أحضان وقبلات حارة بين أصالة وإليسا.. فيديو مسرب وتفاصيل الصلح بينهما

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وطن– تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل جمع الفنانتين أصالة وإليسا، والتقط خلف الكواليس في حفل غنائي كبير بالرياض على مسرح “محمد عبده” نظمته هيئة الترفيه احتفالا برأس السنة.

فيديو لأصالة وإليسا من الكواليس

ووثق الفيديو الذي رصدته (وطن) لقاءا حميمياً بين النجمتين أصالة وإليسا.

وظهرت الفنانة أصالة في المقطع الذي بثته قناة “ال بي سي” اللبنانية، وهي تعانق زميلتها إليسا عناقاً حاراً ثم تمسك بيدها اليسرى وتقول ضاحكة:”تعالي يا قلبي انتي”.

وفي مشهد تال بدت مذيعة من القناة اللبنانية، وهي تسأل النجمة إليسا عن سبب احتضان أصالة لها بهذا الشكل والاحتفاء الكبير بها.

لتكشف لها أنه كان هناك مشكلة صغيرة قائمة بينهما وهي تصالحها الآن:”شوي كان في سوء تفاهم واليوم راس السنة والمسامح كريم.”

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وفجأة تدخل الفنانة أصالة التي بدت في لوك مختلف عما عرفت به بعد إجرائها عملية تجميل غيرت ملامحها تماما، وردت على المذيعة التي سألتها: “ليش مزعلتيها إليسا” قائلة: “أنا باعتذر”.

وتابعت: “إلا هالبنت” -مشيرة إلى إليسا- هاي حياتي حبيبتي وشريكتي وقلبنا شبه بعض.” وأضافت: “لازم نغني تعا نقسم القمر انا نص وانت نص”.

مسرح محمد عبده

وكانت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات قد أعلنت منذ عدة أيام عن استعدادها لإقامة حفل غنائى ضخم يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي، على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض واحتفالا برأس السنة الجديدة.

ولفتت إلى أن الحفل سيضم 12 مطربا ومطربة من مختلف الدول العربية، ومنهم إليسا وأصالة وبهاء سلطان، وصابر الرباعي ونانسي عجرم.

وطرحت شركة “روتانا” البوستر الدعائى للحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انتسجرام تحت عنوان : الحدث الأضخم فى عام 2022.

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع مصالحة إليسا وأصالة ولقائهما المميز بعد طول جفوة.

وعلقت “شهد صالح” في هذا السياق: “مش الشطارة انك تجمع نانسي عجرم ونوال الزغبي وأصالة واليسا ونجوى كرم.. الشطارة أنك تجمع أنغام و أصالة” -في إشارة إلى الخلاف المستفحل بين النجمتين أصالة وأنغام وتعنت أنغام في الصلح مع أصالة.

وعقبت “فرح كرم” :” بدنا كواليس نجوى واليسا”.

وعلق آخر:” مو عارف احسد اليسا او احسد اصالة”.

وأشاد ناشطون بالمصالحة التي تمت بين إليسا وأصالة اليوم في كواليس مسرح محمد عبده، بعد سوء تفاهم قد حصل قبل فترة، حيث اعتذرت أصالة من إليسا مباشرة أمام عدسات الكاميرات.