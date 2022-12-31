مستشار رئاسة أمن الدولة السعودي يهين مصر:يتسولون قوت يومهم (فيديو)

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وطن– تسبب اللواء\مهندس بسام عطية، المستشار برئاسة أمن الدولة في السعودية، بموجة غضب واسعة بين المصريين على المواقع التواصل عقب تداول تصريحات له خلال ندوة عقدت بالمملكة قبل أيام، اعتبرت مهينة لمصر والمصريين.

مستشار رئاسة الأمن الدولة بالسعودية يهين مصر

ولمح بسام عطية في تصريحاته المهينة إلى دولة مصر دون أن يذكرها صراحة، خلال ندوة أقامتها إمارة منطقة القصيم تحت عنوان (الإرجاف.. المفهوم والأثر الاجتماعي)، حضرها عدد كبير من المسؤولين والمستشارين في الديوان الملكي.

وكان المستشار في رئاسة أمن الدولة السعودي اللواء المهندس بسام عطية، يحذر في كلمته من خطورة الإرجاف”كونه جريمة تقوّض الدول وتفتت كيانات وطنية مهما بلغت قوتها وتماسكها كالاتحاد السوفيتي” حسب قوله.

يا سعوديين (اقرأوا تاريخكم) حتى تعرفوا ما الذي يحصل 🇸🇦

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المستشار في #رئاسة_أمن_الدولة اللواء م. بسام عطية👇 pic.twitter.com/UeWwiyOMN2 — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) December 23, 2022

ثم عرج إلى الدول التي قامت بها ثورات الربيع العربي بقوله:”كما حدث في الربيع العربي الذي مُرر بتحويل الثورة كنزهة بدأت بنثر الأزهار وانتهت بحمامات الدماء وهتك الأعراض وهدم الدول!”

وتحدث بسام عطية عما وصفه بالمؤمرات التي تحاك ضد السعودية، إلا أنه أتى على ذكر الناصرية ـ نسبة إلى جمال عبدالناصر الرئيس المصري الراحل ـ باعتبارها كانت تستهدف الحكم في المملكة.

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ثم تابع بالحديث “عمن يستجدي قوت يومه الآن على أبواب الدول والمجتمع الدولي”، في إشارة صريحة لمصر ووضعها الاقتصادي المنهار بسبب سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن مصر كانت متقدمة في الحقبة الناصرية عن السعودية ودول الخليج وأنهم كانوا يوصفون وقتها بـ”عربان الجزيرة” وينظر لهم نظرة رجعية.

ده اللواء السعودى بسام عطية

مستشار فى رئاسة أمن الدولة

طلع يقول إن مصر فى الحقبة الناصرية كانت متقدمه عنهم وكان بيتم النظر لهم نظرة رجعية .

ودلوقتي مصر بتقف على أبوابهم تستجدى قوت يومها !!

دائماً اقول ان اللى شبع بعد جوعه عينه مش هتتملى أبدا وهيفضل يعانى من عقدة النقص طول حياته pic.twitter.com/c61rEQuFyV — ãmîrãã👑🦋(Êgyptîãñ gîrl) (@mrmr31000) December 30, 2022

وقال:”لنذهب بعيدا منذ تأسيس هذه الدولة منذ 3 قرون مضت.. مورس الإرجاف على المملكة نعم.. اقرأوا تاريخكم رجاء حتى تعرفوا ما الذي يحدث.”

وأكمل:”لن نذهب إلى ذاك البعد سوف نذهب فقط إلى القرن الماضي في منتصف الخمسينيات.. ألم يمارس علينا إرجاف شيوعي واشتراكي وقومي وناصري وبعثي.. أجل.”

وأضاف مستشار رئاسة أمن الدولة السعودي:”ألم نوصف بأننا نحن دولة رجعية أجل.. ألم نوصف قريبا بأننا عربان الجزيرة.. أجل لا بأس.. نعم نحن كذلك.”

وتابع اللواء بسام عطية في كلمات اعتبرت إهانة كبيرة لمصر تستدعي ردا رسميا رغم أنه لم يذكر اسم الدولة صراحة:”لكن الآن من يستجدي قوت يومه على أبواب وأروقة دول العالم.. ومن يمتلك مقاليد القرار الدولي في العالم.. إنه نحن المملكة العربية السعودية.”

