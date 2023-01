أرسنال يُواصل الصدارة والسيتي يتعثر.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

- Advertisement -

وطن- يتربع فريق أرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد فوز الثمين على برايتون برباعية مقابل هدفين مع نهاية العام الماضي، على ملعب ( فالمر).

وأحرز فريق أرسنال (المدفعجية)، الهدف المبكر في شباك منافسه صاحب الأرض برايتون، عند الدقيقة الثانية على انطلاق أحداث المباراة، عن طريق بوكايو ساكا.

وعزز المدفعجية التقدم في النتيجة بهدف ثاني، عن طريق اللاعب مارتين أوديغارد في الدقيقة ال39، كما وعاود زميله إيدي نيكيتاه ويسجل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة ال47.

كما وقلص الفريق المنافس برايتون نتيجة المباراة، بهدف أول داخل شباك أرسنال، في الدقيقة ال65 عن طريق اللاعب كاورو ميتوما.

Time to relive it all again, Gooners 🤩 pic.twitter.com/gX3mhHB1rM

وعاد فريق أرسنال من جديد ليسجل الهدف الرابع في المباراة عند الدقيقة ال71، من توقيع البرازيلي غابرييل مارتينيلي، كما وأحرز بعدها برايتون الهدف الثاني لتقليص النتيجة عن طريق فيرغسون في الدقيقة ال77.

وتعثر حامل اللقب مانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي، أمام منافسه إيفرتون، بهدف لكليهما، في منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وسجل مانشستر سيتي هدف التقدم عن طريق النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة ال24، ليدرك بعدها الفريق المنافس إيفرتون هدف التعادل عن طريق ديماراي غراي في الدقيقة ال64.

كما وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، مع مواصلة أرسنال التربع على عرش الصدارة، فيما يلي:

(1) أرسنال 43 نقطة.

(2) مانشستر سيتي 36 نقطة.

(3) نيوكاسل يونايتد 34 نقطة.

(4) مانشستر يونايتد 32 نقطة.

(5) توتنهام 30 نقطة.

(6) ليفربول 28 نقطة.

Here's how things look going into 2023 🤩 pic.twitter.com/Yn6pXOScot

(7) فولهام 25 نقطة.

(8) برايتون 24 نقطة.

(9) تشيلسي 24 نقطة.

(10) برينتفورد 23 نقطة.

كما ونرفق لكم متابعو (وطن)، ترتيب أبرز هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، على النحو الآتي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 21 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 13 هدفاً.

(3) إيفان توني ( برينتفورد) 12 هدفاً.

Only Harry Kane (26) scored more #PL goals than @ErlingHaaland (21) in 2022, even though he made his @ManCity debut in August! 😳 pic.twitter.com/Z3ZWv5tSGg

— Premier League (@premierleague) December 31, 2022