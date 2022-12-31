السبت, ديسمبر 31, 2022
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رياضة

النصر في الصدارة .. ترتيب الدوري السعودي روشن 2023

النصر السعودي في الصدارة بفارق نقطة وحيدة مع الوصيف الشباب

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري السعودي روشن 2023 watanserb.com
النصر في صدارة ترتيب الدوري السعودي روشن 2023
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وطن- اعتلى فريق النصر السعودي، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023، من جديد، بعد فوزه النظيف على منافسه الخليج بهدف دون رد، في منافسات الجولة ال11.

كما وسجل النصر السعودي، هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل شباك الخليج، عند الدقيقة ال5 عن طريق الكاميروني المخضرم فينسنت أبو بكر.

مباراة النصر السعودي ضد الخليج

وشهدت مباراة النصر والخليج، الإثارة والقوية بين كلا الفريقين طيلة مجريات أحداث اللقاء، فقد تفوق الخليج على النصر بعدد تسديداته إلى 9 تسديدات، بينما وصل عدد تسديدات الأخير إلى 8 تسديدات.

كما وتفوق المتصدر النصر السعودي في الاستحواذ على الكرة أمام الخليج بنسبة 67%، على عكس الأخير الذي استحوذ بنسبة 33%.

مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي روشن 2023
مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي روشن 2023

ترتيب الدوري السعودي روشن 2023

كما وجاء ترتيب الدوري السعودي روشن 2023، مع نهاية الجولة ال11، على النحو الآتي:

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(1) النصر السعودي 26 نقطة.

(2) الشباب 25 نقطة.

(3) اتحاد جدة 24 نقطة.

(4) التعاون 23 نقطة.

(5) الهلال 22 نقطة.

(6) ضمك 18 نقطة.

(7) الطائي 18 نقطة.

(8) أبها 16 نقطة.

(9) الفتح 15 نقطة.

(10) الاتفاق 13 نقطة.

(11) الرائد 12 نقطة.

(12) الفيحاء 11 نقطة.

(13) الوحدة 9 نقاط.

(14) العدالة 5 نقاط.

(15) الخليج 4 نقاط.

(16) الباطن نقطة وحيدة.

كما وسيلتقي فريق النصر أمام الطائي، الخميس، في منافسات الجولة ال12 من الدوري السعودي روشن 2023، على ملعب ( جامعة الملك سعود) في العاصمة السعودية (الرياض).

الدوري السعودي روشن 2023
الدوري السعودي روشن 2023

كما ومن المتوقع أن يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أولى مبارياته مع فريقه الجديد النصر السعودي، في المباراة القادمة أمام الطائي مع نهاية الأسبوع الجاري.

المصدروطن + صفحة النصر السعودي + صفحة الدوري السعودي روشن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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