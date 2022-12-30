مفتي سلطنة عُمان يساند بقوة مشروع قانون مجلس الشورى لإحكام مقاطعى الكيان الصهيوني

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وطن– عبر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، عن مساندته لمساعي مجلس الشورى لتغليظ أحكام مقاطعة إسرائيل، لتشمل العديد من النواحي.

وقال الشيخ “الخليلي” في بيان مقتضبعبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” إنا لنساند بكل قوة المشروع الذي طرح في مجلس الشورى العماني الموقر، وهو إحكام مقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة مطلقة في التجارة وغيرها، لأجل تماديهم في العدوان وعدم مبالاتهم بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وهذا مما يدخل في الأُخوَّةِ الواجبة بين المسلمين.”

واستدل الشيخ في بيانه بالحديث الشريف: “المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة”.

إنا لنساند بكل قوة المشروع الذي طرح في #مجلس_الشورى العماني الموقر، وهو إحكام مقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة مطلقة في التجارة وغيرها، لأجل تماديهم في العدوان وعدم مبالاتهم بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وهذا مما يدخل في الأُخوَّةِ الواجبة بين المسلمين. pic.twitter.com/Ufs93DqrmU — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) December 30, 2022

وأشاد الداعية الكويتي الدكتور محمد العوضي، بالبيان القوي للشيخ أحمد الخليلي، قائلا:” وهكذا تكون مواقف رجال المبادئ وهو ما ينبغي على كل من ينطلق من نصرة الحق وأهله ومعاداة الباطل وحزبه. بوركت مواقفكم فضيلة الشيخ.”

وهكذا تكون مواقف رجال المبادئ وهو ما ينبغي على كل من ينطلق من نصرة الحق وأهله ومعاداة الباطل وحزبه.

بوركت مواقفكم فضيلة الشيخ. — محمد العوضي (@mh_awadi) December 30, 2022

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من جانبه، قال عضو مجلس الامناء باتحاد علماء المسلمين، الدكتور محمد الصغير مشيدا بموقف “الخليلي”:”سماحة مفتي عمان يؤكد على موقف العمانيين الثابت، من التطبيع مع المحتل الغاصب. التطبيع خيانة”.

سماحة مفتي عمان يؤكد على موقف العمانيين الثابت، من التطبيع مع المحتل الغاصب. #التطبيع_خيانة — د. محمد الصغير (@drassagheer) December 30, 2022

مجلس الشورى العماني يصوت على قرار بتغليظ العقوبة على مقاطعة الاحتلال

وكان مجلس الشورى العماني، قد صوت الإثنين، على مشروع قانون يسمح بتغليط قانون مقاطعة إسرائيل ليشمل جوانب رياضية وثقافية واقتصادية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إحالة المجلس مشروعا لتعديل المادة الأولى من القانون، إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.

وقال نائب رئيس المجلس، “يعقوب الحارثي”، عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية، إن المقترح الجديد يقتضي توسيع نطاق المقاطعة المنصوص عليها، ويفضي إلى تجريم أي شخص يتعامل مع إسرائيل.

وأضاف “الحارثي”، أن أعضاء المجلس الذين تقدموا بالطلب، أخذو بعين الاعتبار التطور الحاصل في المجالات التقنية، والثقافية، والاقتصادية، والرياضية، واقترحوا إجراء تعديلات إضافية تضمن حظر العلاقات، والتواصل الوجاهي أو الإلكتروني مع إسرائيل على جميع أطياف المجتمع العماني.

أوجه"تحيةقومية"إلى السادة

أعضاءمجلس الشورى العماني

الذين ناقشوا اليوم مقترحا

لتوسيع قرارمقاطعةإسرائيل

بشكل يفضي لتجريم التعامل

مع هذا الكيان العنصري وأكد"يعقوب الحارثي" نائب

الرئيس أن المجلس أحال

مشروع المقترح إلى لجنته

القانونية والتشريعية لإستيفاء

الجوانب الإجرائية pic.twitter.com/AniEU1KVzF — أحمد علي (@AhmedAli_Qatar) December 26, 2022

وزير الخارجية العماني يشيد بقرار مجلس الشورى

من جانبه، عبر وزير الخارجية العماني “بدر بن حمد البوسعيدي” عن احترامه لقرار مجلس الشورى بالبلاد، والذي وسع تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنه “يعبر عن تطلعات العمانيين ودول المنطقة”.

وقال إن قرار مجلس الشورى يهدف أيضا إلى دعم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمعايير الدولية ومبادرة السلام العربية، وفقا لتصريحات نقلتها عنه وكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء.