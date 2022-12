الكشف عن مبلغ ضخم تقاضاه “بيليه” باتفاق سري مع شركة “بوما” من أجل هذه اللقطة!(شاهد)

- Advertisement -

وطن- كشف موقع “sportbible” تفاصيل صفقة مثيرة عقدَها أسطورة كرة القدم البرازيلي “بيليه” جلبت له مبلغاً ضخماً.

وقال الموقع، إنّ “بيليه” حصل على مبلغ ضخم وصل إلى 120 ألف دولار فقط مقابل قيامه بربط رباط حذائه قبل مباراة في كأس العالم.

ووفقاً للموقع، فقد كانت شركتا “أديداس” و”بوما” يائستين لربط اسمهما بـ”بيليه”، لكن العلامة التجارية الأخيرة تمكّنت من الارتباط به خلال مسيرته الكروية المتألقة.

وفي تفاصيل الواقعة، أشار الموقع إلى أنّه في عام 1924، أسّس الأخوان: أدولف ورودولف داسلر، شركةَ أحذية من غرفة غسيل والدتهما، وأثبتا نجاحهما الكبير.

وأوضح أنّهما اختلفا في الأربعينيات، وذهب كلٌّ منهما في طريق منفصل، حيث أنشأ “أدولف” شركة “أديداس”، وأسّس “رودولف” شركةَ “بوما”، وسرعان ما أصبحا متنافسينِ ووجّها أعينَهما إلى “بيليه” عندما كانت شعبيته تتخطى الحدود.

وتابع الموقع، أنّه في البداية كان التسجيل مكلّفًا للغاية، وتمّ إنشاء “ميثاق بيليه”؛ حيث أقسم كلاهما على عدم ملاحقة أشهر رياضي في العالم.

ومع ذلك، ذهبت “بوما” وخرقت هذا الاتفاق في عام 1970 في كأس العالم في المكسيك؛ حيث ذهبت ودفعت لـ”بيليه” مبلغاً ضخماً مقابل ارتداء حذائهم في ربع النهائي ضد بيرو.

