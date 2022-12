كم تبلغ قيمة تشكيلة النصر السعودي بعد انضمام كريستيانو رونالدو؟!

- Advertisement -

وطن- بعد نجاح إدارة النصر السعودي، في إتمام صفقة التعاقد التاريخية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى صيف عام 2025، يتساءل العشاق ومحبي كرة القدم عن قيمة تشكيلة النادي السعودي التي تمتلك العديد من النجوم اللامعين في عالم المستديرة.

وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، فإن نادي النصر السعودي، تعاقد مع أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، بصفقة بلغت 200 مليون يورو، لمدة موسمين ونصف (أي حتى عام 2005).

كما وذكرت تقارير صحفية آخرى، بأن قيمة صفقة نادي النصر السعودي مع رونالدو قدرت ب175 مليون يورو.

كما وجاءت قيمة تشكيلة النصر السعودي، بعد انضمام كريستيانو رونالدو (رواتب)، وفق ما ذكرته تقارير صحفية، على النحو الآتي:

(1) كريستيانو رونالدو (البرتغال) 20 مليون يورو. ( 90 مليون يورو في الموسم الواحد).

(2) تاليسكا (البرازيل) 14 مليون يورو.

(3) بيتي مارتينيز (الأرجنتين) 9 مليون يورو.

(4) غيسلان كونان (ساحل العاج) 8 مليون يورو

(5) فينسنت أبو بكر (الكاميرون) 5 مليون يورو.

(6) دافيد أوسبينا (كولومبيا) 4.5 مليون يورو.

(7) ألفارو غونزاليز (إسبانيا) 2.5 مليون يورو.

(8) سلطان الغانم (السعودية) 2.5 مليون يورو.

(9) جلال الدين ماشاريبوف (أوزبكي) 2 مليون يورو.

(10) لويس جوستافو (البرازيل) مليون يورو.

(11) عبد الله مادو (السعودية) 900 ألف يورو.

وأكد موقع (كوورة) الرياضي، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 37 عاماً، سيصل العاصمة السعودية (الرياض)، الأحد.

كما وخاض البرتغالي رونالدو 1145 مباراة مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية العجوز، استطاع من خلالها تسجيل 819 هدفاً، وصناعة 234 تمريرة حاسمة. وتوج ب34 لقباً على الصعيد المحلي والقاري، و5 كرات ذهبية و4 أحذية ذهبية.

ومن المتوقع أن يخوض الدون رونالدو، أولى مبارياته مع فريقه الجديد النصر السعودي، أمام نظيره الطائي، الخميس، في ال5 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، على ملعب (استاد جامعة الملك سعود).

Cristiano Ronaldo’s guaranteed football salary at Al Nassr will be close to $90m per year. 🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo

Commercial/sponsorship deals (already approved by Cristiano’s camp) will be included in the agreement to bring total salary close to $200m. pic.twitter.com/0ILHxeuoK5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2022