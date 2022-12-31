السبت, ديسمبر 31, 2022
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جينيفر لوبيز عارية تماما في إعلان لعرض منتجاتها الجديدة للعناية بالجسم (شاهد)

أعطت "جي لو" لمحة عن كيفية عمل منتجاتها على جسدها؛ حيث بدت بشرتها متألقة وصحية

كتب رفيف عبدالله
جينيفر لوبيز عارية تماما في إعلان لعرض منتجاتها الجديدة للعناية بالجسم (شاهد) watanserb.com
جينفير لوبيز
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وطن- جينيفر لوبيز هي سيدة أعمال حريصة للغاية، وهي تفعل ما يلزم لتحقيق ذلك في مساعيها الجديدة، مثل: التظاهر بأنها عارية للترويج لمنتجات JLo Body الخاصة بها.

استخدمت جينيفر لوبيز “إنستجرام”، للإعلان عن الإضافات الجديدة إلى علامتها التجارية JLo Body.

ولم تروّج لها فحسب؛ بل أعطت أيضًا لمحة عن كيفية عملها؛ حيث بدت بشَرتها متألقة وصحية.

صورة عارية كلاسيكية للغاية

وكشفت جينيفر لوبيز في الصورة، المكان الذي كانت تقف فيه عارية، وظهرت وذراعاها يلتفّان حول جسدها، مع التأكّد من أنّ صدرها مغطًى في معظم الوقت بينما تبتسم للكاميرا.

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في لقطات أخرى من نفس الفيديو، كانت النجمة ذات الأصول اللاتينية، ترتدي بيجاما، وعلّقت على الفيديو: “اليوم ، أنا فخورة جدًا بتقديم أحدث إضافتين إلى روتين العناية بالجسم الخاص بك من JLo Beauty”.

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وتابعت “جي لو” ترويجَ منتجها قائلة: “مصل جسم عالي الفعالية يعيد الظهور بلطف للحصول على مظهر أكثر إشراقًا وإشراقًا. أستخدم هذا يوميًا على ساقي وذراعي وصدري ومنطقة معدتي”.

نجاح ومبيعات كبيرة

واصلت جينيفر لوبيز بعد ذلك الترويج لمنتجات “التركيبة عالية الأداء”.

وكتبت النجمة العالمية: ” أثبتت التركيبة أنها توفر ترطيبًا فوريًا. مع المساعدة في تقليل ظهور تقشر الجلد وفقدان الثبات للحصول على صورة ظلية أكثر تحديدًا. هذا الكريم فائق الفخامة ومرطب للغاية لدرجة أنني أستخدمه مرتين في اليوم لأظهر لجسدي بعض الحب”.

جينيفر لوبيز تتذكر دورها كسيلينا

علاوةً على ذلك، في الإصدار الأخير من “On The JLo“، شاركت لوبيز بعض هداياها المفضلة لعيد الميلاد، بما في ذلك القمصان الموسيقية التي قدّمتها لها عائلة سيلينا.

وكتبت: “سوزيت والعائلة أرسلوا لي صندوق هدايا كبير من سيلينا هذا الأسبوع وأحببته !!!”.

 

وتابعت: “ارتديت قميص سيلينا هذا على الفور للذهاب للتسوق في عيد الميلاد. إذا كنت تحب قمصان موسيقى الروك آند رول … فهذه القمصان هدية رائعة جدًا. كانت سيلينا جزءًا كبيرًا من حياتي ، لذا ستراني هز هذه في العام الجديد بالتأكيد! شكرا Q fam!”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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