً بهذا القدر.

وكتب عبر حسابه “الناس بيفكرونا ساكنين بفلل وقصور وعم نصرف مصاري يمين وشمال، وما عندنا هم ولا شي نشتكي منها.”