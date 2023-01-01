الأحد, يناير 1, 2023
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رياضة

أرسنال يُواصل الصدارة والسيتي يتعثر.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

أرسنال يتربع على عرش الصدارة بعد فوزه الثمين على برايتون في الجولة ال17

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023
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وطن- يتربع فريق أرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد فوز الثمين على برايتون برباعية مقابل هدفين مع نهاية العام الماضي، على ملعب ( فالمر).

وأحرز فريق أرسنال (المدفعجية)، الهدف المبكر في شباك منافسه صاحب الأرض برايتون، عند الدقيقة الثانية على انطلاق أحداث المباراة، عن طريق بوكايو ساكا.

وعزز المدفعجية التقدم في النتيجة بهدف ثاني، عن طريق اللاعب مارتين أوديغارد في الدقيقة ال39، كما وعاود زميله إيدي نيكيتاه ويسجل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة ال47.

مباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

كما وقلص الفريق المنافس برايتون نتيجة المباراة، بهدف أول داخل شباك أرسنال، في الدقيقة ال65 عن طريق اللاعب كاورو ميتوما.

وعاد فريق أرسنال من جديد ليسجل الهدف الرابع في المباراة عند الدقيقة ال71، من توقيع البرازيلي غابرييل مارتينيلي، كما وأحرز بعدها برايتون الهدف الثاني لتقليص النتيجة عن طريق فيرغسون في الدقيقة ال77.

مباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي
مباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

حامل اللقب مانشستر سيتي يتعثر أمام إيفرتون

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وتعثر حامل اللقب مانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي، أمام منافسه إيفرتون، بهدف لكليهما، في منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وسجل مانشستر سيتي هدف التقدم عن طريق النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة ال24، ليدرك بعدها الفريق المنافس إيفرتون هدف التعادل عن طريق ديماراي غراي في الدقيقة ال64.

مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، مع مواصلة أرسنال التربع على عرش الصدارة، فيما يلي:

(1) أرسنال 43 نقطة.

(2) مانشستر سيتي 36 نقطة.

(3) نيوكاسل يونايتد 34 نقطة.

(4) مانشستر يونايتد 32 نقطة.

(5) توتنهام 30 نقطة.

(6) ليفربول 28 نقطة.

(7) فولهام 25 نقطة.

(8) برايتون 24 نقطة.

(9) تشيلسي 24 نقطة.

(10) برينتفورد 23 نقطة.

ترتيب هدافو الدوري الإنجليزي 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن)، ترتيب أبرز هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، على النحو الآتي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 21 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 13 هدفاً.

(3) إيفان توني ( برينتفورد) 12 هدفاً.

(4) الكسندر ميتروفيتش (فولهام) 10 أهداف.

(5) ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) 9 أهداف.

المصدروطن + صفحة أرسنال + صفحة مانشستر سيتي + صفحة الدوري الإنجليزي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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