الأمير سلطان لنيكسون: عبدالناصر ابتز جنودنا بالعاهرات ليفصلوا الحجاز عن نجد

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وطن- كشفت وثيقة امريكية بتاريخ ١٩٧٢/٦/١٥، عن فحوى لقاء جمع وزير الدفاع السعودي آنذاك سلطان بن عبدالعزيز مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في واشنطن، حيث شكر الأمير سلطان الرئيس نيكسون على حسن استقباله وابلغه بتحيات الملك فيصل، وجاء هذا اللقاء بعد ١٥ يوما من تاميم النفط العراقي على يد احمد حسن البكر الذي أحدث رعبا في أمريكا والغرب.

وقال سلطان لنيكسون ان السعودية تعتبر الولايات المتحدة بطلة السلام والمدافع عنه في جميع أنحاء العالم، “حين يذكر اسم الرئيس نيكسون ، يساويه الناس على الفور بالسلام وخدمة قضايا السلام”!!.

وطمأن سلطان الرئيس الأمريكي عن تحسن العلاقة السعودية مع شاه إيران وعلاقاتها الجيدة مع الأردن والكويت ومع معظم جيرانها “المملكة العربية السعودية صديقة لكل دولة في المنطقة باستثناء تلك الدول التي لا ترغب في صداقتها”!.

وكانت امريكا قد طالبت السعودية بتمتين علاقتها مع ايران والكويت والأردن لمواجهة ما قدر يجري جراء تاميم النفط العراقي.

وطلب سلطان من الولايات المتحدة التعاون اللازم لتحسين وضع السعودية العسكري وتحديث قواتها المسلحة، وقال ان الملك فيصل قد حسن العلاقات مع إيران لدرجة أن المملكة العربية السعودية تتمتع اليوم بعلاقة ممتازة مع ذلك البلد، على الرغم من حقيقة أنه كانت هناك مشاكل حدودية مع إيران. وينطبق الشيء نفسه على العلاقات السعودية مع الكويت. على الصعيد البري والبحري ، تم التغلب على الصعوبات مع الكويت، لقد أعطى الملك فيصل للكويت ميناء سعود في محاولة لتحسين العلاقات.

العجيب ان ميناء سعود ( ميناء الزور) الذي احتلته السعودية وضمته للمنطقة المحايدة رغم وجوده في عمق حدود الكويت، وذلك بعد اكتشاف النفط فيه عام ١٩٥٨، لم تستعده الكويت في تلك الفترة ولا حتى يومنا هذا، بل قامت السعودية قبل سنوات بتأجيره لشركة شيفرون النفطية الأمريكية، ودون استئذان الكويت.

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وقال الأمير سلطان للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ان المملكة العربية السعودية محبة للسلام وتؤمن بالبناء وتعارض الهدم.

وحين سأل نيكسون عن مدى ولاء الجيش السعودي للعائلة المالكة، شكر الامير سلطان الرئيس الأمريكي على اهتمامه بهذه النقطة، وقال: “ان الحكومة السعودية اكتشفت في عام 1960 أن بعض أفراد قواتها المسلحة قد تورطوا مع عاهرات في مصر وكانوا يتعرضون للابتزاز من قبل عملاء الرئيس المصري جمال عبد الناصر، حيث تم إغراء هؤلاء الشباب للقيام بثورة من خلال الوعود بأنهم إذا نجحوا سيحصلون على مناصب ذات سلطة عالية. حدث هذا قبل عام 1962 عندما كانت الظروف في المملكة العربية السعودية سيئة لا سيما بسبب سوء حكم الملك الراحل سعود. كان هناك عدم استقرار وارتباك ثم تم منع ولي العهد فيصل من الاشتراك في السلطة لفعل أي شيء للمساعدة في تحسين هذا الوضع المؤسف”.

وتابع الامير سلطان انه في وقت لاحق وبعد تولى الملك فيصل مقاليد الحكم بدأت السلطات في جمع معلومات عن عناصر معينة داخل القوات المسلحة. لم يتم فعل أي شيء جذري في ذلك الوقت (1962) ولكن تم إدراك أن هؤلاء الشباب كانت لهم علاقات مباشرة مع مصر وأن مصر كانت وراء نشاطهم التخريبي.

وتابع سلطان أنه في عام 1964 ألقى الرئيس عبد الناصر أسلحة وذخائر جوا على هؤلاء الرجال للقيام بدورهم التخريبي، وكان من المقرر إلقاء هذه الأسلحة في نقطة ما بين جدة والمدينة المنورة، وتجنيد بعض القبائل في تلك المنطقة لاستخدام هذه الأسلحة للإطاحة بالحكومة في جدة، والاستيلاء على السلطة ومن ثم عزل الحجاز عن نجد.

واختتم اللقاء بشكر الرئيس الأمريكي الأمير سلطان على الهدايا التي تم تسليمها بعد ظهر ذلك اليوم إلى البيت الأبيض.

ومع ان الابتزاز بالعاهرات لا يستبعد على جمال عبد الناصر، الا انه لا يستبعد ايضا ان تكون كذبة ككذبة إعادة ميناء سعود (الزور ) للكويت!، وربما يقصد احد إخوته المشاركين في محاولة الانقلاب هذه، طلال بن عبدالعزيز والذي تورط في فضائح جنسية عديدة في مصر ولبنان وبقاع شتى، وظل لسنوات وهو يعالج من مرض السفلس في مصر.

وقد تكون جزء من حرب “النيل من الأعراض” التي بدأتها اذاعة صوت العرب ضد اسرة آل سعود حين اذاعت العديد من فضائح الأسرة من بينها ما يتعلق بإبنتي الملك فيصل نفسه وغيرهن من أميرات الأسرة الحاكمة وهو الذي لم ينسى جرحها سلطان بن عبدالعزيز كما يبدو.

يذكر ان سلطان بن عبدالعزيز تورط عام ١٩٨٥ في اكبر فضيحة فساد في شراء الأسلحة في التاريخ والمعروفة بصفقة اليمامة، ناهيك عن تاريخ من فضائح صفقات الاسلحة التي تورط فيها مع تاجر السلاح والدعارة عدنان خاشقجي.