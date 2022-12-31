شهامة وكرم مواطن كويتي في مطعم هندي تشعل “تويتر”.. ما يفعله الرجل لا يصدق!

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وطن- كشف الناشط الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، أحمد الميموني، تفاصيل قصة مؤثرة عاشها شخصيا مع رجل كويتي كريم وشهم يدعى “بو بدر العازمي” في أحد المطاعم الهندية بمنطقة الفحيحيل.

وقال “الميموني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عزمني احد الاصدقاء اليوم على ريوق في مطعم هندي بالفحيحيل”.

وأضاف أنه “بعد ماخلصنا اكل وبندفع الحساب الكاشير قال بوبدر العازمي دافع الحساب”، مشيرا إلى أنه حينما سأل “الكاشير” عن “بو بدر العازمي” قال له: “هذا كويتي كل يوم يجي يتريق بالمطعم من سنين وقبل لا يمشي يدفع حساب الموجودين كلهم لأن اغلب رواد المطعم عمال وناس على قد حالها”.

عزمني احد الاصدقاء اليوم على ريوق في مطعم هندي بالفحيحيل بعد ماخلصنا اكل وبندفع الحساب الكاشير قال بوبدر العازمي دافع الحساب سالته منو بوبدر قال هذا كويتي كل يوم يجي يتريق بالمطعم من سنين وقبل لا يمشي يدفع حساب الموجودين كلهم لان اغلب رواد المطعم عمال وناس على قد حالها. — احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) December 30, 2022

كما وجه “الميموني” عبر حسابه رسالة شكر بـ”بو بدر العازمي” داعيا الله أن يجزيه خيرا على مبادرته لطيبة، آملا من الله ان تصله هذه الرسالة.

ف من هذا المنبر اتمنى رسالتي توصله كثر الله خيرك يابو بدر وعسي يجزاك الف خير على البادرة الطيبة🤍 — احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) December 30, 2022

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وتفاعل المغردون بشكل كبير مع القصة التي رواها “الميموني” وشاهدها اكثر من 2.5 مليون شخص، حيث توالت المئات من الردود المشيدة بما فعله الرجل الكويتي، بو بدر العازمي، داعين له لله من ظهر الغيب بأن يحفظه ويبارك فيه على موقفه النبيل.

وفي هذا السياق، قال المغرد، طارق التويم، مشيدا بشهامة الرجل:” اسأل الله العظيم رب العرش العظيم في يوم الجمعة في ساعة الاستجابة ان يفرج همك ويرفع قدرك ويوسع عليك في الدارين يا أبوبدر العازمي مع اني ما اعرفه لكن من تصرفه حبيت ادعي له واشكره على كرمه وحسن عطائه”.

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم في يوم الجمعة في ساعة الاستجابة ان يفرج همك ويرفع قدرك ويوسع عليك في الدارين يا أبوبدر العازمي مع اني ما اعرفه لكن من تصرفه حبيت ادعي له واشكره على كرمه وحسن عطائه — طارق التويم (@tariiiqtwim) December 30, 2022

وقال الدكتور فنيس العجمي:” الله يكثر خيره ويرزقه ويبارك له هذا الرجل الطيب الكريم الذي لم نعرفه لكن نشكره وندعوا الله وجزاك الله خير في اظهار الخير والمعروف وذكره”.

الله يكثر خيره ويرزقه ويبارك له

هذا الرجل الطيب الكريم الذي لم نعرفه لكن نشكره وندعوا الله

وجزاك الله خير في اظهار الخير والمعروف وذكره — د.فنيس العجمي (@Fnyees) December 30, 2022

وأشاد المغرد، صالح الحميدي، بما فعله “العازمي” قائلا:” هذه هي وظيفة المال في يد المحسن ، يعرف فيه حق الله وحق العباد ، فلله دره من من كريم ، وسع الله عليه في ماله وعياله ، ورزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب .”

هذه هي وظيفة المال في يد المحسن ، يعرف فيه حق الله وحق العباد ، فلله دره من من كريم ، وسع الله عليه في ماله وعياله ، ورزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب . — صالح الحميدي (@saleh_alhuma) December 31, 2022

وقالت المغردة، سارة بنت فاضل النجادة مستذكرة موقفا مشابها لرجل آخر:”يا حلوة الله يحفظه ويكثر خيره نفس الموقف بالضبط صارلي انا وبنتي بجوني روكيت بالمارينا وطلع الشايب دايماً يدفع عن الناس ..يا بعدعمري بس انا رحت عكستها ودفعت حسابه ومشيت وكان ودي اقعد معاه واشكره بنفسي بس خفت يصيدني ويرد الحساب الديرة حلوة بهالناس الطيبين الله لا يحرمنا منهم”.