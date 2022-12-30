علاء مبارك مستمتع جدا بخناقة عمرو أديب ونجيب ساويرس.. شاهد ماذا فعل؟

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وطن – نشر علاء مبارك ابن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مقطع فيديو يسخر فيه من المشادة التي جمعت بين الإعلامي عمرو أديب ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

والفيديو الذي نشره علاء مبارك، هو جزء من إحدى المسرحيات المصرية القديمة، وأشار علاء من خلاله إلى استمتاعه بما جرى.

نجيب ساويرس يسخر من الإعلاميين المصريين

وكان نجيب ساويرس، قد تفاعل مع صورة تُظهر عددا من الإعلاميين المصريين وهم عمرو أديب وأحمد موسى ومحمد الباز وتامر أمين ومعتز بالله عبد الفتاح ومصطفى بكري، وكل منهم يحمل طبلة، في إشارة إلى اتهامهم بالتطبيل للنظام.

وكتب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: “فيه واحد ناقص”.

فيه واحد ناقص … https://t.co/gOkx402TOL — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 28, 2022

تعليق عمرو أديب على نجيب ساويرس

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وعلق الإعلامي عمرو أديب: “احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب .جايز تطبيلنا كان له اصوات انما تطبيلك كان له ابراج ودولارات ويا خساره وعجبى”.

احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب .جايز تطبيلنا كان له اصوات انما تطبيلك كان له ابراج ودولارات ويا خساره وعجبى — Amr Adib (@Amradib) December 29, 2022

دخول علاء مبارك لخط الاشتباك في أزمة ساويرس وعمرو أديب، يعيد إلى الأذهان عديد المواقف التي جمعت بين ابن الرئيس الأسبق والإعلامي المصري الشهير.

علاء مبارك يسخر من عمرو أديب

وقبل أيام، نشر علاء مبارك، مقطع فيديو بثته قناة مكان الإسرائيلية، يسخر من عمرو أديب وتناقضاته المستمرة.

وركز الفيديو، على تناقض تصريحات عمرو أديب عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم قبل وبعد المصالحة مع الدولة الخليجية.

ففي الفيديو، يقول أديب، متحدثا خلال فترة كانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين تفرض فيها حصارا على قطر: “إنتو كقطريين إزاي راضيين على نفسكم إنكم تكسبوا كل حاجة بالرشوة.. إحساسك يا أخي ولا شيء بتكسبه بالشرف”.

وأضاف: “إنت إحساسك بالمكسب إزاي سواء كمواطن أو دولة.. كيف تشعر بالسعادة”.

كما أن عمرو أديب كان قد شكك في قدرة قطر على استضافة بطولة كأس العالم وحدها، وتحدث عن “نحس” لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد للبطولة.

لكن بعد المصالحة، تغيرت لهجة عمرو أديب عقب تنظيم قطر لبطولة كأس العالم. قائلا إن التنظيم عظيم، وأن هناك الكثير من الأشياء الجيدة.

وعبر عن فخره بأن دولة عربية إسلامية هي الأصغر حجما على مستوى العالم لكنها تنظم أكبر حدث في تاريخ الرياضة. مؤكدا أن هذا الأمر يُحسب لدولة قطر.

وفي واقعة أخرى، انتقد علاء مبارك، عمرو أديب، بسبب مطالبته بتوقيع عقوبة على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي؛ لعدم مروره من الممر الشرفي الذي أقامه لاعبو نادي الزمالك، للنادي الأهلي، عقب خسارة الأخير بطولة كأس مصر واحتلاله المركز الثاني.

عمرو أديب علق على ذلك معتبرا بعدم وجود أخلاق رياضية، وطالب بتوقيع عقوبة على سيد عبدالحفيظ.

بدوره، نشر علاء مبارك مقطع فيديو يسخر فيه من عمرو أديب: “هنا سأسكت قليلًا، يكلمنا عن المبادئ والأخلاق الرياضية والقدوة ويطالب بمعاقبة وتوقيع غرامة على ك سيد عبدالحفيظ!. طب الكلام عن المبادئ والأخلاق والقدوة دول راحوا فين لما خرج يتكلم بأسلوب غير محترم عن قامة كفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي يعتلي أكبر مؤسسة دينية؟!. الاحترام تربية”.

هنا سأسكت قليلاً 🙂يكلمنا عن المباديء والأخلاق الرياضية والقدوة ويطلب بمعاقبة وتوقيع غرامة على ك سيد عبد الحفيظ !طب الكلام عن المبادئ و الأخلاق والقدوة دول راحوا فين لما خرج يتكلم بأسلوب غير محترم عن قامة كفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذى يعتلي اكبر مؤسسة دينية! الاحترام تربية pic.twitter.com/FftdX3KJgQ — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 23, 2022

خناقة وسخرية بسبب تصريحات أديب عن مبارك.. قبل وبعد

وسبق أيضا أن نشر علاء مبارك عبر حسابه الشخصي على “تويتر“، مقطع فيديو يظهر تناقضات عمرو أديب تجاه والده الرئيس السابق حسني مبارك، وكتب: “بدون تعليق”.

يتضمن الفيديو تصريحات عديدة لـ”أديب” مؤيدًا ومطالبًا باستمرار حكم مبارك أثناء وجوده في الرئاسة، وبعد ثورة 25 يناير 2011، خرج مهاجمًا إياها.

وقال أديب في الفيديو، إنه مع استمرار مبارك، وإنه لا ينتقده احترامًا له، مشيرًا إلى أن مبارك لم يسجن الصحفيين، وكانت هناك حريات في عهده، لكن في الفيديو يشيد برحيل مبارك، منتقدًا فئة من المصريين أظهرت ندمها على هذا الرحيل.

أن تُولد ذكراَ فهذا قَدَرُك .. أما أن تكون رجلاَ فهذا صنع يداك . . pic.twitter.com/dv4dNeJ7Dy — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 22, 2019

رد الإعلامي عمرو أديب على علاء مبارك، قائلًا إنه لم يهاجم علاء مبارك، “ليس لأنه يخاف منه”.

وأضاف أديب: “أنا شخصيًا كنت أعرف مبارك وأبناءه، علاء بيه وجمال بيه، وحصل ما حصل، ودخلوا السجن، وعمري ما قربت ليهم، (لم أهاجمهما)، لأن ليس من الرجولة ولا الفروسية، الناس تبقى في السجن فتشتمها، والنهاردة قعدت أفكر، لو لم يرحل مبارك، كيف كان الوضع، كان زمان جمال يحكم، وعلاء يقبض، أنا أتكلم بصراحة الآن”.

وتابع: “هتكلم دلوقتي علشان هما موجودين دلوقتي، أنا عمري ما قربتلهم، أنا قربتلهم وقت ما كانوا موجودين، وقعدت في البيت علشان قربت لجمال بيه، علشان استجريت، وقربت لجمال بيه، ومصر كلها عارفة الحكاية دي”.

وأكمل: “فجأة علاء بيه فكر في يوم تنحي الوالد، اليوم الأسود في حياته، إنه يهاجم عمرو أديب، وخد جملة من لقاء، ومكملش اللقاء، على الرغم من إنه عارف إن اللقاء ده هو اللي قعدني في البيت علشان قولت مينفعشي جمال يحكمنا، ويومها قفلوا الأستديو، وجمال وعلاء زعلوا”.