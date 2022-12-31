5 أرقام قياسية للأسطورة الراحل بيليه يصعب تحطيمها في كرة القدم

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وطن- رحل أسطورة البرازيل بيليه، على عمر يناهز 82 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان القولون، داخل أحد المشافي في دولة البرازيل، الأسبوعَ الماضي.

ولا يزال أسطورة البرازيل الراحل بيليه، يمتلك 5 أرقام قياسية فريدة، يصعب على أي نجم في عالم كرة القدم، تحطيمُها خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات والألقاب على الصعيد الفردي والجماعي.

5 أرقام قياسية للأسطورة بيليه يصعب تحطيمها

وحقّق أسطورة البرازيل بيليه، خلال مشواره الكروي قبل اعتزاله، كثيراً من الأرقام القياسية، التي كُسر عددٌ منها، إلا أنّ هناك 5 أرقام قياسية ما زال يمتلكها البرازيلي الراحل لم تُكسَر بعدُ، وهي كما يلي:

(1) لاعب كرة القدم الوحيد الذي توّج مع منتخب البرازيل (السامبا)، ببطولة كأس العالم 3 مرات، هي في أعوام: 1958، و1962، و1970.

(2) يمتلك بيليه أكبرَ عدد من الأهداف في تاريخ كرة القدم، برصيد 1283 هدفاً، في 1363 مباراة. شارك فيها مع مختلِف الأندية خلال مشواره الكروي.

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(3) سجّل أسطورة البرازيل الراحل بيليه، 92 هاتريكاً في تاريخ مسيرته الكروية، من مجموع 1283 هدفاً، أي بنسبة 21.5%، وهذا الرقم صعب تحطيمه في عالم المستطيل الأخضر.

(4) أصغر لاعب سجّل في تاريخ مونديال كأس العالم؛ حيث أحرز ثلاثة أهداف للبرازيل في نسخة عام 1958، وهو في سن 17 و244 يوماً.

(5) أسطورة البرازيل الراحل بيليه، أصغر لاعب يسجّل في نهائي كأس العالم عام 1958، وهو في سن الـ17 عاماً، بعد إحرازه هدفينِ في شباك السويد، لتنتهيَ المباراة بنتيجة 5-2.

أهم إنجازات أسطورة البرازيل الراحل بيليه في كرة القدم

ونرفق لكم متابعي (وطن)، أهمّ إنجازات أسطورة البرازيل الراحل بيليه في عالم كرة القدم، وهي على النحو الآتي:

(1) أكثر الشخصيات الرياضية نجاحاً وشعبية في القرن العشرين. كما تمّ إدراجه في قائمة صحيفة التايمز البريطانية، لأهم 100 شخصية رياضية في القرن العشرين.

(2) تم التصويت في عام 2000، على اختيار أسطورة البرازيل بيليه، أفضلَ لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم (IFFHS).

(3) لعب أسطورة البرازيل بيليه، في سن الـ15 عاماً. كما لعب مع المنتخب البرازيلي في سن الـ16 عاماً.

(4) بيليه هو الهدّاف التاريخي للبرازيل، برصيد 77 هدفاً في 92 مباراة، في كافة البطولات الدولية.

(5) أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، جائزةً تسلّمها نيمار جونيور، نيابةً عن مواطنه بيليه عام 2022.

تفاصيل جنازة أسطورة البرازيل الراحل بيليه

وفي سياق آخر، قالت قناة (TV Globo) البرازيلية، إن جثة أسطورة البرازيل الراحل بيليه، سيتم تحنيطها ونقلها من مشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، إلى ملعب “فيلا بيلميرو”، مقر نادي سانتوس، الذي لعب فيه اللاعب، الاثنين.

وأردفت القناة، “السلطات السياسية والشخصيات البارزة، ستحصل على الإذن بالدخول من أحد أبواب ملعب “بيلميرو”، بحضور الرئيس البرازيلي دا سيلفا”.

وختمت، “سيتم السير بموكب جنازة أسطورة البرازيل بيليه في عالم كرة القدم، في شوارع مدينة سانتوس. ليتم بعدها التوجه إلى مقبرة عائلته بدون حضور الجماهير”.