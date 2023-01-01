الأحد, يناير 1, 2023
الرئيسيةالهدهدأحجار من القمر والمريخ بحوزة العالم الجزائري بلقاسم حبة (شاهد)
الهدهد

أحجار من القمر والمريخ بحوزة العالم الجزائري بلقاسم حبة (شاهد)

تحصل الباحث الجزائري بلقاسم حبة على أكثر من 1500 براءة اختراع خلال مسيرته المهنية المتواصلة

كتب فهمي الورغمي
بلقاسم حبة أحجار من القمر والمريخ watanserb.com
العالم الجزائري بلقاسم حبة
- Advertisement -

وطن – بمناسبة تهنئته الجزائريين بحلول السنة الجديدة، نشر العالم الجزائري “بلقاسم حبة” صور أحجار من القمر والمريخ أصبحت بحوزته خلال زيارته لوكالة الفضاء الأوروبية، وسط تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بلقاسم حبة ينشر صورا لأحجار من المريخ والقمر

وشارك المُخترع الجزائري “بلقاسم حبة” تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” هنأ فيها الجزائريين بحلول العام الجديد.

وأرفق الباحث الجزائري بلقاسم حبة تدوينته بصور لأحجار، قال إن أصلها يعود إلى المريخ والقمر، وقد تمكن من لمسها خلال زيارته لوكالة الفضاء الأوروبية.

أحجار من القمر والمريخ بحوزة الجزائري بلقاسم حبة

وحصل بلقاسم حبة، المعروف في الوسائط العلمية بـ “العربي الأكثر اختراعا”، على عدد كبير من براءات الاختراع (1500 براءة اختراع حاليًّا).

من هو الباحث الجزائري بلقاسم حبة؟

- Advertisement -

وُلد البروفيسور بلقاسم حبة، الباحث في الالكترونيات، سنة 1957 بالمغيّر ولاية وادي سوف الجزائرية، وهناك حيث زاول دراسته الابتدائية والمتوسطة ثم انتقل إلى ثانوية الأمير عبد القادر بتقرت.

بعد حصوله على شهادة البكالوريا سنة 1974، التحق بجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا، التي حصل منها على شهادة في الدراسات المعمقة في الفيزياء سنة 1980.

ولد المخترع الجزائري بلقاسم حبة بالمغيّر ولاية وادي سوف الجزائرية

بعدها حصل على منحة إلى جامعة “ستانفورد” في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، التي نال فيها شهادة الماجيستير في الفيزياء التطبيقية و أخرى في علوم المواد، ثم حصل بعدها على شهادة الدكتوراه في الطاقة الشمسية.

وساهمت اختراعات الباحث في تطوير وظائف الرقائق الإلكترونية الموجهة لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها من أجهزة التكنولوجيات الدقيقة.

تفاعل جزائري مع الدكتور بلقاسم حبة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مع منشور الباحث بلقاسم حبة، معبرين عن فخرهم واعتزازهم به مؤكدين أنه من أهم الكفاءات الجزائرية في المهجر.

وسلط آخرون الضوء على فكرة أن العالم بلقاسم حبة، الذي تألق خارج أرض وطنه، يجب عليه العودة يوماً إلى بلاده من أجل تعزيز جهود الجزائر في النهوض كدولة ذات قوة تكنولجية كبيرة في المنطقة.

وفي المقابل، شكك آخرون في صحة أن تكون الأحجار التي ظهرت في الصورة مع بلقاسم حبة، حقيقية أو بمعنى أصح أن يكون القمر أو المريخ مصدرها.

وكان الباحث الجزائري بلقاسم حبة، قد ذاع صيته منذ سنوات في الجزائر والمنطقة العربية، بوصفه أحد أهم الكفاءات العلمية التي أنجبتها الجزائر.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

هذا ما فعله مشجع جزائري مع بيليه عام 1970 وأثار جدلا واسعا (فيديو)

الهدهد

عبد المجيد تبون يكشف تفاصيل صادمة عن القطيعة مع المغرب ولأول مرة يتحدث عن إنجازات “أسود الأطلس”

الهدهد

تميمة شان الجزائر .. “قبطان” اسم يثير الجدل عبر السوشيال ميديا وسط مُطالبات بتغييره (فيديو)

الهدهد

الجزائر.. حملة واسعة ضد الفساد في عملاق الطاقة “سوناطراك” وهذا مصير “ولد قدور”

الهدهد

حفيظ دراجي يتحدث عن راتب جمال بلماضي ومفاجأة صادمة (فيديو)

الهدهد

صحيفة جزائرية محسوبة على النظام تُحرج ملك الأردن وتكشف كواليس مبادرة الصلح

الهدهد

حملة شرسة ضد حفيظ دراجي بالجزائر بعد كشفه ما يحدث بالكواليس.. ما علاقة المغرب؟

تقارير

اجتماع جزائري-مغربي في سويسرا.. تفاصيل وساطة أردنية أطفأت فتيل الصراع بين البلدين

الهدهد

فقيه مغربي يتطاول على جزائريين ويصفهم بالكراغلة المجرمين والمنحطين..لماذا؟(شاهد)

الهدهد

فضيحة لقناة جزائرية بعد حصول المنتخب المغربي على المركز الرابع بالمونديال

الهدهد

جزائريون يحتفلون بفوز فرنسا على المغرب.. فيديو أثار الجدل

الهدهد

عراك تويتري وإقالة مدير التلفزيون الجزائري واعتقال جنود.. والسبب إنجاز أسود الأطلس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

العثور على كائنات عاشت في المغرب منذ ملايين السنين واكتشاف جديد مذهل

مفاجأة بشأن فيديو ثلوج مكة والكعبة وأول تعليق رسمي حسم الجدل

الفنانة السورية سوسن علي دار الزمان بها وتبكي من الجوع (فيديو)

زعيم كوريا الشمالية بدأ 2023 بتهديد لأمن العالم.. هل يحذو حذو بوتين؟

في الشتاء..طرق يجب اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية

يحدث عند الكعبة لأول مرة.. حقيقة تساقط الثلج بمكة وعلاقة ذلك بالمهدي (فيديو)

توقعات الخبراء في 2023..تويتر في خطر وتطبيق مشهور سيحتل الصدارة

كيف يحتفظ الدماغ بالمعلومات أو الصورة التي شاهدها للتو؟

عبدالله رشدي يفجر مفاجأة حول وفاة زوجته ويلجأ للشرطة (شاهد)

جامعة هارفارد.. هناك شيء واحد فقط يمكن أن يجعلنا سعداء حقًا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC