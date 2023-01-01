أحجار من القمر والمريخ بحوزة العالم الجزائري بلقاسم حبة (شاهد)

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وطن – بمناسبة تهنئته الجزائريين بحلول السنة الجديدة، نشر العالم الجزائري “بلقاسم حبة” صور أحجار من القمر والمريخ أصبحت بحوزته خلال زيارته لوكالة الفضاء الأوروبية، وسط تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بلقاسم حبة ينشر صورا لأحجار من المريخ والقمر

وشارك المُخترع الجزائري “بلقاسم حبة” تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” هنأ فيها الجزائريين بحلول العام الجديد.

وأرفق الباحث الجزائري بلقاسم حبة تدوينته بصور لأحجار، قال إن أصلها يعود إلى المريخ والقمر، وقد تمكن من لمسها خلال زيارته لوكالة الفضاء الأوروبية.

وحصل بلقاسم حبة، المعروف في الوسائط العلمية بـ “العربي الأكثر اختراعا”، على عدد كبير من براءات الاختراع (1500 براءة اختراع حاليًّا).

من هو الباحث الجزائري بلقاسم حبة؟

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وُلد البروفيسور بلقاسم حبة، الباحث في الالكترونيات، سنة 1957 بالمغيّر ولاية وادي سوف الجزائرية، وهناك حيث زاول دراسته الابتدائية والمتوسطة ثم انتقل إلى ثانوية الأمير عبد القادر بتقرت.

بعد حصوله على شهادة البكالوريا سنة 1974، التحق بجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا، التي حصل منها على شهادة في الدراسات المعمقة في الفيزياء سنة 1980.

بعدها حصل على منحة إلى جامعة “ستانفورد” في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، التي نال فيها شهادة الماجيستير في الفيزياء التطبيقية و أخرى في علوم المواد، ثم حصل بعدها على شهادة الدكتوراه في الطاقة الشمسية.

🔴العالم الجزائري بلقاسم حبة يهنئ الجزائريين بحلول السنة الجديدة

🔴العالم الجزائري نشر صور خلال زيارته لوكالة الفضاء الأوروبية وبيده احجار من القمر و المريخ pic.twitter.com/THdn45IZiy — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) January 1, 2023

وساهمت اختراعات الباحث في تطوير وظائف الرقائق الإلكترونية الموجهة لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها من أجهزة التكنولوجيات الدقيقة.

العالم الجزائري بلقاسم حبة يهنئ الجزائريين بحلول السنة الجديدة بصورة خلال زيارته لوكالة الفضاء الأوروبية pic.twitter.com/N8b5hJlRop — Dz News TV ديزاد نيوز (@dznews_tv) January 1, 2023

تفاعل جزائري مع الدكتور بلقاسم حبة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مع منشور الباحث بلقاسم حبة، معبرين عن فخرهم واعتزازهم به مؤكدين أنه من أهم الكفاءات الجزائرية في المهجر.

وسلط آخرون الضوء على فكرة أن العالم بلقاسم حبة، الذي تألق خارج أرض وطنه، يجب عليه العودة يوماً إلى بلاده من أجل تعزيز جهود الجزائر في النهوض كدولة ذات قوة تكنولجية كبيرة في المنطقة.

وفي المقابل، شكك آخرون في صحة أن تكون الأحجار التي ظهرت في الصورة مع بلقاسم حبة، حقيقية أو بمعنى أصح أن يكون القمر أو المريخ مصدرها.

وكان الباحث الجزائري بلقاسم حبة، قد ذاع صيته منذ سنوات في الجزائر والمنطقة العربية، بوصفه أحد أهم الكفاءات العلمية التي أنجبتها الجزائر.