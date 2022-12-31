السبت, ديسمبر 31, 2022
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شهامة وكرم مواطن كويتي في مطعم هندي تشعل “تويتر”.. ما يفعله الرجل لا يصدق!

تفاعل واسع مع تغريدة "الميموني" من قبل المغردين

كتب سالم حنفي
شهامة وكرم مواطن كويتي watanserb.com
شهامة وكرم مواطن كويتي
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وطن- كشف الناشط الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، أحمد الميموني، تفاصيل قصة مؤثرة عاشها شخصيا مع رجل كويتي كريم وشهم يدعى “بو بدر العازمي” في أحد المطاعم الهندية بمنطقة الفحيحيل.

وقال “الميموني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عزمني احد الاصدقاء اليوم على ريوق في مطعم هندي بالفحيحيل”.

وأضاف أنه “بعد ماخلصنا اكل وبندفع الحساب الكاشير قال بوبدر العازمي دافع الحساب”، مشيرا إلى أنه حينما سأل “الكاشير” عن “بو بدر العازمي” قال له: “هذا كويتي كل يوم يجي يتريق بالمطعم من سنين وقبل لا يمشي يدفع حساب الموجودين كلهم لأن اغلب رواد المطعم عمال وناس على قد حالها”.

كما وجه “الميموني” عبر حسابه رسالة شكر بـ”بو بدر العازمي” داعيا الله أن يجزيه خيرا على مبادرته لطيبة، آملا من الله ان تصله هذه الرسالة.

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وتفاعل المغردون بشكل كبير مع القصة التي رواها “الميموني” وشاهدها اكثر من 2.5 مليون شخص، حيث توالت المئات من الردود المشيدة بما فعله الرجل الكويتي، بو بدر العازمي، داعين له لله من ظهر الغيب بأن يحفظه ويبارك فيه على موقفه النبيل.

وفي هذا السياق، قال المغرد، طارق التويم، مشيدا بشهامة الرجل:” اسأل الله العظيم رب العرش العظيم في يوم الجمعة في ساعة الاستجابة ان يفرج همك ويرفع قدرك ويوسع عليك في الدارين يا أبوبدر العازمي مع اني ما اعرفه لكن من تصرفه حبيت ادعي له واشكره على كرمه وحسن عطائه”.

وقال الدكتور فنيس العجمي:” الله يكثر خيره ويرزقه ويبارك له هذا الرجل الطيب الكريم الذي لم نعرفه لكن نشكره وندعوا الله وجزاك الله خير في اظهار الخير والمعروف وذكره”.

وأشاد المغرد، صالح الحميدي، بما فعله “العازمي” قائلا:” هذه هي وظيفة المال في يد المحسن ، يعرف فيه حق الله وحق العباد ، فلله دره من من كريم ، وسع الله عليه في ماله وعياله ، ورزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب .”

وقالت المغردة، سارة بنت فاضل النجادة مستذكرة موقفا مشابها لرجل آخر:”يا حلوة الله يحفظه ويكثر خيره نفس الموقف بالضبط صارلي انا وبنتي بجوني روكيت بالمارينا وطلع الشايب دايماً يدفع عن الناس ..يا بعدعمري بس انا رحت عكستها ودفعت حسابه ومشيت وكان ودي اقعد معاه واشكره بنفسي بس خفت يصيدني ويرد الحساب الديرة حلوة بهالناس الطيبين الله لا يحرمنا منهم”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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