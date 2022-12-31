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الكشف عن مبلغ ضخم تقاضاه “بيليه” باتفاق سري مع شركة “بوما” من أجل هذه اللقطة!(شاهد)

شركة بوما اتفقت مع بيليه باستئذان الحكم لربط حذائه قبل مبارة البرازيل مع بيرو في مونديال 1970م

كتب سالم حنفي
بيليه و شركة بوما watanserb.com
أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه
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وطن- كشف موقع “sportbible” تفاصيل صفقة مثيرة عقدَها أسطورة كرة القدم البرازيلي “بيليه” جلبت له مبلغاً ضخماً.

وقال الموقع، إنّ “بيليه” حصل على مبلغ ضخم وصل إلى 120 ألف دولار فقط مقابل قيامه بربط رباط حذائه قبل مباراة في كأس العالم.

الكشف عن مبلغ ضخم تقاضيه بيليه باتفاق سري مع شركة بوما
الكشف عن مبلغ ضخم تقاضيه بيليه باتفاق سري مع شركة بوما

ووفقاً للموقع، فقد كانت شركتا “أديداس” و”بوما” يائستين لربط اسمهما بـ”بيليه”، لكن العلامة التجارية الأخيرة تمكّنت من الارتباط به خلال مسيرته الكروية المتألقة.

مبلغ ضخم تقاضيه بيليه باتفاق سري مع شركة بوما
مبلغ ضخم تقاضيه بيليه باتفاق سري مع شركة بوما

تأسيس شركتي أديداس وبوما

وفي تفاصيل الواقعة، أشار الموقع إلى أنّه في عام 1924، أسّس الأخوان: أدولف ورودولف داسلر، شركةَ أحذية من غرفة غسيل والدتهما، وأثبتا نجاحهما الكبير.

وأوضح أنّهما اختلفا في الأربعينيات، وذهب كلٌّ منهما في طريق منفصل، حيث أنشأ “أدولف” شركة “أديداس”، وأسّس “رودولف” شركةَ “بوما”، وسرعان ما أصبحا متنافسينِ ووجّها أعينَهما إلى “بيليه” عندما كانت شعبيته تتخطى الحدود.

وتابع الموقع، أنّه في البداية كان التسجيل مكلّفًا للغاية، وتمّ إنشاء “ميثاق بيليه”؛ حيث أقسم كلاهما على عدم ملاحقة أشهر رياضي في العالم.

بوما تخرق الاتفاق

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ومع ذلك، ذهبت “بوما” وخرقت هذا الاتفاق في عام 1970 في كأس العالم في المكسيك؛ حيث ذهبت ودفعت لـ”بيليه” مبلغاً ضخماً مقابل ارتداء حذائهم في ربع النهائي ضد بيرو.

خطوة تسويقية

وفي خطوةٍ تسويقية عبقرية، طلبت الشركة منه أن يطلبَ من الحَكم بعض الوقت لربط الأربطة في نصف الدائرة قبل انطلاق المباراة، في حين تفرّغ مصوّر “بوما” ليقومَ بالتكبير للحصول على لقطة المال، وذهبوا في مبيعات سنوية قياسية في ذلك العام.

حذاء بوما لبيليه
حذاء بوما لبيليه

وفازت البرازيل حينها على بيرو 4-2، وذهبت على طول الطريق؛ حيث سجّل بيليه في الفوز 4-1 على إيطاليا في النهائي ليحقّقَ بطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها.

وبحسب ما ورد، كانت شركة أديداس غاضبة، وبالتالي نشبت حرب تجارية، على الرغم من أنّ كليهما في هذه الأيام شركتان بمليارات الجنيهات الإسترلينية.

واختتم الموقع بالقول، إنه لا يمكن التغاضي عن جاذبية بيليه العالمية، وليس هناك مَن يُنكر تأثيره على كرة القدم الحديثة.

المصدرتويتر، موقع sportbible، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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