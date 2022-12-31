السبت, ديسمبر 31, 2022
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رياضة

كم تبلغ قيمة تشكيلة النصر السعودي بعد انضمام كريستيانو رونالدو؟!

رونالدو أعلى اللاعبين أجراً في نادي النصر السعودي

كتب فارس أبو شيحة
قيمة تشكيلة النصر السعودي بعد انضمام كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي
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وطن- بعد نجاح إدارة النصر السعودي، في إتمام صفقة التعاقد التاريخية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى صيف عام 2025، يتساءل العشاق ومحبي كرة القدم عن قيمة تشكيلة النادي السعودي التي تمتلك العديد من النجوم اللامعين في عالم المستديرة.

وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، فإن نادي النصر السعودي، تعاقد مع أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، بصفقة بلغت 200 مليون يورو، لمدة موسمين ونصف (أي حتى عام 2005).

كما وذكرت تقارير صحفية آخرى، بأن قيمة صفقة نادي النصر السعودي مع رونالدو قدرت ب175 مليون يورو.

قيمة تشكيلة النصر السعودي بعد انضمام كريستيانو رونالدو

كما وجاءت قيمة تشكيلة النصر السعودي، بعد انضمام كريستيانو رونالدو (رواتب)، وفق ما ذكرته تقارير صحفية، على النحو الآتي:

(1) كريستيانو رونالدو (البرتغال) 20 مليون يورو. ( 90 مليون يورو في الموسم الواحد).

(2) تاليسكا (البرازيل) 14 مليون يورو.

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(3) بيتي مارتينيز (الأرجنتين) 9 مليون يورو.

(4) غيسلان كونان (ساحل العاج) 8 مليون يورو

(5) فينسنت أبو بكر (الكاميرون) 5 مليون يورو.

قيمة تشكيلة النصر السعودي بعد انضمام كريستيانو رونالدو
قيمة تشكيلة النصر السعودي بعد انضمام كريستيانو رونالدو

(6) دافيد أوسبينا (كولومبيا) 4.5 مليون يورو.

(7) ألفارو غونزاليز (إسبانيا) 2.5 مليون يورو.

(8) سلطان الغانم (السعودية) 2.5 مليون يورو.

(9) جلال الدين ماشاريبوف (أوزبكي) 2 مليون يورو.

(10) لويس جوستافو (البرازيل) مليون يورو.

(11) عبد الله مادو (السعودية) 900 ألف يورو.

موعد انضمام رونالدو إلى صفوف النصر السعودي

وأكد موقع (كوورة) الرياضي، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 37 عاماً، سيصل العاصمة السعودية (الرياض)، الأحد.

توقيع رونالدو مع النصر السعودي watanserb.com
توقيع رونالدو مع النصر السعودي

كما وخاض البرتغالي رونالدو 1145 مباراة مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية العجوز، استطاع من خلالها تسجيل 819 هدفاً، وصناعة 234 تمريرة حاسمة. وتوج ب34 لقباً على الصعيد المحلي والقاري، و5 كرات ذهبية و4 أحذية ذهبية.

ومن المتوقع أن يخوض الدون رونالدو، أولى مبارياته مع فريقه الجديد النصر السعودي، أمام نظيره الطائي، الخميس، في ال5 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، على ملعب (استاد جامعة الملك سعود).

ويحل فريق النصر في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن، برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين مع الشباب متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + صفحة نادي النصر السعودي + فابريزيو رومانو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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