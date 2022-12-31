السبت, ديسمبر 31, 2022
الرئيسيةالهدهدتجمعوا عليها كالحيوانات.. تحرش جماعي بعراقية ولم يكتفوا بهذا (فيديو)
الهدهد

تجمعوا عليها كالحيوانات.. تحرش جماعي بعراقية ولم يكتفوا بهذا (فيديو)

حدث ذلك أثناء مسابقة للدراجات النارية في السليمانية بالعراق وظهر عدد كبير من الشباب وهم يتحرشون جنسيا بالفتاة وبحوزة بعضهم سواطير وخناجر

كتب خالد الأحمد
تحرش جماعي بعراقية watanserb.com
تعرض فتاة عراقية للتحرش
- Advertisement -

وطن– تعرضت فتاة عراقية تبلغ من العمر 17 عاماً إلى التحرش جماعي من قبل عشرات الشبان، عندما كانت تتابع سباقا للدراجات النارية بمنطقة تابعة لمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

تحرش جماعي بعراقية وغضب واسع في العراق

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض الفتاة لشتائم بذيئة وصفات نابية، خلال تجمع لمتابعة استعراض غير مرخص للدراجات النارية في أحد الميادين العامة.

وظهر في الفيديو فتاة وهي تحاول الهروب من مكان يحتشد فيه العشرات فيما يرى العديد منهم وهم يلحقون بها، ويحاول بعضهم ملامستها والإساءة إليها بألفاظ خادشة.

من جانبها، تحركت الشرطة وقوى الأمن في السليمانية مع انتشار الخبر، منذ ليل الجمعة – السبت، وتمكنت من اعتقال 16 من المشاركين في الاعتداء على الفتاة، لغاية ظهر السبت.

وكان بحوزة بعض المعتدين سواطير وسكاكين وخناجر، فيما يرتقب أن يجري التحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم، وسط توقعات باعتقال آخرين ضلعوا في التحرش بالفتاة.

- Advertisement -

صدمة كبيرة في العراق من مقطع التحرش الجنسي

وأحدثت المقاطع المصورة صدمة واسعة في البلاد، حيث وصف المعلقون الهجوم بالهجمي الذي استهدف فتاة قاصرا ومغلوبة على أمرها، من قبل مجموعة من المراهقين والشباب.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق “مسرور بارزاني“، السبت، في منشور على حسابه بتويتر أن الهجوم على فتاة صغيرة في السليمانية، حادث مخجل وغير مبرر وغير مقبول، حسب وصفه.

وقال “بارزني” في تغريدة رصدتها “وطن”، إنه تحدث مع وزير الداخلية والقضاء من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات مع المتورطين في الحادث.

وبدوره صرح مدير شرطة السليمانية العميد “آسو شيخ طه” لوكالة “روداو” بأنه تم اعتقال خمسة أشخاص ويجري التحقيق في الأمر.

واستنكر المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق، “جوتيار عادل” الاعتداء على فتاة صغيرة.

وأضاف عادل في بيان: “هذه الحوادث غير مقبولة، وحكومة إقليم كردستان تقف ضد كافة أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص”.

ومن جهته قال سوران عمر، عضو البرلمان العراقي، لوكالة “روداو” الكردية يوم الجمعة: “لسوء الحظ ، وقع الحادث اليوم في هوانا في السليمانية”.

وكشف عمر أن هناك حادثة مثيلة وقعت في الأيام الأخيرة اغتصب عدة أشخاص فيها فتاة في السليمانية ونشرت شرطة المحافظة النبأ، وأضاف أن هؤلاء الأشخاص “كانوا من بين الناس في ساحة الدراجات النارية.”

وتعالت مطالب للجهات الأمنية والحكومية المختصة، بمعاقبة الجناة، حتى يكونوا عبرة لمن يحاول التعدي على النساء والفتيات، والتضييق على حريتهن في الفضاء العام.

77 % من العراقيات يتعرضن للتحرش

وحذر معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن ما يحدث من تصاعد عمليات العنف ضد المرأة في العراق، يعد مؤشرا على تراجع مساحة الحريات العامة وانتشار أفكار متشددة، تحط من شأن المرأة وتبرر العنف ضدها.

