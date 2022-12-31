تجمعوا عليها كالحيوانات.. تحرش جماعي بعراقية ولم يكتفوا بهذا (فيديو)

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وطن– تعرضت فتاة عراقية تبلغ من العمر 17 عاماً إلى التحرش جماعي من قبل عشرات الشبان، عندما كانت تتابع سباقا للدراجات النارية بمنطقة تابعة لمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

تحرش جماعي بعراقية وغضب واسع في العراق

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض الفتاة لشتائم بذيئة وصفات نابية، خلال تجمع لمتابعة استعراض غير مرخص للدراجات النارية في أحد الميادين العامة.

وظهر في الفيديو فتاة وهي تحاول الهروب من مكان يحتشد فيه العشرات فيما يرى العديد منهم وهم يلحقون بها، ويحاول بعضهم ملامستها والإساءة إليها بألفاظ خادشة.

عشرات الشباب في محافظة السليمانية يتحرشـ.ـون #جنسياً بفتاة ذهبت لمشاهدة استعراض للدراجات النارية ! pic.twitter.com/rbjWYXLeZD — Tamara Alkhazraji (@Tamarakhop) December 30, 2022

من جانبها، تحركت الشرطة وقوى الأمن في السليمانية مع انتشار الخبر، منذ ليل الجمعة – السبت، وتمكنت من اعتقال 16 من المشاركين في الاعتداء على الفتاة، لغاية ظهر السبت.

وكان بحوزة بعض المعتدين سواطير وسكاكين وخناجر، فيما يرتقب أن يجري التحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم، وسط توقعات باعتقال آخرين ضلعوا في التحرش بالفتاة.

شرطة #السليمانية تقول إنها قبضت على 16 شخصا اعتدوا علی فتاة في میدان لاستعراض الدراجات الناریة pic.twitter.com/n1tjVhkf9j — Ammar Alhadithy | عمار الحديثي (@Ammar_alhadithy) December 31, 2022

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صدمة كبيرة في العراق من مقطع التحرش الجنسي

وأحدثت المقاطع المصورة صدمة واسعة في البلاد، حيث وصف المعلقون الهجوم بالهجمي الذي استهدف فتاة قاصرا ومغلوبة على أمرها، من قبل مجموعة من المراهقين والشباب.

اعتداء جسدي وتحرش جماعي بفتاة كانت متواجدة في مكان لاستعراض مسابقات الدراجات النارية في مدينة #السليمانية..

يغيب الخوف من الله.. ثم من القانون.. ثم تغيب المروءة والأخلاق!

ما الذي فعلته هذه المسكينة ليُفعل هكذا معها؟ pic.twitter.com/9zie4SZCCn — Ammar Alhadithy | عمار الحديثي (@Ammar_alhadithy) December 31, 2022

اول ما حضرت الفديو صراحة ما صدقت انو بنت ممكن يعاملوها بهيدي الطريقة بس لأنو راحت تحضر سباق دراجات نارية بالعراق #محافظة_السليمانية هيدول مش بشر هيدول وحوش و بيلزمهم ترباية pic.twitter.com/1OlvvJAfas — 🇱🇧مغرد لبناني 🧐 (@libertylebanon1) December 31, 2022

وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق “مسرور بارزاني“، السبت، في منشور على حسابه بتويتر أن الهجوم على فتاة صغيرة في السليمانية، حادث مخجل وغير مبرر وغير مقبول، حسب وصفه.

وقال “بارزني” في تغريدة رصدتها “وطن”، إنه تحدث مع وزير الداخلية والقضاء من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات مع المتورطين في الحادث.

The mob attack on a young girl in Slemani yesterday, at a moment that should’ve been about celebrating the New Year, is shameful, inexcusable and completely unacceptable. I’ve spoken to the Interior and Justice Ministers to investigate and hold those responsible accountable -mb. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) December 31, 2022

وبدوره صرح مدير شرطة السليمانية العميد “آسو شيخ طه” لوكالة “روداو” بأنه تم اعتقال خمسة أشخاص ويجري التحقيق في الأمر.

واستنكر المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق، “جوتيار عادل” الاعتداء على فتاة صغيرة.

وأضاف عادل في بيان: “هذه الحوادث غير مقبولة، وحكومة إقليم كردستان تقف ضد كافة أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص”.

ومن جهته قال سوران عمر، عضو البرلمان العراقي، لوكالة “روداو” الكردية يوم الجمعة: “لسوء الحظ ، وقع الحادث اليوم في هوانا في السليمانية”.

وكشف عمر أن هناك حادثة مثيلة وقعت في الأيام الأخيرة اغتصب عدة أشخاص فيها فتاة في السليمانية ونشرت شرطة المحافظة النبأ، وأضاف أن هؤلاء الأشخاص “كانوا من بين الناس في ساحة الدراجات النارية.”

وتعالت مطالب للجهات الأمنية والحكومية المختصة، بمعاقبة الجناة، حتى يكونوا عبرة لمن يحاول التعدي على النساء والفتيات، والتضييق على حريتهن في الفضاء العام.

77 % من العراقيات يتعرضن للتحرش

وحذر معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن ما يحدث من تصاعد عمليات العنف ضد المرأة في العراق، يعد مؤشرا على تراجع مساحة الحريات العامة وانتشار أفكار متشددة، تحط من شأن المرأة وتبرر العنف ضدها.

الاعتداء على فتاة كوردية بهذه الطريقة البعيدة عن الأعراف العشائرية و عن ديننا الاسلامي في السليمانية اليوم ، أمر مرفوض و ظاهرة بعيدة عن مجتمعنا و ثقافتنا ،

على الحكومة المحلية إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين لمنع تكرار هذه المظاهر الغريبة و المدانة pic.twitter.com/sa5HNGx7fj — Ala Talabani آلا طالباني (@TalabaniAla) December 30, 2022

وكان تقرير سابق أشار إلى أن الأرقام غير الرسمية التي أصدرها منتدى الإعلاميات العراقيات، ذكرت أن 77 بالمائة من العراقيات يتعرضن للتحرش المباشر.

فيما طالب أكثر من 90 بالمئة منهن بوضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين، لكن الأرقام الأكثر إثارة للانتباه هو أن 78 بالمائة من اللواتي تم استقصائهن بأنهن تعرضن للتحرش في مجال العمل، لم تستطعن ترك العمل لأسباب اقتصادية.

وشار إلى أن النسب التي وزعتها الأبحاث الاجتماعية حول أنواع التحرش التي تعرضن لهن، قالت إن 57 بالمائة منهن تعرضن لتحرش لفظي، فيما تتعرض 20 بالمائة منهن لتعرض جنسي.

وكان للتحرش داخل المنزل نسبة 5 بالمائة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تعرضت 7 بالمائة من النساء للتحرش.