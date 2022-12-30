الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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مفتي سلطنة عُمان يساند بقوة مشروع قانون مجلس الشورى لإحكام مقاطعى الكيان الصهيوني

القانون يفضي إلى تجريم أي شخص يتعامل مع إسرائيل

كتب سالم حنفي
قانون مجلس الشورى watanserb.com
مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي
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وطن– عبر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، عن مساندته لمساعي مجلس الشورى لتغليظ أحكام مقاطعة إسرائيل، لتشمل العديد من النواحي.

وقال الشيخ “الخليلي” في بيان مقتضبعبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” إنا لنساند بكل قوة المشروع الذي طرح في مجلس الشورى العماني الموقر، وهو إحكام مقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة مطلقة في التجارة وغيرها، لأجل تماديهم في العدوان وعدم مبالاتهم بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وهذا مما يدخل في الأُخوَّةِ الواجبة بين المسلمين.”

واستدل الشيخ في بيانه بالحديث الشريف: “المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة”.

وأشاد الداعية الكويتي الدكتور محمد العوضي، بالبيان القوي للشيخ أحمد الخليلي، قائلا:” وهكذا تكون مواقف رجال المبادئ وهو ما ينبغي على كل من ينطلق من نصرة الحق وأهله ومعاداة الباطل وحزبه. بوركت مواقفكم فضيلة الشيخ.”

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من جانبه، قال عضو مجلس الامناء باتحاد علماء المسلمين، الدكتور محمد الصغير مشيدا بموقف “الخليلي”:”سماحة مفتي عمان يؤكد على موقف العمانيين الثابت، من التطبيع مع المحتل الغاصب. التطبيع خيانة”.

مجلس الشورى العماني يصوت على قرار بتغليظ العقوبة على مقاطعة الاحتلال

وكان مجلس الشورى العماني، قد صوت الإثنين، على مشروع قانون يسمح بتغليط قانون مقاطعة إسرائيل ليشمل جوانب رياضية وثقافية واقتصادية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إحالة المجلس مشروعا لتعديل المادة الأولى من القانون، إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.

وقال نائب رئيس المجلس، “يعقوب الحارثي”، عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية، إن المقترح الجديد يقتضي توسيع نطاق المقاطعة المنصوص عليها، ويفضي إلى تجريم أي شخص يتعامل مع إسرائيل.

وأضاف “الحارثي”، أن أعضاء المجلس الذين تقدموا بالطلب، أخذو بعين الاعتبار التطور الحاصل في المجالات التقنية، والثقافية، والاقتصادية، والرياضية، واقترحوا إجراء تعديلات إضافية تضمن حظر العلاقات، والتواصل الوجاهي أو الإلكتروني مع إسرائيل على جميع أطياف المجتمع العماني.

وزير الخارجية العماني يشيد بقرار مجلس الشورى

من جانبه، عبر وزير الخارجية العماني “بدر بن حمد البوسعيدي” عن احترامه لقرار مجلس الشورى بالبلاد، والذي وسع تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنه “يعبر عن تطلعات العمانيين ودول المنطقة”.

وقال إن قرار مجلس الشورى يهدف أيضا إلى دعم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمعايير الدولية ومبادرة السلام العربية، وفقا لتصريحات نقلتها عنه وكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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