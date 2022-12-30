الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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ملكة جمال كرواتيا السابقة تتعرّى في الصحراء من أجل إعلان مشروب طاقة! (شاهد)

ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة وهي ترتدي جمبسوت أسود اللون، يكشف مفاتنها بطريقة جريئة، حيث استعرضت قوامها وهي تتناول المشروب على مركبة من نوع جيب روبيكون. 

كتب أنس السالم
ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول اختارات منطقة صحراوية للترويج لمشروب طاقة
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وطن – منذ ان لمع اسمها في مونديال قطر، لا تزال ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، تواصل الاثارة والجرأة بإطلالاتها على حسابها في تطبيق انستغرام.

آخر تلك الإطلالات الجريئة لـ”إيفانا نول”، كان إعلاناً لإحدى مشروبات الطاقة، حيث اختارات منطقة صحراوية للترويج للمشروب.

ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول في إعلان لمشروب طاقة
ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول في إعلان لمشروب طاقة

وظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة وهي ترتدي جمبسوت أسود اللون، يكشف مفاتنها بطريقة جريئة. حيث استعرضت قوامها وهي تتناول المشروب على مركبة من نوع جيب روبيكون.

ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول في إعلان لمشروب طاقة1
إيفانا نول بإطلالة جريئة في إعلان لمشروب طاقة

وفي مقطع فيديو آخر، ظهرت إيفانا نول وهي عارية تمامًا من ملابسها، سوى قطعتي الملابس الداخلية، وتعلن لنفس المشروب على الرمال الصحراوية.

إيفانا نول تحتفل بالكريسماس وتنشر صوراً جريئة 

وقبل أيام، احتفلت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، بعيد الكريمساس.

وشاركت “نول” جمهورها ومتابعيها، مجموعة من الصور توثّق الاحتفال بالمناسبة.

إيفانا نول تستعرض هدايا الكريسماس
إيفانا نول تستعرض هدايا الكريسماس
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واستعرضت “نول” الهدايا التي وصلتها، بمناسبة عيد الكريسماس.

وتمنّت ملـكة جمال كرواتيا السابقة، لجمهورها عيد ميلاد مجيد، ووجهت لهم سؤالاً عن ماذا وجدوا من هدايا تحت شجرة الميلاد.

شهرة ملـكة جمال كرواتيا إيفانا نول في المونديال 

ولمع اسم إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها دول قطر، بسبب الجرأة غير المسبوقة التي ظهرت بها خلال حضورها مباريات منتخب بلادها في ملاعب المونديال .

إيفانا نول عارية في قطر watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا ايفانا نول في قطر

كما لم تتوقف ملكة جمـال كرواتيا السابقة، عن استفزازها “الفاضح” للقطريين والعرب المتواجدين في الدوحة لحضور المونديال.

وأخذت “نول” تستعرض جسمها ومفاتنها، بملابس مثيرة على كورنيش الدوحة تارةً، وتارةً أخرى على شواطئ قطر.

وكان اسم إيفانا لمع قبل ذلك في بطولة كأس العالم “مونديال روسيا 2018” خلال مشاركتها في حضور مباريات بلادها مرتدية ملابس لافتة، أثارت الجدل آنذاك وتعّرضت للعديد من الانتقادات.

وبسبب الجرأة الزائدة التي أطّلت بها إيفانا خلال المونديال، ازداد عدد متابعيها على تطبيق انستغرام بشكلٍ قياسي، لتتجاوز أكثر من ثلاثة ملايين و600 ألف متابع خلال أيام البطولة.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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