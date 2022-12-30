هل أجبر محمد السادس والدة اللاعب سفيان امرابط على مصافحته وتقبيل يده؟(شاهد)

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وطن– انتشر عبرمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تحدث ناشروه عن قيام العاهل المغربي محمد السادس بإجبار والدة لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي ومنتخب أسوط الأطلس، سفيان امرابط على تقبيل يده.

وبحسب الفيديو المتداول الذس رصدته “وطن”، فقد ظهرت والدة اللاعب سفيان امرابط خلف ابنها خلال تقدمهم للسلام على محمد السادس خلال حفل الاستقبال الذي نظمه القصر الملكي الأسبوع الماضي تكريما لإنجازات المنتخب في بطولة كأس العالم في قطر.

ووفقا للفيديو، فقد تأخرات والدة “امرابط” المحجبة وقدمت تحيتها للملك عن بعد عبر انحناءة (ركوع) مشيرة بيدها إلى صدرها، في إشارة على ما يبدو بأنها لا تصافح الرجال، لتتجاوز الملك وتتجه نحو اليسار.

وأظهر الفيديو إيماءة الملك محمد السادس بيده لأحد الأشخاص حتى يعيدها على ما يبدو، لتعود والدة سفيان امرابط لمصافحته وتقبيل كتفه، وهو طقس متعارف عليه في الملكية المغربية عهد الحسن الثاني.

طقس الركوع وتقبيل اليد ومطالب بإنهائه باعتباره طقسا بائدا

واستنكارا لهذا الطقس الذي يعتبر مهينا وغير متوافق مع تعاليم الدين الإسلامي باعتباره ركوعا لغير الله، طالبت عدة أصوات النظام السياسي القائم بالتراجع عن تلك الطقوس، التي يصفونها بالبائدة، خصوصاً تقبيل اليد عند التحية، أو الانحناء في ما يشبه الركوع للملك في حفل الولاء الذي يعتبر الاحتفال الرسمي بعيد العرش في 30 يوليو/تموز من كل سنة.

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وإن كان الملك محمد السادس يتجنب القبول بتقبيل يده، عبر سحبها بسرعة، ورغم أن الكثيرين بدأوا يكتفون بتقبيل كتفه أو الانحناء له انحناءة خفيفة، فإن أكثر الانتقادات توجه خصوصاً لحفل البيعة والولاء، إذ يصطف منتخبون ومسؤولون تباعاً من أجل تقديم “التحية المخزنية” للملك، استمراراً للطقوس نفسها التي كان ينتهجها والده الحسن الثاني.

الملك محمد السادس يستقبل لاعبي أسود الأطلس وأمهاتهم

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد استقبل الأسبوع الماضي أفراد المنتخب الوطني في قاعة العرش بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، ومنحهم أوسمة ملكية، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق في نهائيات مونديال قطر.

وكانت بعثة “أسود الأطلس” وصلت إلى الأراضي المغربية، يوم 21 من الشهر الجاري، ولاقت استقبالا حارا من آلاف الجماهير، قبل أن تلتقي بالعاهل المغربي في القصر الملكي ويتم تكريمها.

و منح الملك محمد السادس رئيس اتحاد كرة القدم فوزي لقجع والمدير الفني وليد الركراكي ولاعبي المنتخب الوطني أوسمة ملكية، حيث حصل كلا من لقجع والركراكي على وسام العرش من درجة قائد، فيما نال اللاعبون وسام العرش من درجة ضابط، كما تسلم أعضاء الطاقمين الفني والطبي أوسمة ملكية.

وحرص ملك المغرب على أخذ صور تذكارية مع أعضاء المنتخب وأمهات اللاعبين.

صورة جماعية تذكارية تاريخية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله والمنتخب الوطني أسود الأطلس وامهاتهم بالقصر الملكي بالرباط. pic.twitter.com/aNzTj1tjon — Moha Bihi (@MohaBihi1) December 20, 2022

أنجاز تاريخي للمنتخب المغربي

ويأتي هذا التكريم بعد أن برز الفريق في بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، إذ وصلوا للمربع الذهبي، كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك.

وتصدر “أسود الأطلس” مجموعتهم برصيد 7 نقاط، ثمّ تفوّقوا على إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية، قبل أن يتعرّضوا للهزيمة من فرنسا في الدور نصف النهائي، ومن كرواتيا في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية.