مدرب هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي ينشر فيديو جريء لها مع وصلة غزل (شاهد)

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وطن- كشف مدرب الفنانة التونسية هبة عبوك، زوجة النجم المغربي “أشرف حكيمي”، جزءاً من تدريباتها الصعبة التي أتقنتها أثناء وجودها في قطر.

دفعة تحفيزية

ونشر المدرب الكولومبي الشهير، كيفين ميخيا، فيديو لهبة عبوك من النادي الرياضي. وهي ترتدي هوت شورت، وحمالة صدر فقط باللون الأسود.

وكانت زوجة أشرف حكيمي تمارس تمارين صعبة للغاية، وهو الأمر الذي أشاد به مدرب المشاهير الشهير.

وعلق كيفين ميخيا: “هبة عبوك منحتنا هذه الدفعة التحفيزية الأخيرة لإنهاء العام بالشكل الصحيح”.

وتابع: “فيما يلي بعض التدريبات التي ركزنا عليها خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر”.

هجوم وانتقادات

وعلى الرغم من أن هبة عبوك معروفة بجرأتها في اختيار أزياءها وظهورها الجريء، إلا أن الانتقادات والهجوم يستمران ضدها.

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وجاء في التعليقات على الفيديو: “إيش شعور حكيمي مع هذه الوصلة؟”.

وكتب آخر: “متتعرايش حسن كاع حسبي الله ونعم الوكيل”.

وطلب متابع من الفتيات أن يتوقفن عن مهاجمتها مراعاة لمشاعر زوجها. وكتب: “ولبنات راعيو لولدنا راه كيقرا تعاليق ديالكم “.

أريد أن أكون مثلك

ودافع عنها ناشط كتب باللغة الإسبانية: “جيد جدا هبة! أنا لا أفهم بعض التعليقات. من السهل جدًا انتقادها عبر الشبكات ولكن بالتأكيد ستجدها في الشارع وتريد صورة معها”.

وتابع: ” لماذا نهتم بكتابة تعليق ينتقد شخصًا ما لأنه ليس مثلنا عندما يكون ما نريد قوله في أعماقنا هو “أريد أن أكون مثلك” أو ببساطة مدى سعادته بما يفعله. ماذا لو وضع أولئك الذين يكتبون بالعربية كلمة “أولي” وهذا كل شيء “.

وحضرت هبة عبوك إلى قطر من أجل مساندة ودعم زوجها، النجم المغربي أشرف حكيمي، في مشواره المونديالي في قطر رفقةَ زملائه أسود الأطلس.

حيث صرّحت في وقتٍ سابق لصحيفة الماركا الإسبانية: “سأساند المغرب في مواجهة إسبانيا من أجل أشرف حكيمي”.

حول هبة عبوك

وُلدت هبة عبوك، الممثلة الإسبانية التونسية، في مدينة مدريد بتاريخ 30 أكتوبر 1986، وبدأت مسيرتها الفنية في عام 2008.

ويُعدّ دورها في شخصية “فاطمة” في الفيلم التونسي الفرنسي “الأمير”، واحداً من أكثر الأعمال الفنية التي ساهمت في تعزيز شهرتها على الساحة الفنية الأوروبية.

تزوجت “عبوك” المغربي أشرف حكيمي، رغم أنها تكبره بـ 12 عاماً، أوائل 2020، دون أي ضجة إعلامية.

واليوم لدى حكيمي وهبة، اثنان من الأبناء، وهما: أمين، ونعيم.