تصريحات بسام عطية فجرت غضب المصريين

وأثار حديث مستشار رئاسة أمن الدولة السعودي بسام عطية، غضب المصريين الذين شنوا عليه هجوما عنيفا ودعوا سلطات دولتهم للتحرك بشكل رسمي والاحتجاج على هذه الإساءة.

وفي هذا السياق كتب ناشط مصري باسم “محمد حشيش“:”اللواء بسام عطيه كلامك كبير عن مصر وغلط كبير إنك تقول كلام مش فهمه.”

اللواء بسام عطيه كلامك كبير عن مصر وغلط كبير إنك تقول كلام مش فهمه إنت بتقول وبتقصد بكلامك مصر بتقول مصر بتستجدى قوت يومها على أبواب وأروقه دول العالم دا كلام!!

كدا بتصغر من حجم مصر وكدا بتعكس كلام الامير محمد بن سلمان اللى قال عنها مصر الكبرى ولم يقل بتستجدى قوت يومها ع الابواب — Mohamed Hashish (@mhmdhshysh19) December 27, 2022

وتابع:”إنت بتقول وبتقصد بكلامك مصر.. بتقول مصر بتستجدى قوت يومها على أبواب وأروقه دول العالم دا كلام!! كدا بتصغر من حجم مصر.”

واختتم بأن تصريحات عطية تعارض بذلك سياسة ولي العهد ودعمه لمصر:”وكدا بتعكس كلام الامير محمد بن سلمان اللى قال عنها مصر الكبرى ولم يقل بتستجدى قوت يومها ع الابواب.”

فيما دعا ناشط باسم “حاتم” ولي العهد السعودي وحاكم المملكة الفعلي الأمير محمد بن سلمان، إلى محاسبة اللواء بسام عطية على هذه التصريحات والإساءة لمصر.

نتمني من الامير محمد بن سلمان محاسبه المدعو بسام عطيه لوقاحته في حق مصر وعلي هذا الشخص الوقح ان يعلم ان فضل مصر علي جميع العرب فوالله لولا اننا نحب السعوديه كنا فتحنا الدفاتر . — hatem (@hatem97794444) December 27, 2022

وقال وفق ما رصدت (وطن):”نتمني من الامير محمد بن سلمان محاسبة المدعو بسام عطية، لوقاحته في حق مصر.”

وأكمل:”وعلي هذا الشخص الوقح أن يعلم أن فضل مصر علي جميع العرب فوالله لولا أننا نحب السعودية لكنا فتحنا الدفاتر” حسب وصفه.

ندوة اللواء بسام عطية مستشار رئاسة أمن الدولة السعودي

وكان اللواء بسام عطية قال في ثنايا حديثه عن “الإرجاف” في الندوة التي أقيمت بمنطقة القصيم إن “الدول لا تسقط ارتجالاً، ولا تلعب الصدف دوراً في تفتيت الشعوب بل إنها أمور ممنهجة ومبرمجة ضمن خطط وأجندات ومشاريع مدروسة مسبقاً وبدقة متناهية.”

وتابع أن هذه الخطط “تبدأ بالإرجاف الذي يتغوّل ويتضخم حتى يصبح بمثابة الدولة العميقة التي تتحد مع الدولة الباطنية القائمة على الكذب والأساطير والشائعات والأوهام والافتئات على ولي الأمر وتقزيم منجزات الدولة وتحقير مشاريعها الحضارية” حسب قوله.

ماذا يعني الإرجاف؟

وكيف واجهته السعودية تاريخياً؟ هذه المحاضرة قد تكون من أعظم المحاضرات التي سمعتها مؤخراً، وحاولت أن ألخصها لكم بـ8 دقائق للمستشار في رئاسة أمن الدولة اللواء المهندس بسام عطية. إذا مشغول "سو لايك" وأرجع له بعدين 👌🏼🇸🇦 pic.twitter.com/BGiO3G9VZc — عبدالله البندر (@a_albander) December 24, 2022

واستطرد بأن “الخمينية على سبيل المثال كانت دولة باطنية تغوّلت بالإرجاف وبث الأساطير حتى التهمت دولة بأكملها.”

وذهب بسام عطية في مثاله إلى مهاجمة جماعة الإخوان ـ مصنفة إرهابية في السعودية ـ “كذلك هو الحال للحزب الإخواني ومحاولاته اليائسة بأذرعته الباطنية كالسرورية والبنائية والقطبية لاختراق المجتمع حتى قلّمت مخالبها وتم نفيها وتشتيت رموزها وتعطيل محركاتها.”