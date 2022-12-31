كيف ستتعامل السعودية مع علاقة رونالدو وجورجينا خارج إطار الزواج؟

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وطن– أثار خبر انضمام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى أحد الأندية السعودية بالتوازي مع أخبار سابقة عن قرب اقترانه بصديقته جورجينا رودريغيز، رسمياً حفيظة مستخدمي مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، متسائلين إن كانت الأنظمة الصارمة في المملكة العربية السعودية ستسمح بوجودها معه خارج علاقة الزواج أم لا.

حياة رونالدو في المملكة العربية السعودية

وضجت المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي في أغسطس الماضي، بأنباء عن خطوبة كريستيانو رونالدو من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغوز، الذي واعدها منذ عام 2016، وأنجب منها طفلتيهما «ألينا ومارتينا» عام 2017.

لو رأيت جورجينا وانت تتجول في شوارع الرياض ماذا ستقول لها ؟ pic.twitter.com/MVZgHBSGGk — Screen Mix (@ScreenMix) December 30, 2022

وكانت صحف ومواقع عالمية قد قالت إن نادي النصر السعودي حسم منذ أيام، صفقة انتقال كريستيانو رونالدو لصفوفه لمدة عامين ونصف وذلك بعقد يعد الأكبر في تاريخ كرة القدم حتى الآن.

ورحل اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشهر الماضي، بعد حالة من الجدل والخلافات بين الطرفين.

وفسخ نادي اليونايتد تعاقده مع كريستيانو رونالدو، بعدما شن هجوما عنيفا على النادي ومجلس إدارته ومدرب الفريق إريك تين هاج، في حوار لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وضع رونالدو وجورجينا في السعودية

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وبموازاة أخبار الساحرة المستديرة ثار جدل جديد حول وضع كريستيانو وصديقته جورجينا في دولة تتشدد في قضية الزي والعادات.

وتساءل البعض: كيف ستتعامل الدولة المحافظة مع علاقة رونالدو وجورجينا خارج إطار الزواج؟

كريستيانو رونالدو لم يتزوج جورجينا بعد فكيف سيقيم في بلاد الحرمين ؟

هل تسمح الشريعة الاسلامية ان يكون هناك علاقات خارج الزواج ؟ pic.twitter.com/G00r1Di4jx — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) December 31, 2022

وفي هذا السياق علق المعارض السعودي المقيم في بريطانيا غانم الدوسري، مهاجما النظام السعودي: “كريستيانو رونالدو لم يتزوج جورجينا بعد فكيف سيقيم في بلاد الحرمين؟”

وتابع:”هل تسمح الشريعة الإسلامية أن يكون هناك علاقات خارج الزواج.”

فرد عليه “أحمد علي” بنبرة ساخرة : “هذه الفتوى سيجيب عليها شيخ الترفيه تركي ال الشيخ سود الله وجهه الذي أجاز حضور المثليين”.

وقالت “آنا خالد” :” اذا كان مشهوراً لامانع من ذلك يا مولاي أئمة السلطان”.

فيما تساءل ناشط:”السؤال هو .. هل ستسمح السعودية بالعلاقه التي تجمه مع .. جورجينا تحت سقف واحد ؟؟”

السؤال هو .. هل ستسمح السعودية .. بالعلاقه التي تجمه مع .. جورجينا

تحت سقف واحد ؟؟!!!

اي احراج هذا .. يالبعران

😁😁😎😎 https://t.co/Xc935vNh5d — Steve Jo26 (@George22846185) December 31, 2022

حياة رفاهية لرونالدو في السعودية

وكانت تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية كشف عن حياة الرفاهية التي تنتظر كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية بعد انضمامه لنادي النصر.

وأشارت إلى أن كريستيانو وأطفاله وشريكته سيقيمون في قصر بقيمة 12،2 مليون جنيه استرليني مع حمام سباحة بحجم أولمبي، في مجمع غرب المملكة سيضرب عليه سور حراسة، ولا تحكمه القوانين الصارمة في السعودية وخاصة المتعلقة بالشريعة.

وبحسب المصدر فإنه من المقرر أن يلقى المهاجم البرتغالي ترحيبا حارا من قبل حكام المملكة الذين يسعون جاهدين لجعلها أكثر جاذبية للزوار الغربيين.

واستهدف النصر الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً له، المهاجم الأسطوري بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر.

وتُعرف الرياض بأنها واحدة من أكثر مدن المملكة العربية السعودية تحفظًا وبينما كانت تشتهر في السابق بأشجار النخيل والتمور ، أصبحت المدينة الآن مدينة مترامية الأطراف بها ناطحات سحاب ومراكز تسوق مبهرة ومكيفة الهواء ، إلى جانب الطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار والمساجد القديمة.