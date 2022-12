تجمعوا عليها كالحيوانات.. تحرش جماعي بعراقية ولم يكتفوا بهذا (فيديو)

- Advertisement -

وطن– تعرضت فتاة عراقية تبلغ من العمر 17 عاماً إلى التحرش جماعي من قبل عشرات الشبان، عندما كانت تتابع سباقا للدراجات النارية بمنطقة تابعة لمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض الفتاة لشتائم بذيئة وصفات نابية، خلال تجمع لمتابعة استعراض غير مرخص للدراجات النارية في أحد الميادين العامة.

وظهر في الفيديو فتاة وهي تحاول الهروب من مكان يحتشد فيه العشرات فيما يرى العديد منهم وهم يلحقون بها، ويحاول بعضهم ملامستها والإساءة إليها بألفاظ خادشة.

من جانبها، تحركت الشرطة وقوى الأمن في السليمانية مع انتشار الخبر، منذ ليل الجمعة – السبت، وتمكنت من اعتقال 16 من المشاركين في الاعتداء على الفتاة، لغاية ظهر السبت.

وكان بحوزة بعض المعتدين سواطير وسكاكين وخناجر، فيما يرتقب أن يجري التحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم، وسط توقعات باعتقال آخرين ضلعوا في التحرش بالفتاة.

وأحدثت المقاطع المصورة صدمة واسعة في البلاد، حيث وصف المعلقون الهجوم بالهجمي الذي استهدف فتاة قاصرا ومغلوبة على أمرها، من قبل مجموعة من المراهقين والشباب.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق “مسرور بارزاني“، السبت، في منشور على حسابه بتويتر أن الهجوم على فتاة صغيرة في السليمانية، حادث مخجل وغير مبرر وغير مقبول، حسب وصفه.

وقال “بارزني” في تغريدة رصدتها “وطن”، إنه تحدث مع وزير الداخلية والقضاء من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات مع المتورطين في الحادث.

The mob attack on a young girl in Slemani yesterday, at a moment that should’ve been about celebrating the New Year, is shameful, inexcusable and completely unacceptable.

I’ve spoken to the Interior and Justice Ministers to investigate and hold those responsible accountable -mb.

— Masrour Barzani (@masrourbarzani) December 31, 2022