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الهدهد

اعتقال مقرئ كويتي شهير بتونس بتهم إرهابية.. والسبب مسابقة قرآن كريم

القضية تشمل متهمين آخرين أحيلوا للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب

كتب خالد السعدي
اعتقال مقرئ كويتي watanserb.com
اعتقال مقرئ كويتي
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وطن- أثيرت ضجة بعد تردد أنباء القبض على المقرئ الكويتي محمود الرفاعي في تونس.

وتحدثت أنباء عن أن الرفاعي تم اعتقاله في ولاية قفصة التونسية.

يأتي هذا فيما قالت المحامية حنان الخميري، إن النيابة العمومية في قفصة أحالت 6 أشخاص على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بتهم إرهابية، ومن بينهم المقرئ الكويتي محمود الرفاعي.

وأضافت أن حيثيات القضية تعود إلى تنظيم مسابقة للأطفال من عدة جهات لتحفيظ القرآن الكريم، في فضاء خاص بولاية قفصة، يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، من طرف مواطنين تونسيين أصيلي الجهة مقيمين في سويسرا، ويشرفون على جمعية لتحفيظ القرآن بقفصة واعتادوا على تنظيم هذه المسابقة في السنوات الفارطة وفق تأكيدها.

وأوضحت الخميري أن موكليها وهم منظمو المسابقة أعلموا السلطات المحلية والجهوية بتنظيم حفل تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة، لكنهم فوجئوا باقتحام الأمن الفضاء الخاص (قاعة أفراح)، والقبض عليهم وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

من هو القارئ محمود الرفاعي؟

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ومحمود الرفاعي من قارئي القرآن الكريم في دولة الكويت، اسمه محمود سيد علي الرفاعي، حاصل على المركز الأول في مسابقة الكويت الكبرى العاشرة لحفظ القرآن الكريم وتجويده والتي اقيمت برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمسجد الدولة الكبير.

وحصل على إجازة برواية حفص عن عاصم من الشاطبية من الشيخ عبد الرافع رضوان الشرقاوي عضو مجمع المصحف بالمدينة المنورة.

كما حصل أيضا على إجازة برواية حفص من طريق الطيبة من الشيخ محمد أبورواش مدير إدارة مراقبة النص في مجمع المصحف وحاليا يدرس القراءات السبع. كما لديه دورات كثيرة في تصحيح التلاوة في وزارة الأوقاف.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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