وكان تقرير سابق أشار إلى أن الأرقام غير الرسمية التي أصدرها منتدى الإعلاميات العراقيات، ذكرت أن 77 بالمائة من العراقيات يتعرضن للتحرش المباشر.

فيما طالب أكثر من 90 بالمئة منهن بوضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين، لكن الأرقام الأكثر إثارة للانتباه هو أن 78 بالمائة من اللواتي تم استقصائهن بأنهن تعرضن للتحرش في مجال العمل، لم تستطعن ترك العمل لأسباب اقتصادية.

وشار إلى أن النسب التي وزعتها الأبحاث الاجتماعية حول أنواع التحرش التي تعرضن لهن، قالت إن 57 بالمائة منهن تعرضن لتحرش لفظي، فيما تتعرض 20 بالمائة منهن لتعرض جنسي.

وكان للتحرش داخل المنزل نسبة 5 بالمائة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تعرضت 7 بالمائة من النساء للتحرش.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

تحرش جماعي بنساء مغربيات “داخل مقر حكومي لحقوق الإنسان” وإدانة واسعة للحادثة وسط محاولات لتكميم الأفواه

الهدهد

شهامة شاب تنقذ سورية من تحرش جماعي على طريق الهجرة

حياتنا

مشهد صادم لـ”تحرش جماعي” بفتاة في “ميدل بست” بالرياض يثير استياءً واسعاً! (فيديو)

حياتنا

“شاهد” اختطاف واغتصاب فتاة عراقية في جريمة مروّعة!

حياتنا

ما حدث لهذه المصرية لا يستوعبه عقل .. أفظع فيديو يمكن أن تراه في حياتك لحادث تحرش جماعي!

حياتنا

شاهد| احتضنوهنّ وقبلوهنّ وحاولوا نزع ملابسهنّ.. تحرش جماعي بـ3 فتيات مصريات يشعل المواقع

حياتنا

ظهرت عارية تماما لمدة أيام في غابات أمريكا.. “شاهد” فتاة عراقية تثير ضجة بسبب مشاركتها في هذا البرنامج الشهير!

حياتنا

“شاهد” تحرش جماعي على الهواء بسيدة خلال تجمّع للحزب الحاكم في باكستان!

حياتنا

شاهد| لم يأبهوا بصراخها .. تحرّش جماعي “صادم” بفتاة سعودية تقود مركبتها في أحد الشوارع!

فيديو

فيديو صادم| انساقوا وراءها كقطيع الخرفان .. تحرش جماعي بفتاة على كورنيش طنجة المغربية!!

الهدهد

“شاهد” إسرائيل تحتفل بفتاة عراقية هاجمت الفلسطينيين ودافعت عن الصهاينة

فيديو

فيديو| تحرش جماعي بفتيات في مركز تجاري بالسعودية!!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذا ما فعله مشجع جزائري مع بيليه عام 1970 وأثار جدلا واسعا (فيديو)

ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول تختتم 2022 بألبوم لأكثر صورها إثارة! (شاهد)

تفاصيل جديدة ومفاجأة بشأن حادث “كمين الإسماعيلية”.. من يقف وراءه؟

فتاة تضطر لهذا الأمر لتنجو من الموت حرقا.. فيديو صادم

ميسي في السعودية بداية 2023 وصدام جديد مع رونالدو.. ما القصة؟

سبب وفاة “باربرا والترز”.. محاوِرة الرؤساء التقت صدام حسين والقذافي

تشافي من بينهم .. بطاقات بالجملة في ديربي برشلونة وإسبانيول (شاهد)

كريستيانو رونالدو يعتنق الإسلام.. هل تُحقق صفقة النصر أمنية جمهوره العربي؟

فيديو “فوق الكبري” يهز مصر.. شاب وفتاة يمارسان العلاقة علناً في وضح النهار (شاهد)

كم تبلغ قيمة تشكيلة النصر السعودي بعد انضمام كريستيانو رونالدو؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC