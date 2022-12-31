السبت, ديسمبر 31, 2022
الرئيسيةحياتناأحضان وقبلات حارة بين أصالة وإليسا.. فيديو مسرب وتفاصيل الصلح بينهما
حياتنا

أحضان وقبلات حارة بين أصالة وإليسا.. فيديو مسرب وتفاصيل الصلح بينهما

مصالحة تمت بين إليسا وأصالة في كواليس مسرح محمد عبده بعد سوء تفاهم

كتب خالد الأحمد
قبلات بين أصالة وإليسا watanserb.com
الفنانتين أصالة و إليسا
- Advertisement -

وطن– تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل جمع الفنانتين أصالة وإليسا، والتقط خلف الكواليس في حفل غنائي كبير بالرياض على مسرح “محمد عبده” نظمته هيئة الترفيه احتفالا برأس السنة.

فيديو لأصالة وإليسا من الكواليس

ووثق الفيديو الذي رصدته (وطن) لقاءا حميمياً بين النجمتين أصالة وإليسا.

وظهرت الفنانة أصالة في المقطع الذي بثته قناة “ال بي سي” اللبنانية، وهي تعانق زميلتها إليسا عناقاً حاراً ثم تمسك بيدها اليسرى وتقول ضاحكة:”تعالي يا قلبي انتي”.

وفي مشهد تال بدت مذيعة من القناة اللبنانية، وهي تسأل النجمة إليسا عن سبب احتضان أصالة لها بهذا الشكل والاحتفاء الكبير بها.

لتكشف لها أنه كان هناك مشكلة صغيرة قائمة بينهما وهي تصالحها الآن:”شوي كان في سوء تفاهم واليوم راس السنة والمسامح كريم.”

- Advertisement -

وفجأة تدخل الفنانة أصالة التي بدت في لوك مختلف عما عرفت به بعد إجرائها عملية تجميل غيرت ملامحها تماما، وردت على المذيعة التي سألتها: “ليش مزعلتيها إليسا” قائلة: “أنا باعتذر”.

وتابعت: “إلا هالبنت” -مشيرة إلى إليسا- هاي حياتي حبيبتي وشريكتي وقلبنا شبه بعض.” وأضافت: “لازم نغني تعا نقسم القمر انا نص وانت نص”.

مسرح محمد عبده

وكانت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات قد أعلنت منذ عدة أيام عن استعدادها لإقامة حفل غنائى ضخم يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي، على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض واحتفالا برأس السنة الجديدة.

ولفتت إلى أن الحفل سيضم 12 مطربا ومطربة من مختلف الدول العربية، ومنهم إليسا وأصالة وبهاء سلطان، وصابر الرباعي ونانسي عجرم.

وطرحت شركة “روتانا” البوستر الدعائى للحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انتسجرام تحت عنوان : الحدث الأضخم فى عام 2022.

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع مصالحة إليسا وأصالة ولقائهما المميز بعد طول جفوة.

وعلقت “شهد صالح” في هذا السياق: “مش الشطارة انك تجمع نانسي عجرم ونوال الزغبي وأصالة واليسا ونجوى كرم.. الشطارة أنك تجمع أنغام و أصالة” -في إشارة إلى الخلاف المستفحل بين النجمتين أصالة وأنغام وتعنت أنغام في الصلح مع أصالة.

وعقبت “فرح كرم” :” بدنا كواليس نجوى واليسا”.

وعلق آخر:” مو عارف احسد اليسا او احسد اصالة”.

وأشاد ناشطون بالمصالحة التي تمت بين إليسا وأصالة اليوم في كواليس مسرح محمد عبده، بعد سوء تفاهم قد حصل قبل فترة، حيث اعتذرت أصالة من إليسا مباشرة أمام عدسات الكاميرات.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

أصالة تستفز الشعب الجزائري بما وضعته على رأسها في المغرب “فيديو”

حياتنا

أصالة في موقف مُحرج أمام زوجها بعدما طلب منها متسابق سعودي أمر جريء! (فيديو)

حياتنا

أصالة تستفز إعلامية لبنانية: “ألحانها من هيئة الأمر بالمعروف بالسعودية”! (فيديو)

حياتنا

إليسا.. شاعر أغنيتها “يا مرايتي” يكشف عمرها الحقيقي ويطالبها بأمر صادم (فيديو)

حياتنا

إليسا ووصلة رقص جماعي مع يسرا ولبلبة في السعودية.. فيديو

حياتنا

أصالة تمتص غضب المصريين بهذه الكلمات والاعترافات الجديدة! (فيديو)

حياتنا

ميادة الحناوي تصدم الجمهور بشكلها الجديد بعد عمليات التجميل! (شاهد)

حياتنا

هيفاء وهبي بملابس مراهقات ووضعيات جريئة ورسائل غامضة لـ “أصالة”! (شاهد)

حياتنا

أصالة بملامح صادمة في موسم الرياض.. هل ثبت صدق هيفاء وهبي؟ (شاهد)

حياتنا

أصالة نصري وسر وجهها الجديد.. عامان من التحضيرات وعمليات التجميل! (شاهد)

حياتنا

إليسا تبرر تغريدتها حول علاء عبدالفتاح بطريقة غير متوقعة! (فيديو)

حياتنا

إليسا تخاطر بمستقبلها الفني في مصر.. تغريدة جريئة عن علاء عبدالفتاح وضعتها في ورطة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

انفصال رجوة والأمير الحسين.. معارض يفجر جدلا رغم بيان الديوان الأردني

كيف ستتعامل السعودية مع علاقة رونالدو وجورجينا خارج إطار الزواج؟

مستشار رئاسة أمن الدولة السعودي يهين مصر:يتسولون قوت يومهم (فيديو)

فيديو جريء جداً لـِ “دنيا بطمة” بعد طلاقها من محمد الترك (شاهد)

تجمعوا عليها كالحيوانات.. تحرش جماعي بعراقية ولم يكتفوا بهذا (فيديو)

هذا ما فعله مشجع جزائري مع بيليه عام 1970 وأثار جدلا واسعا (فيديو)

ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول تختتم 2022 بألبوم لأكثر صورها إثارة! (شاهد)

تفاصيل جديدة ومفاجأة بشأن حادث “كمين الإسماعيلية”.. من يقف وراءه؟

فتاة تضطر لهذا الأمر لتنجو من الموت حرقا.. فيديو صادم

ميسي في السعودية بداية 2023 وصدام جديد مع رونالدو.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC