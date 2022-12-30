ملكة جمال كرواتيا السابقة تتعرّى في الصحراء من أجل إعلان مشروب طاقة! (شاهد)

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وطن – منذ ان لمع اسمها في مونديال قطر، لا تزال ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، تواصل الاثارة والجرأة بإطلالاتها على حسابها في تطبيق انستغرام.

آخر تلك الإطلالات الجريئة لـ”إيفانا نول”، كان إعلاناً لإحدى مشروبات الطاقة، حيث اختارات منطقة صحراوية للترويج للمشروب.

وظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة وهي ترتدي جمبسوت أسود اللون، يكشف مفاتنها بطريقة جريئة. حيث استعرضت قوامها وهي تتناول المشروب على مركبة من نوع جيب روبيكون.

وفي مقطع فيديو آخر، ظهرت إيفانا نول وهي عارية تمامًا من ملابسها، سوى قطعتي الملابس الداخلية، وتعلن لنفس المشروب على الرمال الصحراوية.

إيفانا نول تحتفل بالكريسماس وتنشر صوراً جريئة

وقبل أيام، احتفلت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، بعيد الكريمساس.

وشاركت “نول” جمهورها ومتابعيها، مجموعة من الصور توثّق الاحتفال بالمناسبة.

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واستعرضت “نول” الهدايا التي وصلتها، بمناسبة عيد الكريسماس.

وتمنّت ملـكة جمال كرواتيا السابقة، لجمهورها عيد ميلاد مجيد، ووجهت لهم سؤالاً عن ماذا وجدوا من هدايا تحت شجرة الميلاد.

شهرة ملـكة جمال كرواتيا إيفانا نول في المونديال

ولمع اسم إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها دول قطر، بسبب الجرأة غير المسبوقة التي ظهرت بها خلال حضورها مباريات منتخب بلادها في ملاعب المونديال .

كما لم تتوقف ملكة جمـال كرواتيا السابقة، عن استفزازها “الفاضح” للقطريين والعرب المتواجدين في الدوحة لحضور المونديال.

وأخذت “نول” تستعرض جسمها ومفاتنها، بملابس مثيرة على كورنيش الدوحة تارةً، وتارةً أخرى على شواطئ قطر.

وكان اسم إيفانا لمع قبل ذلك في بطولة كأس العالم “مونديال روسيا 2018” خلال مشاركتها في حضور مباريات بلادها مرتدية ملابس لافتة، أثارت الجدل آنذاك وتعّرضت للعديد من الانتقادات.

وبسبب الجرأة الزائدة التي أطّلت بها إيفانا خلال المونديال، ازداد عدد متابعيها على تطبيق انستغرام بشكلٍ قياسي، لتتجاوز أكثر من ثلاثة ملايين و600 ألف متابع خلال أيام البطولة.