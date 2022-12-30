الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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حياتنا

رونالدو يستعرض ويتباهى بهدية جورجينا الفخمة أمام الناس (شاهد)

كانت جورجينا رودريغز فاجأت رونالدو بهدية، عبارة عن سيارة فاخرة من نوع (رولز رويس)، يبلغ سعرها 250 ألف جنيه إسترليني (أي ما يعادل 300 ألف دولار)

كتب شيراز ماضي
رونالدو يستعرض هدية جورجينا watanserb.com
رونالدو تلقى هدية من جورجينا عبارة عن سيارة فخمة من طراز رولز رويس
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وطن – استعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدية صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغز، التي أهدته إيّاها بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس).

كريستيانو رونالدو يستعرض هدية جورجينا

وكانت جورجينا رودريغز فاجأت رونالدو بهدية، عبارة عن سيارة فاخرة من نوع (رولز رويس)، يبلغ سعرها 250 ألف جنيه إسترليني (أي ما يعادل 300 ألف دولار).

شوهد رونالدو في شوارع العاصمة الإسبانية يوم الخميس، مستمتعًا بسيارته الجديدة أثناء توجهه لتناول العشاء مع الأصدقاء.

ثمن هدية جورجينا للدون كريستيانو رونالدو watanserb.com
هدية جورجينا للدون كريستيانو رونالدو

كانت فترة مضطربة لكريستيانو رونالدو في الآونة الأخيرة من الناحية الرياضية. لكن يبدو أن حياته الشخصية مستقرة إلى حدٍ كبير، حيث شوهد المهاجم البرتغالي وهو يستعرض سيارته الجديدة.

كريستيانو رونالدو حاليًا بلا نادٍ بعد أن تخلّى عنه مانشستر يونايتد بداية ديسمبر. رغم أنه كان يتدرب في منشآت ريال مدريد منذ نهاية كأس العالم.

رونالدو والنصر السعودي

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نظرًا لكونه بلا نادٍ حالياً، فهناك تقارير تتحدث عن الوضع الاحترافي لكريستيانو رونالدو في الأيام المقبلة.

تتلاشى آماله في التوقيع مع أحد الأندية في دوري أبطال أوروبا بسرعة. على الرغم من أن هذا لن يكون مفاجئًا لأي شخص شاهده في مانشستر يونايتد منذ بداية موسم 2022/23.

النصر السعودي هو النادي الأكثر ترجيحًا للتعاقد معه في هذه المرحلة، مع عقد برقم قياسي عالمي معروض لمهاجم ريال مدريد السابق. بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

ذكرت “ماركا” سابقًا أن النجم البرتغالي وافق شفهيًا على الانضمام إلى النادي السعودي، على الرغم من عدم وجود اتفاق ملموس في هذه المرحلة.

صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي watanserb.com
التقارير تشير إلى انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

يعمل النصر وكرة القدم السعودية جنبًا إلى جنب على صفقة ضخمة من شأنها أن تجعل النجم البرتغالي الشخصية الرياضية الرائدة في البلاد.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتقاضى 200 مليون يورو للانضمام إلى النادي، نصفها يتعلق براتبه الرياضي والنصف الآخر للترويج للمملكة العربية السعودية كدولة وقوة كروية.

من الناحية النظرية، فإن هذا من شأنه أن يجعل “الدون” قادرًا على التضحية بنصف الأموال في حالة دعوة نادٍ لدوري أبطال أوروبا إما في يناير أو الصيف، ولكن يجعله يكسب ما يكفي من خلال الترويج لكرة القدم السعودية. وفق الصحيفة الإسبانية

المصدرماركا - مواقع الكترونية - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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