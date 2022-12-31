السبت, ديسمبر 31, 2022
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فستان ملكة جمال فيتنام يستنفر الشعب ومنظمو الحفل يعتذرون ويبررون (شاهد)

كانت فونج آن على خشبة المسرح لمنح المتسابقة "ترينه ثوي لين" لقب الوصيفة الأولى

كتب رفيف عبدالله
فستان ملكة جمال فيتام شبه العاري يستنفر الشعب ومنظمو الحفل يعتذرون ويبررون (شاهد) watanserb.com
ملكة جمال فيتنام
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وطن- أثارت ملكة جمال فيتنام السابقة، غضباً واسعاً بين المشاهدين، بعد ارتداءها فستاناً شفافاً على خشبة المسرح.

ملكة جمال فيتنام 2022

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “ديلي ستار“،  ارتدت عارضة الأزياء فونج آن ، 24 عامًا ، فستانًا أصفر رقيق بمواد شفافة كشفت جسدها تحته.

كانت فونج آن على خشبة المسرح لمنح المتسابقة “ترينه ثوي لين” لقب الوصيفة الأولى.

المنظمون اضطروا للاعتذار

اضطر منظمو مسابقة ملكة جمال فيتنام 2022 الآن إلى الاعتذار بعد ضجة حول الفستان.

شعرت فونج ، التي كانت الوصيفة الأولى في عام 2020 ، بـ “الخجل” من الزي و “تعلمت درسها” بعد العرض.

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اعتذار للجماهير الغاضبة

أصدر منظمو الحدث اعتذارًا للجماهير الغاضبة بسبب الفستان المثير للجدل.

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في تصريح لـ VnExpress ، قالوا: “من المؤسف للغاية أن حادثة وقعت لزي الوصيفة فام نجوك فونج آن”.

تسببت فونغ آن في إثارة ضجة كبيرة مع ملابسها

وتابعوا: “”عند النظر إلى الفستان من زوايا معينة ، يخلق صورة غير مبهجة على خشبة المسرح”.

لم يتم تشغيل الأضواء

وأضافوا: “منظمو مسابقة ملكة جمال فيتنام 2022 يعتذرون للجمهور والجماهير لعدم توقعهم وعدم قدرتهم على منع وقوع الحادث مسبقًا”.

وقال نائب رئيس اللجنة المنظمة ، فام كيم دونج ، إن الملابس التي يتم ارتداؤها على المسرح يتم اختيارها بعناية فائقة قبل الحدث.

لكن في هذه المناسبة ، لم يتم تشغيل جميع الأضواء أثناء التدريب ، مما يعني أنهم لم يروا مشكلة في الفستان وقتها.

هجوم ودفاع!

وتعرضت فونج آن لهجوم كبير من الناس عبر تويتر، وفيسبوك، بينما اندفع آخرون للدفاع عنها.

قال أحدهم: “هذا الزي لا يصلح حتى لمسابقة جمال”.

وأضاف آخر: “لا يبدو الأمر جيدًا على شاشة التلفزيون. يجب أن تكون أكثر حذراً في المرة القادمة”.

كان الفستان شفافًا عندما كان تحت الضوء

ومع ذلك ، علق ثالث: “كانت ترتدي تحتها بذلة داخلية ، وليست ملابس داخلية ، ولذا لا أرى أي شيء غير لائق هنا”.

ارتدت العارضة فستاناً أصفر في نهائي ملكة جمال فيتنام لعام 2022 في 23 ديسمبر

وصرح رابع قائلاً: “الناس يبالغون في رد فعلهم. أعتقد أن المنظمين هم أيضًا المسؤولون عن هذا الحادث. لديهم فريق لمراقبة العارضات وما زالوا يتركون هذا يحدث.”

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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