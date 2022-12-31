النصر في الصدارة .. ترتيب الدوري السعودي روشن 2023

- Advertisement -

وطن- اعتلى فريق النصر السعودي، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023، من جديد، بعد فوزه النظيف على منافسه الخليج بهدف دون رد، في منافسات الجولة ال11.

كما وسجل النصر السعودي، هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل شباك الخليج، عند الدقيقة ال5 عن طريق الكاميروني المخضرم فينسنت أبو بكر.

‌🎥 هدف النصر الأول

⚽️ فينسنت أبوبكر

#️⃣ #الخليج_النصر pic.twitter.com/y3GOUGhen3 — دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022

مباراة النصر السعودي ضد الخليج

وشهدت مباراة النصر والخليج، الإثارة والقوية بين كلا الفريقين طيلة مجريات أحداث اللقاء، فقد تفوق الخليج على النصر بعدد تسديداته إلى 9 تسديدات، بينما وصل عدد تسديدات الأخير إلى 8 تسديدات.

كما وتفوق المتصدر النصر السعودي في الاستحواذ على الكرة أمام الخليج بنسبة 67%، على عكس الأخير الذي استحوذ بنسبة 33%.

ترتيب الدوري السعودي روشن 2023

كما وجاء ترتيب الدوري السعودي روشن 2023، مع نهاية الجولة ال11، على النحو الآتي:

- Advertisement -

(1) النصر السعودي 26 نقطة.

(2) الشباب 25 نقطة.

(3) اتحاد جدة 24 نقطة.

(4) التعاون 23 نقطة.

(5) الهلال 22 نقطة.

(6) ضمك 18 نقطة.

(7) الطائي 18 نقطة.

(8) أبها 16 نقطة.

(9) الفتح 15 نقطة.

(10) الاتفاق 13 نقطة.

(11) الرائد 12 نقطة.

(12) الفيحاء 11 نقطة.

(13) الوحدة 9 نقاط.

(14) العدالة 5 نقاط.

(15) الخليج 4 نقاط.

(16) الباطن نقطة وحيدة.

نلتقي بكم الخميس المقبل ⚽️❤️ مباريات الجولة الـ12 😍👇 pic.twitter.com/5RH9G3pUE2 — دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022

كما وسيلتقي فريق النصر أمام الطائي، الخميس، في منافسات الجولة ال12 من الدوري السعودي روشن 2023، على ملعب ( جامعة الملك سعود) في العاصمة السعودية (الرياض).

كما ومن المتوقع أن يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أولى مبارياته مع فريقه الجديد النصر السعودي، في المباراة القادمة أمام الطائي مع نهاية الأسبوع الجاري.